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Скандал в США: оказалось, тренер сборной ударил жену 31 год назад. Рассказала мама игрока от обиды за сына на ЧМ

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Джованни Рейна Джованни Рейна
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Берхалтер (друг семьи) сделал Рейну в Катаре запасным. А теперь отстранен на время расследования из-за инцидента.

Помните, как Джованни Рейну почти посадили на самолет из Катара? История переросла в мощнейший скандал с главным тренером сборной США – вскрылось бытовое насилие.

Оказалось, что в 1991-м Грегг Берхалтер ударил будущую жену – ногой по ногам. Причем сейчас это уже не слух, а подтвержденная информация – детали рассказали сам тренер с супругой, они так отреагировали на слухи. После той ссоры отношения между ними быстро наладились, они поженились и давно счастливы вместе.

Удивляет предыстория того, как все вскрылось сейчас: публичной давнюю историю сделали родители Джио Рейны в отместку за отношение к их сыну на чемпионате мира. Папа игрока – Клаудио Рейна, легенда сборной США, мама – в 1991-м была соседкой девушки, с которой поссорился (а потом поженился) нынешний главный тренер сборной.

Греггу Белхалтеру, ездившему на ЧМ-2022 с молодой командой, доверили подготовку к домашнему чемпионату мира-2026 – но теперь все это под вопросом из-за скандала, особенно в чувствительном к таким инцидентам американском обществе.

История и ее обсуждение наверняка будут долгими, как и последствия. Давайте разберемся в деталях.

С чего все началось: тренер сборной отвел Рейне ограниченную роль – игрок взбесился и перестал нормально тренироваться

В Катаре Джио Рейна провел на поле лишь 52 минуты. Но ему вообще повезло остаться в команде до плей-офф (американцы вылетели в 1/8 финала от Нидерландов, когда 1+2 делал Дензел Думфрис). В медиа всплыл конфликт: Джованни из-за плохого отношения к тренировкам собирались отправить из Катара домой.

Грегг Берхалтер, когда объяснял ситуацию публично, не называл имен, но давал понять, что по меркам команды на чемпионате мира произошло нечто существенное:

«Мы часами сидели и размышляли, что с ним делать. Мы были готовы купить билет домой, настолько серьезной стала ситуация. Все шло к тому, что будет еще один разговор. Сказали ему, что он должен извиниться перед командой, но не просто «ребята, извините», а еще и сказать почему. Что было здорово – после его извинений каждый вставал и говорил: «Слушай, этого было недостаточно, и ты, как партнер по команде, не оправдал ожиданий – мы хотим видеть изменения», – говорил тренер.

Выяснилось, что речь про Рейну, а причина – в том, насколько слабое и даже странное впечатление он производил. И в товарищеском матче за четыре дня до начала ЧМ, и на тренировках перед стартовой игрой турнира против Уэльса. Судя по информации из команды, там всерьез рассматривали два варианта: либо Джиованни так бережется, чтобы не получить травму, либо настолько обижен, что не планируется в стартовый состав.

Оказалось – все действительно из-за роли в команде: по ходу матча с Уэльсом, поняв, что он не выйдет даже на замену, Рейна швырнул щитки, а на следующий день опять валял дурака на тренировке. ESPN дал яркий инсайд: в команде даже было голосование по поводу Рейны. Итог: 13-12 в пользу того, чтобы Джио остался с командой в Катаре. Да, решение принято демократическим путем, но ведь почти полкоманды высказались против.

Сам Рейна потом отреагировал в соцсетях. Он подтвердил, что проблемы в сборной возникли именно с ним: «Перед ЧМ Берхалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был потрясен. Я всегда вкладываю в игру страсть, футбол – моя жизнь. Я очень сильно рассчитывал помочь на ЧМ нашей талантливой команде и дико этого желал».

В итоге это желание и эти эмоции вылезли сборной США боком. Причем случившееся на самом чемпионате мира – мелочь по сравнению с тем, что развернулось дальше.

Рейна-старший расстроился, а его жена позвонила в Федерацию – и раскрыла грязный сюжет из молодости Берхалтера

А дальше – корень нынешнего скандала, выходящего далеко за рамки проблем внутри футбольной команды.

Ситуация, в которой оказался Джиованни, сильно расстроило Клаудио Рейну – отца, отыгравшего за сборную 112 матчей. Он с женой, мамой Даниэллой, решили действовать – причем весьма странными методами.

Мама Рейны обратилась в Федерацию футбола США с информацией о семейном инциденте Берхалтера – рассказал об акте агрессии в адрес будущей жены.

Она могла это знать, потому что была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера в 1991-м. «Наши семьи очень близки, – рассказывал тренер США. – Мы очень хорошие друзья. Иногда я смотрю на Джио и представляю себя на поле. Как будто ты включаешь в игру члена семьи».

Сначала появились только слухи, а информацию, которую получила Федерация футбола США, называли анонимной. Но семья Берхалтера решила сыграть на опережение, Грегг и его жена Розалинд опубликовали подробное заявление, в том числе обрисовали там детали случившегося:

«Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинд. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, он продолжился на улице. И я пнул ее по ногам», – написал Берхалтер.

