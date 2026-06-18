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  4. Капелло о Месси: «В 16 лет он играл с невероятной легкостью против моего «Ювентуса». Я попросил отдать его в аренду, но Райкард отказался»

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Капелло о Месси: «В 16 лет он играл с невероятной легкостью против моего «Ювентуса». Я попросил отдать его в аренду, но Райкард отказался»
Капелло: 16-летний Месси невероятно играл против моего «Юве», я просил об аренде.

Фабио Капелло сожалеет, что не смог подписать Лионеля Месси, когда возглавлял «Ювентус».

«Месси ускользнул от меня на Кубке Гампера. Ему было 16 лет, он играл с невероятной самоотдачей и легкостью перед 90 000 болельщиков против защитников моего «Ювентуса».

Через двадцать минут я подошел к Райкарду и попросил его отдать мне его в аренду на год, поскольку он был четвертым иностранцем в «Барселоне».

Он отказался, потому что они искали юридическое решение, а затем придумали для него каких-то европейских родственников», – рассказал экс-тренер «Реала», «Милана», «Ромы» и других клубов.

Капелло исполнилось 80 лет. Тренер возглавлял «Милан», «Реал», «Рому», «Ювентус», сборные Англии и России

***

Какой же скромняга Месси – не стал тревожить партнера из-за места и сел на газон 📹

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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Комментарии

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Дон Фабио знает, что говорит! Этот человек и в качестве игрока много, что выиграл, а в качестве тренера, тем паче, приведя ко многим титулам Милан, дважды взял чемпионат с Реалом, по два трофея с Ромой и Ювентусом! Капелло уже в 16-летнем Месси видел его невероятный талант и потенциал, и конечно хотел получить его в свою команду, ничего удивительного)
ОтветAlex.K71
Дон Фабио знает, что говорит! Этот человек и в качестве игрока много, что выиграл, а в качестве тренера, тем паче, приведя ко многим титулам Милан, дважды взял чемпионат с Реалом, по два трофея с Ромой и Ювентусом! Капелло уже в 16-летнем Месси видел его невероятный талант и потенциал, и конечно хотел получить его в свою команду, ничего удивительного)
Тот Милан легендарен. Рекордная серия в чемпе, легендарная оборона и, конечно, тот финал с Барселоной. А ведь тот Милан мог брать 3 лч подряд, но не свезло.
ОтветAlex.K71
Дон Фабио знает, что говорит! Этот человек и в качестве игрока много, что выиграл, а в качестве тренера, тем паче, приведя ко многим титулам Милан, дважды взял чемпионат с Реалом, по два трофея с Ромой и Ювентусом! Капелло уже в 16-летнем Месси видел его невероятный талант и потенциал, и конечно хотел получить его в свою команду, ничего удивительного)
Больше интересно, куда бы он его в тот праймовый Ювентус встроил.
Капелло рассказывает эту историю примерно 50 раз в год на каждом интервью. Обязательно о каждом его рассказе этой истории делать новость на спортсе?
Первого ювентини я обыграл в 16 лет.

Л. Месси
Что в 16, что в почти 39 с лёгкостью ходит пешком и забивает голы:))
Хорошо, что Райкард отказал. Так мы получили легенду футбола и целую эпоху
Губу раскатал, в аренду ему😁
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