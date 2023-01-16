Вы это видели?
Блог

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Барселона Барселона
Футбол Футбол

А вообще – уже восьмой.

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Это первый трофей клуба при Хави – и он очень важен.

Во-первых, каталонцы прервали долгую серию без трофеев.

Если бы «Барса» проиграла, Хави рисковал обновить рекордную засуху «Барсы» с начала эпохи Пепа. Антидостижение было близко – 699 дней между чемпионством-2019 и победой в Кубке-2021.

Это, конечно, не сравнится с черной полосой начала XX века – тогда серия без трофеев началась в сезоне-1998/99 и закончилась только в 2004-м, но и сравниваем мы нынешнюю «Барселону» не с теми провальными временами, амбиции гораздо выше.

Во-вторых, это первый тренерский трофей Хави в Европе.

Хави потребовалось больше года (437 дней), чтобы добавить от себя в трофейный кабинет «Барсы». Шанс был и в прошлом сезоне, но тогда с «Реалом» встретились уже в полуфинале Суперкубка – и проиграли 2:3. Из Кубка Испании выбыли тоже в январе. Поэтому и пришлось ждать год, в чемпионате шансов почти не было уже к приходу тренера.

Нет смысла сравнивать напрямую, но просто освежим в памяти: Гвардиоле взял первый трофей на 331-й день работы в «Барсе» – Кубок Испании, а через несколько дней добавил и Ла Лигу. Начать с Суперкубка он не мог, в 2008-м «Барса» в него не вышла.

Вообще по скорости до первого трофея сложно бороться с Татой Мартино. Аргентинского тренера назначили в июле 2013-го, а уже через 53 дня он взял Суперкубок. Правда, этот трофей остался у него единственным в «Барсе».

В тренерской карьере Хави это уже восьмой трофей, в катарском «Аль-Садде» было многое: золото чемпионата Катара, по два Кубка Катара и Кубка Лиги Катара плюс по одному Кубку Звезд и Суперкубку.

А Суперкубок Испании – первый по-настоящему большой трофей в недолгой карьере.

Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»

«Барселона» отмечает трофей: молодые в восторге, Хави – в сторонке

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Ответ Тен мать его Хаг
Чел, уже как месяц прошел с ЧМ, можно было и отойти
Да не, они от его прошлого золотого мяча до конца ещё не отошли, а тут всего месяц прошёл)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arkadios Avgitidis
Ответ problemzz9
ну пешеход ушел и наконец игра появилась у барсы более менее, а не игра на стату иноплонетянина в результате который были регулярные позорища в плэй офф лч, забавно как только пешеход перешел в команду где на нем не строится игра он забил 6 жалких голов за сезон и в этом вряд ли забьет больше 15 и это играя в 5 лиге европы в команде которая на 2-3 головы выше всех в лиге, пора ему к фрукту зажигать в лиге саудитов
А кто видел,чтобы за золотым мячом на машине ездили? Или на самолёте..или на любом другом средстве передвижения?
Конечно, пешком..и только пешком....
Вот,собрался нынче за 8 -ым...иншаллах-машалла)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Ответ Дмитрий Сологубов
Гави это сын Хави.
🤔😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Гави это сын Хави.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ problemzz9
ну пешеход ушел и наконец игра появилась у барсы более менее, а не игра на стату иноплонетянина в результате который были регулярные позорища в плэй офф лч, забавно как только пешеход перешел в команду где на нем не строится игра он забил 6 жалких голов за сезон и в этом вряд ли забьет больше 15 и это играя в 5 лиге европы в команде которая на 2-3 головы выше всех в лиге, пора ему к фрукту зажигать в лиге саудитов
Чел, уже как месяц прошел с ЧМ, можно было и отойти
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AdequateMan
Надеюсь, что с этого трофея начнеться путь за многими другими титулами и рекордами!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
problemzz9
ну пешеход ушел и наконец игра появилась у барсы более менее, а не игра на стату иноплонетянина в результате который были регулярные позорища в плэй офф лч, забавно как только пешеход перешел в команду где на нем не строится игра он забил 6 жалких голов за сезон и в этом вряд ли забьет больше 15 и это играя в 5 лиге европы в команде которая на 2-3 головы выше всех в лиге, пора ему к фрукту зажигать в лиге саудитов
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий