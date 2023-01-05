Скандал в США: оказалось, тренер сборной ударил жену 31 год назад. Рассказала мама игрока от обиды за сына на ЧМ
Берхалтер (друг семьи) сделал Рейну в Катаре запасным. А теперь отстранен на время расследования из-за инцидента.
Помните, как Джованни Рейну почти посадили на самолет из Катара? История переросла в мощнейший скандал с главным тренером сборной США – вскрылось бытовое насилие.
Оказалось, что в 1991-м Грегг Берхалтер ударил будущую жену – ногой по ногам. Причем сейчас это уже не слух, а подтвержденная информация – детали рассказали сам тренер с супругой, они так отреагировали на слухи. После той ссоры отношения между ними быстро наладились, они поженились и давно счастливы вместе.
Удивляет предыстория того, как все вскрылось сейчас: публичной давнюю историю сделали родители Джио Рейны в отместку за отношение к их сыну на чемпионате мира. Папа игрока – Клаудио Рейна, легенда сборной США, мама – в 1991-м была соседкой девушки, с которой поссорился (а потом поженился) нынешний главный тренер сборной.
Греггу Белхалтеру, ездившему на ЧМ-2022 с молодой командой, доверили подготовку к домашнему чемпионату мира-2026 – но теперь все это под вопросом из-за скандала, особенно в чувствительном к таким инцидентам американском обществе.
История и ее обсуждение наверняка будут долгими, как и последствия. Давайте разберемся в деталях.
С чего все началось: тренер сборной отвел Рейне ограниченную роль – игрок взбесился и перестал нормально тренироваться
В Катаре Джио Рейна провел на поле лишь 52 минуты. Но ему вообще повезло остаться в команде до плей-офф (американцы вылетели в 1/8 финала от Нидерландов, когда 1+2 делал Дензел Думфрис). В медиа всплыл конфликт: Джованни из-за плохого отношения к тренировкам собирались отправить из Катара домой.
Грегг Берхалтер, когда объяснял ситуацию публично, не называл имен, но давал понять, что по меркам команды на чемпионате мира произошло нечто существенное:
«Мы часами сидели и размышляли, что с ним делать. Мы были готовы купить билет домой, настолько серьезной стала ситуация. Все шло к тому, что будет еще один разговор. Сказали ему, что он должен извиниться перед командой, но не просто «ребята, извините», а еще и сказать почему. Что было здорово – после его извинений каждый вставал и говорил: «Слушай, этого было недостаточно, и ты, как партнер по команде, не оправдал ожиданий – мы хотим видеть изменения», – говорил тренер.
Выяснилось, что речь про Рейну, а причина – в том, насколько слабое и даже странное впечатление он производил. И в товарищеском матче за четыре дня до начала ЧМ, и на тренировках перед стартовой игрой турнира против Уэльса. Судя по информации из команды, там всерьез рассматривали два варианта: либо Джиованни так бережется, чтобы не получить травму, либо настолько обижен, что не планируется в стартовый состав.
Оказалось – все действительно из-за роли в команде: по ходу матча с Уэльсом, поняв, что он не выйдет даже на замену, Рейна швырнул щитки, а на следующий день опять валял дурака на тренировке. ESPN дал яркий инсайд: в команде даже было голосование по поводу Рейны. Итог: 13-12 в пользу того, чтобы Джио остался с командой в Катаре. Да, решение принято демократическим путем, но ведь почти полкоманды высказались против.
Сам Рейна потом отреагировал в соцсетях. Он подтвердил, что проблемы в сборной возникли именно с ним: «Перед ЧМ Берхалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был потрясен. Я всегда вкладываю в игру страсть, футбол – моя жизнь. Я очень сильно рассчитывал помочь на ЧМ нашей талантливой команде и дико этого желал».
В итоге это желание и эти эмоции вылезли сборной США боком. Причем случившееся на самом чемпионате мира – мелочь по сравнению с тем, что развернулось дальше.
Рейна-старший расстроился, а его жена позвонила в Федерацию – и раскрыла грязный сюжет из молодости Берхалтера
А дальше – корень нынешнего скандала, выходящего далеко за рамки проблем внутри футбольной команды.
Ситуация, в которой оказался Джиованни, сильно расстроило Клаудио Рейну – отца, отыгравшего за сборную 112 матчей. Он с женой, мамой Даниэллой, решили действовать – причем весьма странными методами.
Мама Рейны обратилась в Федерацию футбола США с информацией о семейном инциденте Берхалтера – рассказал об акте агрессии в адрес будущей жены.
Она могла это знать, потому что была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера в 1991-м. «Наши семьи очень близки, – рассказывал тренер США. – Мы очень хорошие друзья. Иногда я смотрю на Джио и представляю себя на поле. Как будто ты включаешь в игру члена семьи».
Сначала появились только слухи, а информацию, которую получила Федерация футбола США, называли анонимной. Но семья Берхалтера решила сыграть на опережение, Грегг и его жена Розалинд опубликовали подробное заявление, в том числе обрисовали там детали случившегося:
«Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинд. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, он продолжился на улице. И я пнул ее по ногам», – написал Берхалтер.
Как отмечает Берхалтер, после этого он обратился за помощью к специалисту. Грегг и Розалинд впоследствии наладили отношения и поженились, у них четверо детей. Недавно они отметили 25-ю годовщину свадьбы.
Мама Джио Рейны настаивает, что это не шантаж. Она рассказала об инциденте, чтобы сопоставить ситуации сына и тренера сборной
Жена Клаудио и мама Джиованни Рейны призналась, что и правда звонила в Федерацию – но она утверждает, что это не было попыткой шантажа.
«Я знаю Эрни Стюарта (спортивный директор Федерации футбола США – Sports.ru) много лет и считаю его близким другом. Я хотела сообщить ему, что я была возмущена и уничтожена тем, в каком ужасном положении оказался Джио. Я чувствовала себя преданной тем, кого моя семья считала другом на протяжении десятилетий.
В рамках этого разговора я сказала Эрни, что, по-моему, было особенно несправедливо, что Джио, который извинился за то, что вел себя незрело в отношении своего игрового времени, все еще поливали грязью. А Грегг попросил и получил прощение за то, что в том же возрасте сделал кое-что гораздо хуже.
Розалинд Берхалтер была моей соседкой по комнате, товарищем по команде и лучшим другом. Я поддерживала ее после того случая. Мне потребовалось много времени, чтобы простить и принять Грегга после этого.
Но я упорно трудилась, чтобы простить его, и в конечном итоге сделала их обоих и их детей огромной частью жизни моей семьи. Я ожидала, что он окажет такую же милость Джио. Вот почему нынешняя ситуация такая болезненная и тяжелая», – объяснила мама Джованни в своем публичном заявлении.
Похоже, семейной дружбе конец. Та история в 1991-м оставалась закрытой для большинства, а теперь точно влияет на репутацию Берхалтера и может повлиять на карьеру.
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Грегг и Розалинд Берхалтеры сотрудничают с Федерацией футбола – там уже наняли юристов для расследования инцидента.
Временно Грегг отстранен от работы в сборной, готовить команду к предстоящим играм будет помощник Берхалтера Энтони Хадсон, 25 января у американцев запланирован товарищеский матч с Сербией.
Рейну чуть не выгнали из сборной США на ЧМ – из-за обиды на тренера валял дурака и швырнул щитки с Уэльсом
Фото: Gettyimages.ru/Sampics/Corbis; globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch; East News/Ercin Erturk / Anadolu Agency
Клану Рейна надо было подгадить сборной из-за того, что сынулю не оценили, они это сделали на полную. Как бы теперь младшенький не оказался персоной нон-грата в сборной.
Причём, троллил бы.
Сказал бы, что выпущу, как только его мама расскажет старшную тайну из моего прошлого
Неадекватное поведение семейства скорее оставит сынишку вне домашнего чемпионата, чем навредит тренеру. Берхальтер вытащил америкосов со дна, на прошлый ЧМ они не отобрались, пропустив...Панаму, сейчас у них перспективная команда, в которой половина игроков уже готова послать Рейну подальше.