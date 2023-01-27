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Ужасный конфликт Блинда с «Аяксом»: винит тренера, Хунтелара и Ван дер Сара. Ему кричали «Заткнись!» в перерыве матча

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Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
Алфред Схройдер
Клас-Ян Хунтелар Клас-Ян Хунтелар
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Футбол Футбол

Самый неожиданный конфликт зимы – Дэйли Блинд против «Аякса».

Блинд разорвал контракт с клубом и бесплатно ушел в «Баварию». В Нидерландах не поняли ни решения «Аякса», ни ухода Блинда, и поругивали игрока, что тот без компенсаций ушел в сильный клуб.

Но все оказалось не так просто. Блинд раскрыл проблемы «Аякса».

Он сделал это с ярким анонсом: «Я очень долго думал, что завершу карьеру в «Аяксе». И я в какой-то момент подумал: что ж, если уйду раньше, то следующим летом, когда закончится контракт – надеюсь, с очередным титулом и заслуженным прощанием, через парадную дверь.

Но я дошел до точки, в которой меня даже не хотели видеть в клубе, в котором я был с семи лет! Руководство сказало, что не хочет видеть меня на тренировках. И в итоге мы расторгли контракт. Последние недели были очень страшными американскими горками».

Мощное выступление, но Блинд еще и конкретизировал проблемы в интервью AD.

Блинд обвинил спортдира «Аякса» Хунтелара во лжи

Сильнее всех досталось Класу-Яну Хунтелару, спортивному директору, который сказал, что уход Блинда – решение игрока.

«Он не должен говорить за меня, – ответил Блинд. – Я из первого выбора на позицию превратился в четвертого. И тренер полностью меня игнорировал после перепалки в перерыве одного из матчей.

Хунтелар выставил меня плохим парнем перед болельщиками. Я писал ему об этом. Для меня весьма типично, что «Аякс» первым вышел на публику, в то время как в соглашение о расторжении контракта был включен пункт о взаимном молчании: я бы ничего не сказал об «Аяксе», они бы ничего не сказали обо мне. И ведь сам клуб просил включить этот пункт!»

Блинд обвинил тренера в тирании

Еще одна история – про перепалку с Альфредом Схройдером, тренером «Аякса»:

«Матч с «Валвейком» в конце октября многое предопределил. Мы играли не очень хорошо, в перерыве Схройдер сказал нам, что прессинг не работает, и нужно что-то изменить. «Что вы думаете, что предпочли бы?» – поинтересовался он у нападающих. На английском, это язык общения в команде. Я встал и громко сказал на всю раздевалку: «Тренер, говорите яснее и решите для себя, что нам нужно делать на поле».

По словам Блинда, Схройдер ответил: «Ты, заткнись! Заткни рот и сядь на место!» Блинд промолчал, затем уточнил у физиотерапевтов, не был ли сам Дэйли чересчур агрессивным. Те поддержали Дэйли.

Футболист в интервью заметил, что при Эрике тен Хаге споры в раздевалке были нормой, тренер выслушивал советы и никогда никого не затыкал.

Но Схройдер другой: он посадил Блинда на скамейку (после «Валвейка» вышел в старте лишь однажды за пять игр), в остальных четырех матчах оставался в запасе, в двух не выходил даже на замену. Тренер также перестал общаться с игроком на тренировках, и перед игрой с ПСВ Блинд обнаружил, что теперь он четвертый левый защитник.

Блинд рассказал, что Схройдер перед сезоном общался с Дэйли и называл его игроком основы. Поэтому Дэйли сильно удивился, когда тренер на пресс-конференции заявил, что предупредил Блинда о переводе в запас по ходу сезона.

Блинд обвинил менеджеров в нулевой поддержке. Ван дер Сару тоже досталось

Блинда разозлило, что клуб так легко отпустил его в «Баварию». «Я надеялся, что Хунтелар и [технический директор Джерри] Хамстра или [генеральный директор] Эдвин ван дер Сар скажут: «Давайте соберемся за одним столом, все обсудим и исправим». И я надеялся, что они скажут: «Ты игрок «Аякса», мы хотим убедиться, что ты не хочешь уходить».

Но со стороны руководства не было предпринято никаких попыток свести стороны вместе. Ноль. Произошло обратное: они очень быстро сказали мне, что я сам хочу уйти. У меня возникло ощущение, что это их устраивало».

