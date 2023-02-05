Хвича и Осимхен разносят Серию А – 36 очков по гол+пас на двоих. Ну как их остановить?
Вот это парочка.
«Наполи» в гостях смял скромную «Специю» со счетом 3:0 и укрепил лидерство в чемпионате Италии. Пришедший из «Ромы» Эльдор Шомуродов хозяевам не помог.
Хотя матч получился непростым. «Наполи» молчал весь первый тайм и исправился после перерыва. Помог Аркадиуш Реца и нелепое движение рукой в своей штрафной – судья Марко Ди Белло даже не смотрел повтор.
К мячу подошел Хвича и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
На 68-й минуте включился Виктор Осимхен. Сначала просто перепрыгнул кипера «Специи» Бартломея Драговски в воздухе, а еще через пять минут внес мяч в пустые после паса от Хвичи. Щедрый грузин не пожадничал и помог Осимхену оторваться в гонке бомбардиров.
Эта парочка и правда очень хороша.
Хвича и Осимхен вдвоем разносят всю Серию А. Статистика безумна
• У Хвичи 8+9 очков по гол+пас в 17 матчах Серии А. Во-первых, это просто космос, а во-вторых, после «Специи» грузин стал лучшим ассистентом чемпионата – Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» отдал восемь. В топ-лигах чаще ассистируют лишь Неймар, Рандаль Коло-Муани, Месси и Де Брюйне.
• У Осимхена 16 мячей и 3 голевых в этом сезоне. В топ-лигах больше только у Эрлинга Холанда – там непостижимые 25 голов за полсезона. Виктор – лучший среди людей, хотя у Харри Кейна также 16 мячей, но он и отыграл больше.
• «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате и уверенно гонит к титулу – похоже, остановить их уже никто не сможет. Отрыв от «Интера» увеличился до 16 очков. У команды Индзаги пока матч в запасе – вечером против «Милана».
«Такие матчи начинаются за день до стартового свистка. Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве Хвичи и Осимхена. Они оказывают решающее влияние», – сконцентрирован Спалетти.
Расписание за неаполитанцев. Номинально самый трудный соперник «Наполи» в этом месяце – скромный «Эмполи» с десятого места. Правда, в плей-офф ЛЧ ждет «Айнтрахт» – здесь не стоит расслабляться.
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.30, «Альберто Пикко»
- Голы:
- 0:1 – 47, пенальти Кварацхелия, 0:2 – 68 Осимхен, 0:3 – 73 Осимхен.
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Специя –
Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара (Кроллис, 76), Ампаду, Реца, Бурабия, Агудело, Эспозито (Висьневски, 86), Шомуродов (Мальдини, 76), Верде (Ципот, 76).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 74), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 62), Замбо-Ангисса, Лосано (Политано, 46), Осимхен (Симеоне, 82), Кварацхелия (Ндомбеле, 74).
Фото: globallookpress.com/Victor Osimhen
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