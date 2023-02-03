«Выиграйте единоборство. Насрать, как вы это сделаете». Так звучит футбольный матч изнутри

В микрофон Яна Вертонгена.

О матче «Андерлехта» с «Антверпеном» в чемпионата Бельгии вы могли бы прочитать в шикарном блоге «Про-Лига» Артема Прожоги, но в нем было кое-что очень любопытное, благодаря чему даже при итоговых 0:0 мы сейчас говорим об этой игре.

Ее с микрофоном провел Ян Вертонген – один из самых узнаваемых героев чемпионата.

Здесь видео – защитник использует микс языков, но есть английские субтитры, чтобы понять все. Ниже выделим самые яркие фрагменты.

Все, что кавычках и без дополнительных пояснений – слова Вертонгена.

«Готов, приятель? Воин!» , – первым делом, еще до начала, приветствие для Тоби Алдервейрелда, он сейчас в «Антверпене».

«Парни, почувствуйте атмосферу. Это то, ради чего мы здесь. Это то, ради чего мы стали футболистами. Выиграйте первое единоборство – мне насрать, как вы это сделаете. Дайте им почувствовать, что вы здесь. Давайте выиграем эту игру. Погнали!», – речь в плотном круге из партнеров перед стартом.

Ян активно руководил партнерами (чаще всего подсказывал 19-летнему ЦЗ Зено Дебасту) и разговаривал с судьей – например, вежливо уточнял, смотрел ли ВАР один из моментов, похожий на нарушение. А после утвердительного ответа хлопал арбитра по плечу.

«Эй, он выбежит из-под тебя» , – забавно, что речь про Гирано Керка, который только-только был в «Локомотиве», а теперь соучастник такого шоу. Вертонген на стандартах вообще расставлял партнеров чуть ли не вручную.

«Да ну нахрен», – лаконично и понятно, что что-то не получилось. Это сильный удар Вертонгена с левой заблокировал защитник.

«Бени, уйди отсюда», – услышал Бенито Раман, когда началась небольшая драка. Вроде бы помог успокоить, но через десять минут Бени получил вторую желтую и ушел насовсем.

«Все нормально. Я выиграю верх, но ты должен забрать подбор », – у Вертонгена есть и такой жанр, обещание в сумме с договоренностью, как действовать дальше.

В паузах Ян успевал подмигивать кому-то на трибунах.

После игры Ян выглядел расстроенным.

Но поблагодарил за игру и Дебаста, и Алдервейрелда – экс-партнера по «Аяксу» и «Тоттенхэму».

Как вам формат? Хотелось бы чаще видеть такое в профессиональном футболе?