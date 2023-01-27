Ужасный конфликт Блинда с «Аяксом»: винит тренера, Хунтелара и Ван дер Сара. Ему кричали «Заткнись!» в перерыве матча

Самый неожиданный конфликт зимы – Дэйли Блинд против «Аякса».

Блинд разорвал контракт с клубом и бесплатно ушел в «Баварию». В Нидерландах не поняли ни решения «Аякса», ни ухода Блинда, и поругивали игрока, что тот без компенсаций ушел в сильный клуб.

Но все оказалось не так просто. Блинд раскрыл проблемы «Аякса».

Он сделал это с ярким анонсом: «Я очень долго думал, что завершу карьеру в «Аяксе». И я в какой-то момент подумал: что ж, если уйду раньше, то следующим летом, когда закончится контракт – надеюсь, с очередным титулом и заслуженным прощанием, через парадную дверь.

Но я дошел до точки, в которой меня даже не хотели видеть в клубе, в котором я был с семи лет! Руководство сказало, что не хочет видеть меня на тренировках. И в итоге мы расторгли контракт. Последние недели были очень страшными американскими горками».

Мощное выступление, но Блинд еще и конкретизировал проблемы в интервью AD.

Блинд обвинил спортдира «Аякса» Хунтелара во лжи

Сильнее всех досталось Класу-Яну Хунтелару, спортивному директору, который сказал, что уход Блинда – решение игрока.

«Он не должен говорить за меня, – ответил Блинд. – Я из первого выбора на позицию превратился в четвертого. И тренер полностью меня игнорировал после перепалки в перерыве одного из матчей.

Хунтелар выставил меня плохим парнем перед болельщиками. Я писал ему об этом. Для меня весьма типично, что «Аякс» первым вышел на публику, в то время как в соглашение о расторжении контракта был включен пункт о взаимном молчании: я бы ничего не сказал об «Аяксе», они бы ничего не сказали обо мне. И ведь сам клуб просил включить этот пункт!»

Блинд обвинил тренера в тирании

Еще одна история – про перепалку с Альфредом Схройдером, тренером «Аякса»:

«Матч с «Валвейком» в конце октября многое предопределил. Мы играли не очень хорошо, в перерыве Схройдер сказал нам, что прессинг не работает, и нужно что-то изменить. «Что вы думаете, что предпочли бы?» – поинтересовался он у нападающих. На английском, это язык общения в команде. Я встал и громко сказал на всю раздевалку: «Тренер, говорите яснее и решите для себя, что нам нужно делать на поле».

По словам Блинда, Схройдер ответил: «Ты, заткнись! Заткни рот и сядь на место!» Блинд промолчал, затем уточнил у физиотерапевтов, не был ли сам Дэйли чересчур агрессивным. Те поддержали Дэйли.

Футболист в интервью заметил, что при Эрике тен Хаге споры в раздевалке были нормой, тренер выслушивал советы и никогда никого не затыкал.

Но Схройдер другой: он посадил Блинда на скамейку (после «Валвейка» вышел в старте лишь однажды за пять игр), в остальных четырех матчах оставался в запасе, в двух не выходил даже на замену. Тренер также перестал общаться с игроком на тренировках, и перед игрой с ПСВ Блинд обнаружил, что теперь он четвертый левый защитник.

Блинд рассказал, что Схройдер перед сезоном общался с Дэйли и называл его игроком основы. Поэтому Дэйли сильно удивился, когда тренер на пресс-конференции заявил, что предупредил Блинда о переводе в запас по ходу сезона.

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Блинда разозлило, что клуб так легко отпустил его в «Баварию». «Я надеялся, что Хунтелар и [технический директор Джерри] Хамстра или [генеральный директор] Эдвин ван дер Сар скажут: «Давайте соберемся за одним столом, все обсудим и исправим». И я надеялся, что они скажут: «Ты игрок «Аякса», мы хотим убедиться, что ты не хочешь уходить».

Но со стороны руководства не было предпринято никаких попыток свести стороны вместе. Ноль. Произошло обратное: они очень быстро сказали мне, что я сам хочу уйти. У меня возникло ощущение, что это их устраивало».

Блинд, за исключением поездки в «Манчестер Юнайтед» на 3,5 года, до этой зимы всю карьеру провел в «Аяксе» и с самого детства воспитывался в системе клуба. Он на 19-м месте по матчам в истории клуба (320 игр) – и единственный в двадцатке, у кого карьера прошла полностью в XXI веке.

Как вообще дела у «Аякса»? Все очень плохо

Дела и с Блиндом, и без Блинда в этом сезоне не складываются: вылет в группе Лиги чемпионов и только 5-е место в чемпионате Нидерландов после 17 туров, отставание от «Фейеноорда» – 8 очков (у «Аякса» есть матч в запасе).

• В ЛЧ в группе с «Наполи» и «Ливерпулем» «Аякс» стал третьим – дважды обыграли только аутсайдера «Рейнджерс», остальные матчи проиграли, набрав всего 6 очков.

• В чемпионате у «Аякса» серия из шести матчей без побед (поражение и пять ничьих), последняя победа случилась в октябре 2022 года. Конечно, еще месяц шел ЧМ, но два месяца без побед в домашнем чемпионате – все равно внушительно.

• Отдельная история – игры с топ-соперниками. С ЛЧ все понятно, а вот в чемпионате «Аякс» в первом круге не выиграл ни одного матча у команд из первой четверки (проиграл ПСВ и АЗ, сыграл вничью с «Фейеноордом» и «Твенте»), а из девяти матчей против команд первой десятки выиграл только трижды.

• У игроков есть вопросы к тренерскому штабу. Нидерландские медиа писали, что Схройдер пригласил к себе в штаб Маттиаса Кальтенбаха (немец помогал ему в «Хоффенхайме»), и Кальтенбах вообще не общается с футболистами.

Пока Схройдер остается главным. Но без побед в ближайших матчах отставка очень вероятна.

Фото: East News/MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA, Pro Shots/Sipa USA; globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, imago-images.de