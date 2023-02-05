Хвича и Осимхен разносят Серию А – 36 очков по гол+пас на двоих. Ну как их остановить?

Вот это парочка.

«Наполи» в гостях смял скромную «Специю» со счетом 3:0 и укрепил лидерство в чемпионате Италии. Пришедший из «Ромы» Эльдор Шомуродов хозяевам не помог.

Хотя матч получился непростым. «Наполи» молчал весь первый тайм и исправился после перерыва. Помог Аркадиуш Реца и нелепое движение рукой в своей штрафной – судья Марко Ди Белло даже не смотрел повтор.

К мячу подошел Хвича и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 68-й минуте включился Виктор Осимхен. Сначала просто перепрыгнул кипера «Специи» Бартломея Драговски в воздухе, а еще через пять минут внес мяч в пустые после паса от Хвичи. Щедрый грузин не пожадничал и помог Осимхену оторваться в гонке бомбардиров.

Эта парочка и правда очень хороша.

Хвича и Осимхен вдвоем разносят всю Серию А. Статистика безумна

• У Хвичи 8+9 очков по гол+пас в 17 матчах Серии А. Во-первых, это просто космос, а во-вторых, после «Специи» грузин стал лучшим ассистентом чемпионата – Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» отдал восемь. В топ-лигах чаще ассистируют лишь Неймар, Рандаль Коло-Муани, Месси и Де Брюйне.

• У Осимхена 16 мячей и 3 голевых в этом сезоне. В топ-лигах больше только у Эрлинга Холанда – там непостижимые 25 голов за полсезона. Виктор – лучший среди людей, хотя у Харри Кейна также 16 мячей, но он и отыграл больше.

• «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате и уверенно гонит к титулу – похоже, остановить их уже никто не сможет. Отрыв от «Интера» увеличился до 16 очков. У команды Индзаги пока матч в запасе – вечером против «Милана».

«Такие матчи начинаются за день до стартового свистка. Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве Хвичи и Осимхена. Они оказывают решающее влияние», – сконцентрирован Спалетти.

Расписание за неаполитанцев. Номинально самый трудный соперник «Наполи» в этом месяце – скромный «Эмполи» с десятого места. Правда, в плей-офф ЛЧ ждет «Айнтрахт» – здесь не стоит расслабляться.

Фото: globallookpress.com/Victor Osimhen