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Хвича и Осимхен разносят Серию А – 36 очков по гол+пас на двоих. Ну как их остановить?

Наполи Наполи
серия А Италия серия А Италия
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Специя Специя
Футбол Футбол

Вот это парочка.

«Наполи» в гостях смял скромную «Специю» со счетом 3:0 и укрепил лидерство в чемпионате Италии. Пришедший из «Ромы» Эльдор Шомуродов хозяевам не помог. 

Хотя матч получился непростым. «Наполи» молчал весь первый тайм и исправился после перерыва. Помог Аркадиуш Реца и нелепое движение рукой в своей штрафной – судья Марко Ди Белло даже не смотрел повтор.

К мячу подошел Хвича и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 68-й минуте включился Виктор Осимхен. Сначала просто перепрыгнул кипера «Специи» Бартломея Драговски в воздухе, а еще через пять минут внес мяч в пустые после паса от Хвичи. Щедрый грузин не пожадничал и помог Осимхену оторваться в гонке бомбардиров.

Эта парочка и правда очень хороша.

Хвича и Осимхен вдвоем разносят всю Серию А. Статистика безумна

• У Хвичи 8+9 очков по гол+пас в 17 матчах Серии А. Во-первых, это просто космос, а во-вторых, после «Специи» грузин стал лучшим ассистентом чемпионата – Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» отдал восемь. В топ-лигах чаще ассистируют лишь Неймар, Рандаль Коло-Муани, Месси и Де Брюйне.

• У Осимхена 16 мячей и 3 голевых в этом сезоне. В топ-лигах больше только у Эрлинга Холанда – там непостижимые 25 голов за полсезона. Виктор – лучший среди людей, хотя у Харри Кейна также 16 мячей, но он и отыграл больше.

• «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате и уверенно гонит к титулу – похоже, остановить их уже никто не сможет. Отрыв от «Интера» увеличился до 16 очков. У команды Индзаги пока матч в запасе – вечером против «Милана».

«Такие матчи начинаются за день до стартового свистка. Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве Хвичи и Осимхена. Они оказывают решающее влияние», – сконцентрирован Спалетти.

Расписание за неаполитанцев. Номинально самый трудный соперник «Наполи» в этом месяце – скромный «Эмполи» с десятого места. Правда, в плей-офф ЛЧ ждет «Айнтрахт» – здесь не стоит расслабляться.

Специя – Наполи 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
5 февраля, 14.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 47, пенальти Кварацхелия, 0:2 – 68 Осимхен, 0:3 – 73 Осимхен.
СпецияДронговски, Амьян, Николау, Кальдара (Кроллис, 76), Ампаду, Реца, Бурабия, Агудело, Эспозито (Висьневски, 86), Шомуродов (Мальдини, 76), Верде (Ципот, 76).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 74), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 62), Замбо-Ангисса, Лосано (Политано, 46), Осимхен (Симеоне, 82), Кварацхелия (Ндомбеле, 74).
Предупреждения:
Ампаду (16), Лосано (19), Кальдара (50), Зелиньски (52), Реца (85).

Фото: globallookpress.com/Victor Osimhen

7 комментариев

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Мэргэн Краснов
Ответ Нерусский
"Виктор - лучший среди людей..." Не рановато ли Холанда записали в небожители?
Холланд действительно уникальный игрок. Однако ему помогает йога
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Нерусский
"Виктор - лучший среди людей..."

Не рановато ли Холанда записали в небожители?
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Mansur Shamshidinov
Как чемпионат закончиться они сами остановятся
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Креветки с лимоном
Выиграют Серию - войдут в историю Наполи. Их там на руках носить будут.
+1
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volens-docens
А почему не Виктор и Кварацхелия?
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закрыт по беспределу
Пацаны ваще ребята. Реально отжигают.
Вспомнилась связка Шава-Керж.
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Алексей Гусев
интересно бы увидеть их в других клубах и в разных)
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