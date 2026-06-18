«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена из «Тоттенхэма»
«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена.
«Барселона» и «Ливерпуль претендуют на защитника сборной Нидерландов Микки ван де Вена.
Клубы хотят воспользоваться тупиковой ситуацией, которая сложилась в переговорах «Тоттенхэма» с игроком, сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей.
Действующий контракт 25-летнего футболиста со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Статистику ван де Вена можно изучить здесь.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Майка Вервея
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