Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше

Финансовая гегемония.

В большинстве европейских чемпионатов трансферное окно закрылось 1 февраля. По топ-5 лигам можно подводить итоги.

Вот как клубы из чемпионов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции тратились этой зимой:

• Общие траты топ-лиг кроме АПЛ в три раза меньше, чем у самой АПЛ.

• В топ-10 лиг по всему миру на 1 февраля присутствуют также МЛС (57,6 млн), чемпионат Аргентины (34), английский Чемпионшип (28,3), РПЛ (27,4) и чемпионат Португалии (27,3).

Даже если взять не десятку, а первую двадцатку, то траты АПЛ все равно будут примерно на 250 млн превышать общие затраты остальных 19 лиг из рейтинга.

• Рекордсмены по зимним тратам в каждой из лиг топ-5: «Челси» (329,5 млн), «Марсель» (40), «Боруссия» Дортмунд (13,5), «Эспаньол» (13,2) и «Фиорентина» (12,5).

• Только отдельные английские суперклубы этой зимой активно покупали. «Челси» потратил более 320 млн, тратился «Арсенал» (60,3 млн), но у «Ман Сити», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на четверых примерно столько же – 64 млн. И гигантская доля приходится на трансфер Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль» за 42 млн.

Последняя команда лиги – «Саутгемптон» – выложила почти столько же, сколько вся Бундеслига – 63 миллиона евро. Серьезно закупались и другие нетоповые клубы АПЛ: 56,2 млн было потрачено «Борнмутом», 41,2 – «Лидсом», 38,5 – «Вулверхэмптоном».

• Всего было 37 трансферов стоимостью более 11 млн евро. Сколько игроков из этого числа покупали клубы не из Англии? Только шестерых.

В топ-19 самых дорогих трансферов зимы есть лишь один игрок, который не связан с английской командой: Витинья Оливейра перешел за 32 миллиона в «Марсель» из «Браги».

• «Марсель» из топ-5 лиг тратил больше всех без учета англичан. Он заплатил больше, чем вся Ла Лига или Серия А. В общем списке «Марсель» уступает семи клубам АПЛ.

• Но в АПЛ были экономные команды. Например, «Брентфорд» заплатил лишь 1 млн евро за аренду Кевина Шаде из «Фрайбурга», а «Эвертон» единственный в лиге никого не приобрел. Зато сменил тренера.

В других лигах больше команд с нулем затрат – 4 в Германии, 9 во Франции, 11 в Италии и сразу 13 в Испании. Среди них «ПСЖ», «Монако», «Лейпциг», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Интер», «Наполи», «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта».

• Прошлой зимой АПЛ тоже лидировал с заметным отрывом, хотя и не с таким гигантским – 345 млн против 185 у Серии А.

Тогда третьей была МЛС, а четвертой – РПЛ с 82 млн. Этой зимой у РПЛ 9-я строчка, но в России трансферное окно закроется только через три недели. Еще 7 миллионов трат – и будет место в топ-5.

Фото: globallookpress.com / www.imago-images.de; REUTERS/Phil Noble