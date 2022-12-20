Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

Чемпионский парад в Буэнос-Айресе – ярчайшее безумие! Но кипер чемпионов Эмилиано Мартинес выделился даже на фоне 5 млн человек! Подхватил главный внутренний мем команды – Килиана Мбаппе!

Еще ночью сразу после прилета кто-то (возможно, Мартинес) раздобыл маску черепашки-ниндзя Микеланджело – такую же Килиану Мбаппе дарил Тиаго Силва, намекая на внешнее сходство.

Месси от души посмеялся.

А затем Мартинес притащил на чемпионский парад куклу младенца в маске недовольного Мбаппе.

И призывал к молчанию – видимо, с отсылкой к скандированию в раздевалке (когда аргентинцы объявляли минуту молчания в «память» о Мбаппе и его надеждах).

Почему именно Мбаппе?

Противостояние Мартинеса и Мбаппе началось еще перед матчем. Журналисты вспомнили майские слова француза про уровень футбола в Южной Америке.

«У европейцев есть преимущество, потому что мы играем матчи высшего уровня – у нас есть Лига наций, например. А у Аргентины и Бразилии этого нет.

В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

Мартинеса спросили об этом, и он ответил: «Он недостаточно разбирается в футболе. Никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя не было такого опыта, не стоит давать комментарии».

Так что после победы на ЧМ у Мартинеса не было выбора. Мбаппе сам напросился.

Хотя еще во время серии пенальти Мартинес мило поприветствовал Килиана, но затем попросил судью Шимона Марчиняка проверить, установил ли Мбаппе мяч на точку.

После серии Мартинес был одним из первых, кто поприветствовал Мбаппе. Пока лидера сборной Франции утешал президент Эммануэль Макрон, Мартинес подошел к Мбаппе и утешал его – тогда он был мил и добр.

На совместном фото лучших игроков Мартинес тоже стоял рядом с Мбаппе – и даже сначала обнимал Килиана. А зажигать начал уже после.

Когда аргентинцы хором распевали слова «минута молчания», Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер». Это попало в один из стримов, которые вели из раздевалки.

Очевидно, голы во время матча он тоже не оценил: «Два сраных удара, и они сравняли. Потом им дали еще один пенальти, и они забили. Слава богу, что я потом сделал свое дело. Я об этом мечтал».

Фото: twitter.com