Как отмечает Берхалтер, после этого он обратился за помощью к специалисту. Грегг и Розалинд впоследствии наладили отношения и поженились, у них четверо детей. Недавно они отметили 25-ю годовщину свадьбы.

Мама Джио Рейны настаивает, что это не шантаж. Она рассказала об инциденте, чтобы сопоставить ситуации сына и тренера сборной

Жена Клаудио и мама Джиованни Рейны призналась, что и правда звонила в Федерацию – но она утверждает, что это не было попыткой шантажа.

«Я знаю Эрни Стюарта (спортивный директор Федерации футбола США – Sports.ru) много лет и считаю его близким другом. Я хотела сообщить ему, что я была возмущена и уничтожена тем, в каком ужасном положении оказался Джио. Я чувствовала себя преданной тем, кого моя семья считала другом на протяжении десятилетий.

В рамках этого разговора я сказала Эрни, что, по-моему, было особенно несправедливо, что Джио, который извинился за то, что вел себя незрело в отношении своего игрового времени, все еще поливали грязью. А Грегг попросил и получил прощение за то, что в том же возрасте сделал кое-что гораздо хуже.

Розалинд Берхалтер была моей соседкой по комнате, товарищем по команде и лучшим другом. Я поддерживала ее после того случая. Мне потребовалось много времени, чтобы простить и принять Грегга после этого.

Но я упорно трудилась, чтобы простить его, и в конечном итоге сделала их обоих и их детей огромной частью жизни моей семьи. Я ожидала, что он окажет такую же милость Джио. Вот почему нынешняя ситуация такая болезненная и тяжелая», – объяснила мама Джованни в своем публичном заявлении.

Похоже, семейной дружбе конец. Та история в 1991-м оставалась закрытой для большинства, а теперь точно влияет на репутацию Берхалтера и может повлиять на карьеру.

***

Грегг и Розалинд Берхалтеры сотрудничают с Федерацией футбола – там уже наняли юристов для расследования инцидента.

Временно Грегг отстранен от работы в сборной, готовить команду к предстоящим играм будет помощник Берхалтера Энтони Хадсон, 25 января у американцев запланирован товарищеский матч с Сербией.

Рейну чуть не выгнали из сборной США на ЧМ – из-за обиды на тренера валял дурака и швырнул щитки с Уэльсом

Фото: Gettyimages.ru/Sampics/Corbis; globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch; East News/Ercin Erturk / Anadolu Agency

41 комментарий

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barsiksimba
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Есть поговорка "в семье не без уро...". А у семейки Рейны уро.. получается все. Складывается такое впечатление, что младшенький попал в состав сборной вообще только потому, что его семья и семья главного тренера дружны. Папаша вдруг решил, что его более 100 матчей за сборную - это автоматический входной билет на поле для сына. Ну а мамаша - завистливая и мстительная "женский род собаки одним словом"
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Amalfitano
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Ответ поколение пепси
ну тебе не попалась такая, мне тоже попалась только раз, под руку, хотя при мне во время разных бухичей, бабы десятки раз получали по хлебалу от мужиков и за волосы и за скирку таскали и разнимали такие пары не раз))
Капец у тебя окружение🤦🤦 Не в обиду, но это жесть. Мало того что бьют женщин, так еще и при всех. Унижая ту с кем живёшь ты унижаешь сам себя. Так как живёшь с униженной.
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D-eisler@yandex.ru
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Берхалтер милый мой Берхалтер , вот он какой, такой простой
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mj23.net
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Родители сыну подлянку устроили. Они знают, какое к крысам отношение в коллективах? Над ним все теперь угорать будут и гнобить.
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Papa Bear
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Будет забавно. если американцы сольют тренера, конечно. История-то и пальца не стоит, там же все в итоге разрешилось мирно и люди живут более 25 лет в браке.