Блинд, за исключением поездки в «Манчестер Юнайтед» на 3,5 года, до этой зимы всю карьеру провел в «Аяксе» и с самого детства воспитывался в системе клуба. Он на 19-м месте по матчам в истории клуба (320 игр) – и единственный в двадцатке, у кого карьера прошла полностью в XXI веке.

Как вообще дела у «Аякса»? Все очень плохо

Дела и с Блиндом, и без Блинда в этом сезоне не складываются: вылет в группе Лиги чемпионов и только 5-е место в чемпионате Нидерландов после 17 туров, отставание от «Фейеноорда» – 8 очков (у «Аякса» есть матч в запасе).

• В ЛЧ в группе с «Наполи» и «Ливерпулем» «Аякс» стал третьим – дважды обыграли только аутсайдера «Рейнджерс», остальные матчи проиграли, набрав всего 6 очков.

• В чемпионате у «Аякса» серия из шести матчей без побед (поражение и пять ничьих), последняя победа случилась в октябре 2022 года. Конечно, еще месяц шел ЧМ, но два месяца без побед в домашнем чемпионате – все равно внушительно.

• Отдельная история – игры с топ-соперниками. С ЛЧ все понятно, а вот в чемпионате «Аякс» в первом круге не выиграл ни одного матча у команд из первой четверки (проиграл ПСВ и АЗ, сыграл вничью с «Фейеноордом» и «Твенте»), а из девяти матчей против команд первой десятки выиграл только трижды.

• У игроков есть вопросы к тренерскому штабу. Нидерландские медиа писали, что Схройдер пригласил к себе в штаб Маттиаса Кальтенбаха (немец помогал ему в «Хоффенхайме»), и Кальтенбах вообще не общается с футболистами. 

Пока Схройдер остается главным. Но без побед в ближайших матчах отставка очень вероятна.

