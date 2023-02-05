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«Барса» опоздала на 18 секунд с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐

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ФИФА не приняла сделку.

Весь январь «Барселона» молчала на трансферном рынке, но под закрытие окна все-таки вышла за покупками: из-за продажи Эктора Бельерина в «Спортинг» освободилось место запасного правого защитника.

Времени на поиски почти не оставалось, так что команда Хави отправилась за 21-летним Хулианом Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» – Фабрицио Романо пишет, что последние несколько сезонов клуб пристально следил за прогрессом молодого мексиканца.

Всего за пару часов до закрытия трансферного окна согласовали все детали контракта. Но что-то пошло не так.

Мы не пошутили про 18 секунд в заголовке. У «Барсы» заглючил компьютер  

«Барса» не уложилась в дедлайн. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что сначала каталонцы предлагали взять парня в полугодичную аренду с опцией выкупа за пять миллионов евро. «Гэлакси» настаивали на мгновенной продаже, но со скидкой, за четыре миллиона. Стороны торговались весь день и завершили переговоры за пару минут до закрытия окна.

И вот тут начались проблемы.

Оказалось, что сделка не завизирована, потому что документы пришли в ФИФА через несколько секунд после дедлайна. Если быть точным, «Барселона» опоздала на 18 секунд – и обвинила во всем ошибку системы. «Мы не успели вовремя из-за компьютерного сбоя. Задержка 18 секунд. Нам придется подождать и посмотреть, что по этому поводу решит ФИФА», – печально объяснил спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани.

Есть еще одна версия. Журналист Самюэль Марсден пишет, что изменилась структура сделки, и это привело к задержке при подготовке документации. Вместо аренды «Барса» должна была забрать половину прав на латераля за два миллиона евро с опцией выкупа 40% прав еще за пару миллионов. У «Гэлакси» остались бы 10% на игрока.

ФИФА не заняла сторону каталонцев. Сразу вспоминается история португальца Адриена Силвы – он пропустил первую половину сезона в «Лестере» только из-за того, что его документы подали на 14 секунд позже дедлайна. Оформить переход успели, но вот зарегистрировать его в официальном реестре ФИФА – нет.

Пришлось полгода сидеть без футбола и ждать открытия следующего окна.

Араухо – экстренный вариант. «Барса» за ним не вернется

Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что летом за Хулианом каталонцы уже не вернутся – их больше привлекает 19-летний талант из «Фламенго» Уэсли. Бразилец давно на радаре, его хотели подписать еще этой зимой, но не договорились о цене.

Хулиан останется в МЛС – хотя всегда мечтал играть в Европе: «Попасть в топовую европейскую лигу – моя мечта. Мне надо прогрессировать. Я мечтаю получать советы от лучших из лучших, ведь там много интересных клубов и лиг. Однажды обязательно попробую свои силы в топ-лиге».

Араухо родился в Калифорнии в семье выходцев из Мексики. Заигран за молодежные сборные США, но выступает за историческую родину, уже провел три матча. С «Барсой» у Хулиана, кстати, есть связь – он целый год занимался в американской академии клуба в Аризоне. Тренеры хотели увезти его в Испанию, но парень отказался и пошел в академию «Гэлакси».

Вернуться не получилось. Возможно, теперь не получится никогда. 

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Фото: globallookpress.com/DOUGLAS CUELLAR, Kike Rincan

30 комментариев

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Lisic
В один из американских университетов были направлены русский, немецкий и английский студенты. Каждому было дано персональное задание на год. Через год англичанин приносит 12 толстых тетрадей: — Вот, профессор, отчет за январь, вот за февраль, вот за декабрь. Немец приносит 3 толстых тома: — Это лабораторные исследования, это теоретическая часть, это выводы. Русский не приносит ничего. Профессор: —?! — Профессор, вы знаете, у меня так вчера болела голова...
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Егор .
Ответ DolJun
что?)
Не слышу!!!)))
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DolJun
Ответ Егор .
Не слышу!)) Поднимитесь хотя бы там на шестое место)))
что?)
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Berlin Alexanderplatz
То есть вы хотите сказать что БЮРОФАКС уже не в игре?!?!?!
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Антон
Какая трогательная история, жалко что ......
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Mario Rodriguez
Да купите же вы имеете наконец-то нормальный компьютер!
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Егор .
Ответ DolJun
с 20го акка скорее))
Не слышу!))
Поднимитесь хотя бы там на шестое место)))
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DolJun
Ответ Егор .
Что что что?! Тебя с 9 места не слышно)
с 20го акка скорее))
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Why always me?!
А в чём была проблема сделать это хотя бы на день раньше, а не тянуть до последнего?
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Данил Луговский
Ответ Momos
Почему когда происходит какой-нибудь цирк, основанный на какой-нибудь небрежности или безалаберности, то всегда причастна Барса? И смех, и грех
не то что Мудрики, Мадэки и прочее, зацепившие ничью с Фулхэмом, вот это не цирк
+4
-1
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ilmir84
похоже бартомеу завирусил всю систему в барсе. страшно смотреть на клуб, когда-то закупавшийся топовыми игроками на долгие годы, а теперь мечущийся на трансферном рынке в выборе запасных на скамейку. наверное за время после возвращения Лапорты кандидатов 100 вот так пролетело по разным причинам
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Шурик Шурик
винда пиратская походу была - это десятый рычаг лапорты
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Эндрю81
Ответ stomatologbeatles
Рычаг завис)
Сразу видно в старой технике не сидели.. там порой десять потов сойдет, пока рычаг переключишь=) Именно на машинах с такими коробками передач, где раз через 10 нужная передача втыкалась, наши деды осваивали просторы нашей большой страны.

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И твоя мечта осуществится!(с)Технология
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Егор .
Ответ DolJun
20 акк))
Что что что?!
Тебя с 9 места не слышно)
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DolJun
Ответ Егор .
9 место🤫🤭
20 акк))
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Егор .
Это всё равно не мешает Барселоне побеждать)
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Егор .
Ответ DolJun
у лапорты и фк мем нет денег на лицензионный софт, поэтому даже тех одиночек, кого им удалось заманить в это болото бесплатно, они не успевают зарегистрировать) вот умора)
9 место🤫🤭
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Эндрю81
Вы бы попробовали запрос на транфер оформить, не жмакая кнопки, а дергая рычаги. Мелочное руководство, экономящие на современной технике.
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Sery17
Как это вообще возможно? ФК Барселона!! Не третья лига Антарктиды 🤦 Когда пишут про не сколько секунд, не успели. Так почему не сделать это, на день раньше? Зачем ждать,до последней минуты? Ну бред же.
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Альберт Акчурин
Заголовок : клуб к нему вернётся
Второе предложение статьи : клуб следит за нем несколько сезонов
Автор бог
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Jedemdasseine
Честно сказать, как-то не серьезно серьезный вопрос откладывать так надолго, что 18 секунд могут решить его судьбу. Скорее, как некий маркетинговый трюк выглядит.
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Ответ Растиньяк
синий экран смерти
Фильм качали, канал забит был
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stomatologbeatles
Рычаг завис)
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Nogoi89
Кто ещё не зарегистрирован ещё, можете взять себе ник. Будет топ. "Глюк компьютера Лапорты".
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TravenS
На месяц и 18 секунд)
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