Клану Рейна надо было подгадить сборной из-за того, что сынулю не оценили, они это сделали на полную. Как бы теперь младшенький не оказался персоной нон-грата в сборной.
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поколение пепси
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Ответ Amalfitano
На другой ветке меня назвали подкаблучником, за то что я за всю жизнь не ударил ни одну женщину. Кроме одного шлепка по попе жене. Видимо у людей разных поколений разное понимание того, что такое хорошо а что такое плохо.
ну тебе не попалась такая, мне тоже попалась только раз, под руку, хотя при мне во время разных бухичей, бабы десятки раз получали по хлебалу от мужиков и за волосы и за скирку таскали и разнимали такие пары не раз))
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44ndfwwgbr
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Про срок давности они не слышали? Через 30 лет даже за серьезные преступления кроме убийства не судят.
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Amalfitano
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Ответ RealFlector
ударить девочку кулаком за то, что "портила имидж" - да вы, батенька, свинья натуральная.
На другой ветке меня назвали подкаблучником, за то что я за всю жизнь не ударил ни одну женщину. Кроме одного шлепка по попе жене. Видимо у людей разных поколений разное понимание того, что такое хорошо а что такое плохо.
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Лыж_Ник
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Ответ RealFlector
а есть разница когда? да хоть вчера. другое дело, что инцидент то исчерпан - жена давно простила мужа, 4 детей и 25 лет брака.
Даже у гораздо более серьезных уголовных преступлений есть сроки давности (statute of limitations).
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поколение пепси
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Ответ RealFlector
ударить девочку кулаком за то, что "портила имидж" - да вы, батенька, свинья натуральная.
хабалка была ещё та, ещё и на язык подвешанная, в общем это вы так думаете, были бы в моей шкуре.., она не оставила мне выбора, я прав оказался в итоге, она стала на много мягче, похмурилась пару недель и забыла, я не помню извинялся потом, скорее всего, извинялся, мы бухали раз сто в компании, так что я наверно ей душу излил не раз))
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василий иванов
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они только показали свою гниль и сделали только хуже. Кто ж с ними теперь дело иметь будет?
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filippa
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тетку за сокрытие пресиупления к ответсвенности лет на 5. срок давности за насилие вышел , а вот за сокрытие нет ! вот урок будет.
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Вячеслав Клименко
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Имхо, я бы этого дурака с его такими же родителями больше никогда не выпускал, будь я тренер клуба или сборной.
Причём, троллил бы.
Сказал бы, что выпущу, как только его мама расскажет старшную тайну из моего прошлого
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filippa
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Ответ RealFlector
а есть разница когда? да хоть вчера. другое дело, что инцидент то исчерпан - жена давно простила мужа, 4 детей и 25 лет брака.
мы когда с женой тирибонькаемся она пррсит придушить, стукнуть . , ну там ролевые игры я ее она меня. и что ? тебе есть разница когда и что у нас происходит ? или презик сша может шваркнуть ракетами по ираку издалека но но жену нельзя??
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Лыж_Ник
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Ответ RealFlector
Комментарий удален пользователем
Во-первых информация о том, что игрок выкладывался на 100%, исходит только от этого игрока и его матери. Во-вторых выкладываться на 100% недостаточно, нужно быть лучше других, претендующих на место в составе.
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серж
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Ответ Joji Rabbit
Какая неприятная мамаша у этого Рейны, надеюсь, что он будет играть на самом низшем уровне в футбол
дело не в мамаше, а в том, что на эту чушь реагируют и наказывают.
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suicide master
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Стратегическое мышление у семьи Рейны не особо развито похоже, вряд ли этот инцидент с родителями будем играть в будущем в его пользу. В футболе все-таки люди расчетливые клубами управляют.
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шампион
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У американцев неплохие восьмерки в сборной - Маккенни и Муса. Первый капитан, второй самый перспективный игрок состава. Рейна вроде был травмирован незадолго до турнира, и логично, что тренер выбрал других.
Неадекватное поведение семейства скорее оставит сынишку вне домашнего чемпионата, чем навредит тренеру. Берхальтер вытащил америкосов со дна, на прошлый ЧМ они не отобрались, пропустив...Панаму, сейчас у них перспективная команда, в которой половина игроков уже готова послать Рейну подальше.
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Michael Boldyrev
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Ответ Андрей Вадимов
Я считаю, его нужно посадить за домашнее насилие.
Думаете Рейна п..з..л маму? По ее выступлению похоже, конечно...
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RealFlector
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Ответ поколение пепси
чёрт я 15 лет назад тоже девочку ударил кулаком в нос, она была такая пацанка задиристая, занималась какой то вольной борьбой, мы с ней что-то не ладили и она портила мой имидж в школе среди пацанов, негоже девчонки так провокационно себя вести, ну я подумал, равноправие так равноправие и вставил ей, правда кулаком в лицо..пацаны поддержали, даже половину девчонок не стали осуждать((правда через какое то время мы тусили в одной компании уже, и не вспоминали..дружили и ладно
ударить девочку кулаком за то, что "портила имидж" - да вы, батенька, свинья натуральная.
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filippa
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эти люди правят миром , учат жизни и правилам весь мир. ! да сбейте нас с орбиты. остановите землю...
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prus_3
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Вот мне интересно, из какого места высасываются такие статьи? Наступил на ногу, пернул в неположенном месте, ковырялся в носу. Как много тем еще не охвачено!
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Pikachu Pikachu
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Прямо реально совком пахнуло. Пожаловалась в местком на недостойное поведение.
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Michael Boldyrev
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Такое ощущение, что к одной дружной бабской семье готовится подъехать другая)
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поколение пепси
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чёрт я 15 лет назад тоже девочку ударил кулаком в нос, она была такая пацанка задиристая, занималась какой то вольной борьбой, мы с ней что-то не ладили и она портила мой имидж в школе среди пацанов, негоже девчонки так провокационно себя вести, ну я подумал, равноправие так равноправие и вставил ей, правда кулаком в лицо..пацаны поддержали, даже половину девчонок не стали осуждать((правда через какое то время мы тусили в одной компании уже, и не вспоминали..дружили и ладно
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