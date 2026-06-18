Капелло о Месси: «В 16 лет он играл с невероятной легкостью против моего «Ювентуса». Я попросил отдать его в аренду, но Райкард отказался»

Капелло: 16-летний Месси невероятно играл против моего «Юве», я просил об аренде.

Фабио Капелло сожалеет, что не смог подписать Лионеля Месси , когда возглавлял «Ювентус ».

«Месси ускользнул от меня на Кубке Гампера. Ему было 16 лет, он играл с невероятной самоотдачей и легкостью перед 90 000 болельщиков против защитников моего «Ювентуса».

Через двадцать минут я подошел к Райкарду и попросил его отдать мне его в аренду на год, поскольку он был четвертым иностранцем в «Барселоне».

Он отказался, потому что они искали юридическое решение, а затем придумали для него каких-то европейских родственников», – рассказал экс-тренер «Реала», «Милана», «Ромы» и других клубов.

Капелло исполнилось 80 лет. Тренер возглавлял «Милан», «Реал», «Рому», «Ювентус», сборные Англии и России

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