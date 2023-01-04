Величайший момент в истории целого вида спорта. С него началась суперсенсация в финале чемпионата мира

В каждом виде спорта есть идеал, дотянуться до которого могут только великие. Сделать хет-трик в финале чемпионата мира по футболу, например: сначала дойди до туда, а потом попробуй так зажечь в главном матче жизни.

Примерно то же, что недавно сделал Килиан Мбаппе, получилось у англичанина Майкла Смита – в финале чемпионата мира по дартсу против голландца Майкла ван Гервена.

Посмотрите это видео, даже если вы мало понимаете в правилах. Просто поверьте: это величайший момент в истории целого вида спорта!

В чем же величие? По пунктам простыми словами.

• Идеал, которого можно добиться в дартсе – выиграть лег за девять бросков. Из легов состоят сеты, это аналог гейма в теннисе: нужно списать 501 очко, с которыми начинают оба соперника. Девять дротиков – минимально возможное количество, чтобы набрать 501: математически вариантов полно – 3944 штуки, но обычно это два подхода по 180 (да-да, шестьдесят, еще шестьдесят, стооо восемьдесяяяят!), а потом 60, 57 и 24 удвоением 12.

• В леге, который мы посмотрели, сразу у обоих игроков был шанс закончить за девять дротиков – суперфаворит финала Ван Гервен точно бросил первым, Майкл Смит тут же повторил 180, дальше они чуть разошлись, но остались на идеальных траекториях: голландец сознательно попал в 57 (утроение 19), потому что так было удобнее – это не мешает идеальному легу, просто чуть меняет путь. Смит сделал классические 180 – у обоих остались суммы, которые можно закрыть тремя бросками. Почти идентичные: Ван Гервену нужно было еще два раза по 60 и дабл-12, Смиту – 60, 57 и те же дабл-12.

• Ван Гервен был в сантиметрах от идеального лега – но не попал последний бросок и дал возможность случиться легендарному. В дартсе право первого броска – большое преимущество, примерно как своя подача для мужского тенниса. Так что голландец мог просто все сделать сам, и уже не было бы важно остальное, у Смита не оставалось бы шанса догнать. Но после двух попаданий в 60 (маленький красный сектор в створе 20 – утроение) лысый Майкл чуть-чуть не вписался в удвоение 12. Заканчивать нужно именно удвоением (или попаданием в булл – самый центр мишени, это 50 очков), дабл-12 на топ-уровне используют весьма часто, но Ван Гервен не смог.

• Смит исполнил идеально: попал в дабл-12 с запасом и вырвал идеальный лег сам! А комментаторы сразу же объявили случившееся лучшим легом в истории дартса. А дальше по соцсетям и на ютубе полетела этот минутный фрагмент именно с таким однозначным заголовком: величайший/грандиознейший/лучший из лучших легов за все время, что существует дартс. В сочетании с тем, что это именно финал чемпионата мира – никаких сомнений.

• Это всего второй найндарт-финиш в истории финалов ЧМ – первый сделал тоже англичанин Адриан Льюис в 2011-м и стал чемпионом мира. Если считать чемпионаты мира в целом – только 14-й случай. А сочетание с тем, что соперник за несколько секунд до этого тоже был близок к идеалу, делает момент-2023 незабываемым и абсолютно уникальным.

Что может быть еще важнее? Именно с этого момента Майкл Смит завладел финалом, где был жесточайшим андердогом .

Потому что Майкл ван Гервен проводил великий турнир: пять предыдущих стадий он выиграл с общим счетом 22:3 по сетам, в четвертьфинале и полуфинале вынес соперников 5:0 и 6:0. В 2022-м он вообще был безупречен – главный русскоязычный дартс-автор Дмитрий Панов отдал титул голландцу еще до финала (подпишитесь на «Холодные дротики», такой прогноз дал бы любой здравомыслящий человек).

Но благодаря великому легу из девяти дротиков Майкл Смит сделал свой первый брейк в матче, следом забрал свой первый сет и сравнял счет – и завязал равную борьбу. Да, он потом уступал 2:3, но потом взял четыре сета подряд – повел 6:3! И дал сопернику отыграть только один, закрыл финал со счетом 7:4.

Смит впервые в жизни стал чемпионом мира : сейчас, в 32 года, он дошел до финала в третий раз, но в 2019-м англичанин проигрывал как раз Ван Гервену – для МВГ титул мог бы стать уже четвертым, а год назад ярчайшему фрику Питеру Райту, которого вы наверняка запомнили благодаря этой истории (он провалился на этом ЧМ, потому что пережил сложный год, «Холодные дротики» рассказывали).

Английский Майкл оставил дартс-корону дома – он первый за пять лет хозяин чемпионата мира, выигравший титул.

И всего второй за десять последних турниров: трижды выигрывал голландец Ван Гервен, четыре раза шотландцы – Гэри Андерсон и Питер Райт по два, валлиец Гервин Прайс брал титул-2021. Роб Кросс из 2018-го оставался в списке последним англичанином до того, как Смит сотворил свою сенсацию.

Он выиграл еще и 500 тысяч фунтов – дартс это хоть и не самая обширная, но довольно мощная индустрия, особенно в англоязычных странах. Новый англичанин-чемпион, еще и после такого невероятного финала – шикарно для развития всего вида.

Фото: Gettyimages.ru/Luke Walker / Stringer