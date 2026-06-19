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  4. Агент вратаря Кабо-Верде Возиньи: «Россия имеет сильные футбольные традиции, историю воспитания отличных вратарей. Мы готовы выслушать серьезные проекты»

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Агент вратаря Кабо-Верде Возиньи: «Россия имеет сильные футбольные традиции, историю воспитания отличных вратарей. Мы готовы выслушать серьезные проекты»
Агент Возиньи ответил о возможном появлении вратаря в России.

Адилсон дос Сантос да Круз, агент голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, ответил, может ли 40-летний вратарь появиться в России.

Возинья не пропустил ни одного матча в матче ЧМ-2026 против Испании (0:0).

– Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?

– Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.

Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.

На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, – сказал да Круз.

На данный момент Возинья представляет португальский «Шавеш».

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
logoВозинья
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу
logoШавеш

Комментарии

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Какие серьёзные проекты для 40 летнего вратаря с одним топ матчем в карьере. В следующем матче получит полную авоську и на этом весь хайп вокруг него закончится.
Проекты в инстаграмме?
Где на флаге или в каком то международном документе написано: этим русским можно втюхать любую дичь?
Может. Все спортивные пенсионеры могут.
Такие новости надо бы начинать с фамилии персонажа, который дозвонился-таки "автору высказывания" и задал ему свой сверхразумный вопрос
Ну, у нас есть ЛФЛ для пенсионеров. Если только туда
Агент Возиньи: "Бабуля готов возглавить РФС в случае чего"
Да ладно, чего такой актив в Россию тащить и убивать карьеру человеку? Пусть лучше в ПСЖ идет или в МанСити.
Скандинавские палки ему в руки…
Можно подумать там реально топовый вратарь, в любом клубе РПЛ есть лучше, даже в лучшей лиги мире агент не найдет место )
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