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Одержимость Джибриля Сиссе – 100 голов в Лиге 1. Ради этого он готов играть бесплатно в 41

Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Джибрилю Сиссе 41 год, но он до сих пор не отпустил профессиональный футбол. Живет мечтой вернуться в Лигу 1 и достать до отметки в 100 голов.

До счастья – четыре гола

«Я просто люблю забивать голы. У меня их 96 в Лиге 1. Нужно всего четыре гола – и я должен сделать это до того, как умру. Люди говорят: «Джиб, у тебя была хорошая карьера, ты выиграл много трофеев». Но мне правда этого не хватает».

Так Сиссе говорил в интервью Sky весной 2020-го. В интервью SoFoot он утверждал, что готов играть бесплатно. Canal+ показал интервью с ним в январе 2023-го: Сиссе выглядит бодрым и позитивным, активно жестикулирует и еще больше оживляется, когда речь заходит о числе «100».

«Меня не устраивает, что в Лиге 1 до сих пор недостает четырех мячей до ста. Почти каждый день мы говорим о футболе с людьми, вспоминаем разные голы. И мне это напоминает о том, что еще четырех недостает», – повторяет Сиссе, называя желание одержимостью.

Настрой не меняется: «Если какой-нибудь клуб предложит мне сыграть, я сделаю это бесплатно».

Сиссе уже долго не играет на серьезном уровне. Несколько раз завершал карьеру

Сложно сказать, что Сиссе еще держится на профессиональном уровне.

• Первый раз он сделал паузу в футболе в 2015-м – через пару лет после того, как поиграл за «Кубань». Проведя полгода в Краснодаре, Сиссе отбыл в «Бастию», а затем вообще поехал выступать в Реюньоне (заморский регион Франции в Индийском океане). Осенью 2015-го француз сказал в эфире Canal+: «Мое тело говорит мне: «Стоп». Играть на высоком уровне я уже не могу».

Тогда ему было 34 года.

• Через год тело разрешило Сиссе потренироваться в «Осере», еще через год – поиграть на менее высоком уровне. Он возобновил карьеру, заявившись в швейцарский «Ивердон», где настрелял 23 гола в третьей лиге. Но контракт с ним не продлили, чем расстроили игрока.

Сиссе перебрался в «Виченцу 1902» – итальянскую команду без профессионального статуса, но поругался с президентом, который не платил денег. После этого он снова перестал играть.

• В 2021-м Сиссе снова вернулся – стал игроком «Панатинаикос Чикаго» из лиги NPSL (полупрофессиональный чемпионат в США), но надолго там не задержался. Осенью того же года он получил работу в молодежной структуре «Марселя», тренируя нападающих.

• Сиссе еще играл в мини-футбол в конце лета 2022 года с клубом Borgo Futsal – помог занять второе место на одном из турниров и с девятью голами стал лучшим бомбардиром.

В 2010-х Джибриль старался развиваться вне футбола. Стал диджеем, выступал на концерте Мэрайи Кэрри, выпускал собственные треки. Еще продвигал собственный бренд одежды и парфюмерии, участвовал в различных телешоу. Сиссе часто можно увидеть и услышать и на спортивном телевидении в роли эксперта и комментатора.

По-видимому, все это ему уже немного наскучило. Совсем другое дело – если бы дали сыграть в Лиге 1, чтобы попытаться воплотить мечту. Но шансы на это тают с каждым днем. Ведь три года назад он уже говорил ровно те же слова об игре бесплатно за любой клуб элитного дивизиона. В тот момент ему было еще 38. 

Если вдруг Сиссе вернется, он станет самым возрастом автором гола в истории чемпионатов Франции

В истории чемпионата Франции был лишь один игрок, забивший после 40-летия. Это футболист «Труа» Бенжамен Ниве. Было не так давно: в апреле 2018-го Ниве в возрасте 41 года, 3 месяцев и 26 дней забил «Кану» (3:1). Ниве в том сезоне сыграл 26 игр, сделал 2+2 по гол+пас, «Труа» вылетел. Ниве отыграл еще один сезон в Лиге 1 и закончил карьеру, когда ему стукнуло уже 42 года.

Если представить, что Сиссе прямо сейчас забьет и вернется, то он превзойдет результат Ниве. В этом году самым возрастным автором гола пока держится защитник «Лилля» Жозе Фонте (38 лет, 10 месяцев и 15 дней).

Со своими 96 голами в Лиге 1 Сиссе не попадает в исторический топ-90. 

