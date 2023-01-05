Скандал в США: оказалось, тренер сборной ударил жену 31 год назад. Рассказала мама игрока от обиды за сына на ЧМ

Берхалтер (друг семьи) сделал Рейну в Катаре запасным. А теперь отстранен на время расследования из-за инцидента.

Помните, как Джованни Рейну почти посадили на самолет из Катара? История переросла в мощнейший скандал с главным тренером сборной США – вскрылось бытовое насилие.

Оказалось, что в 1991-м Грегг Берхалтер ударил будущую жену – ногой по ногам. Причем сейчас это уже не слух, а подтвержденная информация – детали рассказали сам тренер с супругой, они так отреагировали на слухи. После той ссоры отношения между ними быстро наладились, они поженились и давно счастливы вместе.

Удивляет предыстория того, как все вскрылось сейчас: публичной давнюю историю сделали родители Джио Рейны в отместку за отношение к их сыну на чемпионате мира . Папа игрока – Клаудио Рейна, легенда сборной США, мама – в 1991-м была соседкой девушки, с которой поссорился (а потом поженился) нынешний главный тренер сборной.

Греггу Белхалтеру, ездившему на ЧМ-2022 с молодой командой, доверили подготовку к домашнему чемпионату мира-2026 – но теперь все это под вопросом из-за скандала, особенно в чувствительном к таким инцидентам американском обществе.

История и ее обсуждение наверняка будут долгими, как и последствия. Давайте разберемся в деталях.

С чего все началось: тренер сборной отвел Рейне ограниченную роль – игрок взбесился и перестал нормально тренироваться

В Катаре Джио Рейна провел на поле лишь 52 минуты. Но ему вообще повезло остаться в команде до плей-офф (американцы вылетели в 1/8 финала от Нидерландов, когда 1+2 делал Дензел Думфрис). В медиа всплыл конфликт: Джованни из-за плохого отношения к тренировкам собирались отправить из Катара домой.

Грегг Берхалтер, когда объяснял ситуацию публично, не называл имен, но давал понять, что по меркам команды на чемпионате мира произошло нечто существенное:

« Мы часами сидели и размышляли, что с ним делать. Мы были готовы купить билет домой, настолько серьезной стала ситуация . Все шло к тому, что будет еще один разговор. Сказали ему, что он должен извиниться перед командой, но не просто «ребята, извините», а еще и сказать почему. Что было здорово – после его извинений каждый вставал и говорил: «Слушай, этого было недостаточно, и ты, как партнер по команде, не оправдал ожиданий – мы хотим видеть изменения», – говорил тренер.

Выяснилось, что речь про Рейну, а причина – в том, насколько слабое и даже странное впечатление он производил. И в товарищеском матче за четыре дня до начала ЧМ, и на тренировках перед стартовой игрой турнира против Уэльса. Судя по информации из команды, там всерьез рассматривали два варианта: либо Джиованни так бережется, чтобы не получить травму, либо настолько обижен, что не планируется в стартовый состав.

Оказалось – все действительно из-за роли в команде: по ходу матча с Уэльсом, поняв, что он не выйдет даже на замену, Рейна швырнул щитки, а на следующий день опять валял дурака на тренировке. ESPN дал яркий инсайд: в команде даже было голосование по поводу Рейны. Итог: 13-12 в пользу того, чтобы Джио остался с командой в Катаре. Да, решение принято демократическим путем, но ведь почти полкоманды высказались против .

Сам Рейна потом отреагировал в соцсетях. Он подтвердил, что проблемы в сборной возникли именно с ним: «Перед ЧМ Берхалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был потрясен. Я всегда вкладываю в игру страсть, футбол – моя жизнь. Я очень сильно рассчитывал помочь на ЧМ нашей талантливой команде и дико этого желал».

В итоге это желание и эти эмоции вылезли сборной США боком. Причем случившееся на самом чемпионате мира – мелочь по сравнению с тем, что развернулось дальше.

Рейна-старший расстроился, а его жена позвонила в Федерацию – и раскрыла грязный сюжет из молодости Берхалтера

А дальше – корень нынешнего скандала, выходящего далеко за рамки проблем внутри футбольной команды.

Ситуация, в которой оказался Джиованни, сильно расстроило Клаудио Рейну – отца, отыгравшего за сборную 112 матчей. Он с женой, мамой Даниэллой, решили действовать – причем весьма странными методами.

Мама Рейны обратилась в Федерацию футбола США с информацией о семейном инциденте Берхалтера – рассказал об акте агрессии в адрес будущей жены.

Она могла это знать, потому что была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера в 1991-м. «Наши семьи очень близки, – рассказывал тренер США. – Мы очень хорошие друзья. Иногда я смотрю на Джио и представляю себя на поле. Как будто ты включаешь в игру члена семьи».

Сначала появились только слухи, а информацию, которую получила Федерация футбола США, называли анонимной. Но семья Берхалтера решила сыграть на опережение, Грегг и его жена Розалинд опубликовали подробное заявление, в том числе обрисовали там детали случившегося:

«Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинд. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, он продолжился на улице. И я пнул ее по ногам », – написал Берхалтер.

Как отмечает Берхалтер, после этого он обратился за помощью к специалисту. Грегг и Розалинд впоследствии наладили отношения и поженились, у них четверо детей. Недавно они отметили 25-ю годовщину свадьбы.

Мама Джио Рейны настаивает, что это не шантаж. Она рассказала об инциденте, чтобы сопоставить ситуации сына и тренера сборной

Жена Клаудио и мама Джиованни Рейны призналась, что и правда звонила в Федерацию – но она утверждает, что это не было попыткой шантажа.

«Я знаю Эрни Стюарта (спортивный директор Федерации футбола США – Sports.ru) много лет и считаю его близким другом. Я хотела сообщить ему, что я была возмущена и уничтожена тем, в каком ужасном положении оказался Джио. Я чувствовала себя преданной тем, кого моя семья считала другом на протяжении десятилетий.

В рамках этого разговора я сказала Эрни, что, по-моему, было особенно несправедливо, что Джио, который извинился за то, что вел себя незрело в отношении своего игрового времени, все еще поливали грязью. А Грегг попросил и получил прощение за то, что в том же возрасте сделал кое-что гораздо хуже .

Розалинд Берхалтер была моей соседкой по комнате, товарищем по команде и лучшим другом. Я поддерживала ее после того случая. Мне потребовалось много времени, чтобы простить и принять Грегга после этого.

Но я упорно трудилась, чтобы простить его, и в конечном итоге сделала их обоих и их детей огромной частью жизни моей семьи. Я ожидала, что он окажет такую же милость Джио. Вот почему нынешняя ситуация такая болезненная и тяжелая», – объяснила мама Джованни в своем публичном заявлении.

Похоже, семейной дружбе конец. Та история в 1991-м оставалась закрытой для большинства, а теперь точно влияет на репутацию Берхалтера и может повлиять на карьеру.

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Грегг и Розалинд Берхалтеры сотрудничают с Федерацией футбола – там уже наняли юристов для расследования инцидента.

Временно Грегг отстранен от работы в сборной, готовить команду к предстоящим играм будет помощник Берхалтера Энтони Хадсон, 25 января у американцев запланирован товарищеский матч с Сербией.

Фото: Gettyimages.ru/Sampics/Corbis; globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch; East News/Ercin Erturk / Anadolu Agency