«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

А вообще – уже восьмой.

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Это первый трофей клуба при Хави – и он очень важен.

Во-первых, каталонцы прервали долгую серию без трофеев .

Если бы «Барса» проиграла, Хави рисковал обновить рекордную засуху «Барсы» с начала эпохи Пепа. Антидостижение было близко – 699 дней между чемпионством-2019 и победой в Кубке-2021.

Это, конечно, не сравнится с черной полосой начала XX века – тогда серия без трофеев началась в сезоне-1998/99 и закончилась только в 2004-м, но и сравниваем мы нынешнюю «Барселону» не с теми провальными временами, амбиции гораздо выше.

Во-вторых, это первый тренерский трофей Хави в Европе .

Хави потребовалось больше года (437 дней), чтобы добавить от себя в трофейный кабинет «Барсы». Шанс был и в прошлом сезоне, но тогда с «Реалом» встретились уже в полуфинале Суперкубка – и проиграли 2:3. Из Кубка Испании выбыли тоже в январе. Поэтому и пришлось ждать год, в чемпионате шансов почти не было уже к приходу тренера.

Нет смысла сравнивать напрямую, но просто освежим в памяти: Гвардиоле взял первый трофей на 331-й день работы в «Барсе» – Кубок Испании, а через несколько дней добавил и Ла Лигу. Начать с Суперкубка он не мог, в 2008-м «Барса» в него не вышла.

Вообще по скорости до первого трофея сложно бороться с Татой Мартино. Аргентинского тренера назначили в июле 2013-го, а уже через 53 дня он взял Суперкубок. Правда, этот трофей остался у него единственным в «Барсе».

В тренерской карьере Хави это уже восьмой трофей , в катарском «Аль-Садде» было многое: золото чемпионата Катара, по два Кубка Катара и Кубка Лиги Катара плюс по одному Кубку Звезд и Суперкубку.

А Суперкубок Испании – первый по-настоящему большой трофей в недолгой карьере.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh