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  4. «Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена из «Тоттенхэма»

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«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена из «Тоттенхэма»
«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена.

«Барселона» и «Ливерпуль претендуют на защитника сборной Нидерландов Микки ван де Вена.

Клубы хотят воспользоваться тупиковой ситуацией, которая сложилась в переговорах «Тоттенхэма» с игроком, сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей.

Действующий контракт 25-летнего футболиста со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Статистику ван де Вена можно изучить здесь.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Майка Вервея
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Комментарии

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Ван де Вен великолепен: левша, быстрый, объемный, хорош в отборе, может и центрального и крайнего сыграть. Shut up and take my money! 😁
Исак только успел поправиться
Ответpit4er
Исак только успел поправиться
А при чем тут Исак?
ОтветКомментарий о футболе
А при чем тут Исак?
ну типа шутка, что ван де Вен ему ногу сломал в прошедшем сезоне
Реал, ну елки палки! Ну вот же вот топ ЦЗ сидит в кризисном Тоттенхэме.
ОтветТамазик Хеладзе
Реал, ну елки палки! Ну вот же вот топ ЦЗ сидит в кризисном Тоттенхэме.
Тихо, там Маур пока защитников в Сити перебирает)
Гвардиол, Диаш, так и за Хусановым пойдёт.
если барса заинтересовалась, значит сейчас реал подключится)
Ну Тоттенхэм стал активно работать на трансферном рынке, купили ван хекке, идёт интерес про тонали и холла, вероятнее всего для этих покупок нужны и продажи.
А в чем "тупиковость переговоров с Тоттенхэмом"? У него ещё три года контракт.
ОтветИ здесь и там
А в чем "тупиковость переговоров с Тоттенхэмом"? У него ещё три года контракт.
Даже 4, там автоматическое продление ещё на год. Ну вот такой достоверный источник.)
Добро пожаловать в Реал!
Ливерпуль его хотел еще со времен вольфсбурга
Это будет очень дорого, контракт у него долгий. Кажется в шпорах он как то потух…
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