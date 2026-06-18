«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена из «Тоттенхэма»

«Барса» и «Ливерпуль» хотят подписать ван де Вена.

«Барселона » и «Ливерпуль претендуют на защитника сборной Нидерландов Микки ван де Вена.

Клубы хотят воспользоваться тупиковой ситуацией, которая сложилась в переговорах «Тоттенхэма » с игроком, сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей.

Действующий контракт 25-летнего футболиста со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Статистику ван де Вена можно изучить здесь .