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46 комментариев

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Илнур Кара
Ответ Michael Boldyrev
"Произошло обратное: они очень быстро сказали мне, что я сам хочу уйти. У меня возникло ощущение, что это их устраивало" Чего? Чего? Это не ощущение - это так и есть. В каком-то смысле они тебе благодарны, что не нужно разруливать ситуацию между тренером и довольно важным игроком: игрок сам ушел, кейс закрыт.
Ну теперь и тренера освободили от занимаемой должности
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Igor Balchu
Гнать этого лысого гандона!!!где его вообще взяли,я такой мертвый Аякс лет 20 не видел.Болею за любимый клуб с 1992
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vammuteli
Скажу лишь то что Блинд вообще не тянул в последнее время…
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sbvinn
Ответ Farhat Sabitov
Меньше всего хочется использовать национальные стереотипы, но один мой друг (тот самый что вечно просить скинуть ссылки на различные видео) после нескольких лет работы в Амстердаме рассказывал... В голландской корпоративной культуре приятно много обсуждать и спорить (нормальный деловой подход), если что-то не нравится обсуждение идёт до тех пор пока не будет найдено решение удовлетворяющее все стороны. А вот если решения нет, все стоит на месте. Мне кажется у голландских футболистов тоже самое. Они вечно чем то не довольны (ну вот опять стереотип).
Только суть в том, что игроку, который играл в МЮ и сборной, спорить не позволили.
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Михаил Енилин
Ответ Sarumian
На английском, это язык общения в команде. Я встал и громко сказал на всю раздевалку: «Тренер, говорите яснее и решите для себя, что нам нужно делать на поле». Схройдер обычный физрук. Пытался переложить ответственность за результат на игроков. Блинд напомнил физруку, что он главный тренер и определяет игру, а не заставляет игроков заниматься его прямыми обязанностями. Схройдер обычный бездарь. P.S.: Автор, извини ! Случайно минус поставил. Отменить не получается.
Я плюсанул за тебя, не парься
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Rabadan_05
Ответ Amalfitano
Это другое! Всем всё понятно.
Че?
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Amalfitano
Ответ Rabadan_05
1. Блинд - один из лучших фулбеков Европы Роналду - старик потерявший форму, который к тому же пропустил предсезонку 2. Блинд указывает тренеру, что он не должен перекладывать ответственность на других, а должен самостоятельно принимать решения Роналду - пытается везде быть главным 3. Блинда затыкает тренер Роналду не кто не затыкал 4. Блинд на скамейке из-за обиды тренера, а потом даже со скомейки не выходит, хотя с ним игра гораздо лучше Роналду на скамейке из-за полного несоответствия уровню лиги и команды, но тренер из-за уважения к нему выпускает его, хоть это и полностью ломает игру, а Роналду до окончания матча сваливает в раздевалку 5. Блинд молчал пока Аякс сам не начал Роналду обосрал МЮ первым. Ну а ещё Блинд не искал новые клубы
Это другое! Всем всё понятно.
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Rabadan_05
Ответ Илья Добрый
Я о том и написал, что ситуации полностью одинаковые!
Так что тут одинакового
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Michael Boldyrev
Ответ шампион
Аякс - очень мутный клуб. Квинси Промеса в Спартак продали по-тихому, зная, что им интересуется местная полиция. Та же Бавария просто выкинула бы такого игрока, чтобы не порочил репутацию. Вместе с тен Хагом развели Маню на сто лямов за Антони. Этот Схройдер так старался, подыгрывал - "такая корова нужна самому!" Теперь Блинда бортанули. Наверняка побоялись, что став легендой Аякса он может претендовать на пост в администрации клуба.
Квинси считай спасли с выгодой для себя (иначе бы он бегал по заграницам без возможности трудоустроится), Антони действительно впарили задорого - молодцы, да и рынок опять разогрелся (см. например, Мудрик), Блинд как-то странно звучит (я не физиотерапевт и его на 100% не поддерживаю) и, в конце концов, руководители просто облегчённо вздохнули, что конфликт погас, когда игрок сам свалил в "Баварию".
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Dan Kennedy
Ответ Rabadan_05
1. Блинд - один из лучших фулбеков Европы Роналду - старик потерявший форму, который к тому же пропустил предсезонку 2. Блинд указывает тренеру, что он не должен перекладывать ответственность на других, а должен самостоятельно принимать решения Роналду - пытается везде быть главным 3. Блинда затыкает тренер Роналду не кто не затыкал 4. Блинд на скамейке из-за обиды тренера, а потом даже со скомейки не выходит, хотя с ним игра гораздо лучше Роналду на скамейке из-за полного несоответствия уровню лиги и команды, но тренер из-за уважения к нему выпускает его, хоть это и полностью ломает игру, а Роналду до окончания матча сваливает в раздевалку 5. Блинд молчал пока Аякс сам не начал Роналду обосрал МЮ первым. Ну а ещё Блинд не искал новые клубы
Илья с сарказмом написал видимо)
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Michael Boldyrev
"Произошло обратное: они очень быстро сказали мне, что я сам хочу уйти. У меня возникло ощущение, что это их устраивало" Чего?
Чего? Это не ощущение - это так и есть. В каком-то смысле они тебе благодарны, что не нужно разруливать ситуацию между тренером и довольно важным игроком: игрок сам ушел, кейс закрыт.
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Илья Добрый
Ответ Rabadan_05