Из действующих игроков 100+ голов забили Андре-Пьер Жиньяк (102), Александр Ляказетт (111), Златан Ибрагимович (113), Бафетимби Гомис (122), Виссам Бен Йеддер (137), Эдинсон Кавани (138) и Килиан Мбаппе (148).

Всем им очень далеко до абсолютного лидера – аргентинца Делио Онниса, который забил 299 голов за «Реймс», «Монако», «Тур» и «Тулон» в 1970/1980-х. В Лиге 1 он пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата. Оннис – рекордсмен по голам в истории «Монако» (223). Но при этом ни разу не сыграл за сборную Аргентины.

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Фото: instagram.com/djibrilcisse1981; globallookpress.com/ANTON GEISSER/imago sportfotodienst, Philippe LECOEUR via imago-images.de

24 комментария

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art.shu05@gmail.com
Топовый игрок был. Если бы не травмы, мог бы стать одним из лучших в мире
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EAstman
Эх, колоритный и неплохой нап был. Во Франции и Ливерпуле играл
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Ape1sin
если бы не жуткая травма в 02, совсм другая карьера была бы
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esencooloff
Ответ corazón blanco
Вряд ли когда-нибудь его мечта осуществится. При упоминании Сиссе, сразу перед глазами та жуткая травма в матче с Китаем.
Гол за Осер, не помню кому именно, но с правого края прошёл и бабахнул в ближний угол с метров 25-ти
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Sarumian
Раньше надо было думать, когда возможность была.
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Barry
У нас уже в 26 лет люди без мотивации играют, а тут Сиссе в таком возрасте стремится к заветным ста голам. Молодец.
+1
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$trik3r77
Как же он был крут
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Daniil Platonov
Ответ Romano1985
Крутой чел , был и есть ! Как его в Марселе любили … помню приехал в первые на свой любимый стадион ! Вызвал такси с аэропорта , там таксист весь мозг вынес ! Как ой он крутой ! У него тату была его ! Круто было и вообще вперед Марсель !
«Такси Марсель к вашим услугам»
+4
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cskamsk2016
Да, до сих пор помню тот гол с рукой в 2005...
+4
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Юрий Кечко
Честно говоря вряд ли бы он их забил , не вывез бы
Если только с пенок
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Ali_Zhasik
Легенда с большой буквы. Хочется чтоб он вернулся и забил, заслуживает))
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Romano1985
Крутой чел , был и есть ! Как его в Марселе любили … помню приехал в первые на свой любимый стадион ! Вызвал такси с аэропорта , там таксист весь мозг вынес ! Как ой он крутой ! У него тату была его ! Круто было и вообще вперед Марсель !
+10
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micka
Говорят, что до 45 можно играть квотербеком в НФЛ.
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Super Andrey
Ответ Lavochkin12
он не забивал рукой
прекрасно понятно о чем я
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ss_podonok
Ответ JealousNobody
Возвращаться на поле надо на такси Даниэля
моя любимая часть такси. особенно угарный момент где комиссара учит бельгийский бандос ковыряться в компе
+5
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Lavochkin12
Ответ Super Andrey
для меня он запомнился лишь как автог гола рукой в суперкубке 2005
он не забивал рукой
+2
-3
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Gestor_36
Просто ж очевидно, что если его возьмёт псж, то черепашка всерьёз и надолго сядет на лавку
+1
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three hundred bucks
Ответ corazón blanco
Вряд ли когда-нибудь его мечта осуществится. При упоминании Сиссе, сразу перед глазами та жуткая травма в матче с Китаем.
Так там еще и за Ливер был открытый перелом двумя годами ранее. Невезение катастрофическое.
+14
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Lex
Ответ corazón blanco
Вряд ли когда-нибудь его мечта осуществится. При упоминании Сиссе, сразу перед глазами та жуткая травма в матче с Китаем.
а я помню его гол в ворота ЦСКА.
+15
-3
+12
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Super Andrey
для меня он запомнился лишь как автог гола рукой в суперкубке 2005
+8
-3
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Gladiator91
Легенда "Кубани" так-то
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Николай Зеленкин
Клевый игрок был. Яркий не только внешне, но и стилем игры
+14
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JealousNobody
Возвращаться на поле надо на такси Даниэля
+127
0
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corazón blanco
Вряд ли когда-нибудь его мечта осуществится. При упоминании Сиссе, сразу перед глазами та жуткая травма в матче с Китаем.
+20
-4
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