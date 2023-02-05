«Барса» опоздала на 18 секунд с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐

ФИФА не приняла сделку.

Весь январь «Барселона» молчала на трансферном рынке, но под закрытие окна все-таки вышла за покупками: из-за продажи Эктора Бельерина в «Спортинг» освободилось место запасного правого защитника.

Времени на поиски почти не оставалось, так что команда Хави отправилась за 21-летним Хулианом Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» – Фабрицио Романо пишет, что последние несколько сезонов клуб пристально следил за прогрессом молодого мексиканца.

Всего за пару часов до закрытия трансферного окна согласовали все детали контракта. Но что-то пошло не так.

Мы не пошутили про 18 секунд в заголовке. У «Барсы» заглючил компьютер

«Барса» не уложилась в дедлайн. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что сначала каталонцы предлагали взять парня в полугодичную аренду с опцией выкупа за пять миллионов евро. «Гэлакси» настаивали на мгновенной продаже, но со скидкой, за четыре миллиона. Стороны торговались весь день и завершили переговоры за пару минут до закрытия окна.

И вот тут начались проблемы.

Оказалось, что сделка не завизирована, потому что документы пришли в ФИФА через несколько секунд после дедлайна. Если быть точным, «Барселона» опоздала на 18 секунд – и обвинила во всем ошибку системы. «Мы не успели вовремя из-за компьютерного сбоя. Задержка 18 секунд. Нам придется подождать и посмотреть, что по этому поводу решит ФИФА», – печально объяснил спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани.

Есть еще одна версия. Журналист Самюэль Марсден пишет, что изменилась структура сделки, и это привело к задержке при подготовке документации. Вместо аренды «Барса» должна была забрать половину прав на латераля за два миллиона евро с опцией выкупа 40% прав еще за пару миллионов. У «Гэлакси» остались бы 10% на игрока.

ФИФА не заняла сторону каталонцев. Сразу вспоминается история португальца Адриена Силвы – он пропустил первую половину сезона в «Лестере» только из-за того, что его документы подали на 14 секунд позже дедлайна. Оформить переход успели, но вот зарегистрировать его в официальном реестре ФИФА – нет.

Пришлось полгода сидеть без футбола и ждать открытия следующего окна.

Араухо – экстренный вариант. «Барса» за ним не вернется

Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что летом за Хулианом каталонцы уже не вернутся – их больше привлекает 19-летний талант из «Фламенго» Уэсли. Бразилец давно на радаре, его хотели подписать еще этой зимой, но не договорились о цене.

Хулиан останется в МЛС – хотя всегда мечтал играть в Европе: «Попасть в топовую европейскую лигу – моя мечта. Мне надо прогрессировать. Я мечтаю получать советы от лучших из лучших, ведь там много интересных клубов и лиг. Однажды обязательно попробую свои силы в топ-лиге».

Араухо родился в Калифорнии в семье выходцев из Мексики. Заигран за молодежные сборные США, но выступает за историческую родину, уже провел три матча. С «Барсой» у Хулиана, кстати, есть связь – он целый год занимался в американской академии клуба в Аризоне. Тренеры хотели увезти его в Испанию, но парень отказался и пошел в академию «Гэлакси».

Вернуться не получилось. Возможно, теперь не получится никогда.

Фото: globallookpress.com/DOUGLAS CUELLAR, Kike Rincan