1. Блинд - один из лучших фулбеков Европы Роналду - старик потерявший форму, который к тому же пропустил предсезонку 2. Блинд указывает тренеру, что он не должен перекладывать ответственность на других, а должен самостоятельно принимать решения Роналду - пытается везде быть главным 3. Блинда затыкает тренер Роналду не кто не затыкал 4. Блинд на скамейке из-за обиды тренера, а потом даже со скомейки не выходит, хотя с ним игра гораздо лучше Роналду на скамейке из-за полного несоответствия уровню лиги и команды, но тренер из-за уважения к нему выпускает его, хоть это и полностью ломает игру, а Роналду до окончания матча сваливает в раздевалку 5. Блинд молчал пока Аякс сам не начал Роналду обосрал МЮ первым. Ну а ещё Блинд не искал новые клубы
Я о том и написал, что ситуации полностью одинаковые!
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Rabadan_05
Ответ Илья Добрый
Ага, абсолютно идентичные ситуации
1. Блинд - один из лучших фулбеков Европы
Роналду - старик потерявший форму, который к тому же пропустил предсезонку
2. Блинд указывает тренеру, что он не должен перекладывать ответственность на других, а должен самостоятельно принимать решения
Роналду - пытается везде быть главным
3. Блинда затыкает тренер
Роналду не кто не затыкал
4. Блинд на скамейке из-за обиды тренера, а потом даже со скомейки не выходит, хотя с ним игра гораздо лучше
Роналду на скамейке из-за полного несоответствия уровню лиги и команды, но тренер из-за уважения к нему выпускает его, хоть это и полностью ломает игру, а Роналду до окончания матча сваливает в раздевалку
5. Блинд молчал пока Аякс сам не начал
Роналду обосрал МЮ первым.
Ну а ещё Блинд не искал новые клубы
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M_Dave
Ответ chimid08
Прям ужасный конфликт)
Один из жутчайших в истории футбола
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Sarumian
Ответ Миланбот
Помощником у него лучше получается работать. Почему бы ему снова не воссоединиться с Тен Хагом? Он же тоже был в тренерском штабе Аякса, когда амстердамцы проводили крутой сезон 2018/19
Если посмотреть его карьеру, то больше 2-х лет нигде не задерживался (кроме начала).
...9 июня 2020 года «Хоффенхайм» расторг контракт со Схрёдером из-за разногласий тренера с руководством клуба... Похоже не впервой.
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Rabadan_05
Ответ LLiriKK
Всей правды мы не узнаем, но выглядит так, что Блинд попросту кинул «Аякс», который в этого пенсионера, имеющего ещё и серьезные проблемы со здоровьем, до конца верил и позволял играть.
Только вот это пенсионер по статистике на голову сильнее всех других Крайков, включая хакими, Трента, роббо, Джеймса, Кансело и других
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MeKSer1324
Ответ андрей калуцких
Почему пришлось? Просто в Мюнхене сидят не идиоты. Освободился опытный левый защитник. Можно подписать бесплатно. А то из нормальных лз, для кого это родная позиция и кто не травмирован - только Дэйвис. А на одном Дэйвисе весь сезон можно не вывезти. Взять опытного защитника для ротации и бесплатно - это прекрасно!
у Блинда родная позиция опорника, это Ван Гал его переделал в ЛЗ. в Аяксе Блинд вообще играл ЛЦЗ, потому что скорости латераля у него нет
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Lifar Skladchikov
Ответ felipe89
Какой-то бардак в Аяксе - то дикпики, то домогательства к женщинам, сейчас это. Как так то)
Дикпики не трожь! Дикпики это святое! В остальном согласен: дичь )))
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Lifar Skladchikov
Ответ ReneHoseman
блинд с аяксовским днк, его отец данни блинд был капитаном аякса, 350+ матчей, и одним из 6 игроков кто выиграл все возможные европейские кубки. дэйли бы не стал катить бочку просто так.
Да даже не из-за этого, а хотя бы после слов тренера про Антони. Он 100 лямов принес клубу! Как можно вообще такое говорить про футболиста? Он самая дорогая продажа в истории Аякса!
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Миланбот
Ответ Sarumian
На английском, это язык общения в команде. Я встал и громко сказал на всю раздевалку: «Тренер, говорите яснее и решите для себя, что нам нужно делать на поле». Схройдер обычный физрук. Пытался переложить ответственность за результат на игроков. Блинд напомнил физруку, что он главный тренер и определяет игру, а не заставляет игроков заниматься его прямыми обязанностями. Схройдер обычный бездарь. P.S.: Автор, извини ! Случайно минус поставил. Отменить не получается.
Помощником у него лучше получается работать. Почему бы ему снова не воссоединиться с Тен Хагом? Он же тоже был в тренерском штабе Аякса, когда амстердамцы проводили крутой сезон 2018/19
0
0
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obid
Ответ Михаил Солдатенков
Непривычно видеть "Аякс" в этом сезоне без своего привычного задора. А ещё более непривычно узнавать о таких резонансных событиях в клубе.
Так они пол состава продали. Надо теперь заново строить команду
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Алексей Куликов
Ответ Северный болельщик
Всё так ужасно, что пришлось уехать в Баварию.
Так с Блиндом просто разорвали контракт, он в любом случае остался без работы. Зачем в данной ситуации отказывать Баварии?
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Алексей Куликов
Ответ Дмитрий Новицкий
А почему не пишут что игрок не может быть больше чем клуб) +/- за такое же роналду с гавном смешали)
Ну наверно потому что Блинд не обвинил руководителей в отсутствии красоты, а клуб в отсталой базе и старой сауне.
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siragh@yandex.ru
Тренер редкостный долбень.,А руководство ещё более долбанутые ..
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Михаил Солдатенков
Непривычно видеть "Аякс" в этом сезоне без своего привычного задора. А ещё более непривычно узнавать о таких резонансных событиях в клубе.
0
0
0
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