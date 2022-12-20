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Куртуа встретил Селихова, Нойер сломал ногу на лыжах: как звезды отдохнули после ЧМ

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Посткатарский релакс.

ЧМ-2022 в Катаре завершился совсем недавно – но только для финалистов Аргентины и Франции, а также для Хорватии и Марокко, которые разыгрывали третье место. Игроки остальных сборных после вылета с турнира получили дополнительный отдых.

Рассказываем и показываем, как они воспользовались этим мини-отпуском перед возобновлением клубного сезона.

Френки де Йонг целовался со своей возлюбленной Микки Кимени на фоне парижского Лувра.

Мемфис Депай занимался борьбой с корешем где-то на море.

Кристиан Пулишич отправился на одну из игр НБА.

Очень стильный Джек Грилиш ел пиццу на улицах Нью-Йорка.

Роберт Левандовски, забивший в Катаре два гола, проводил время с женой и двумя очаровательными дочками.

Альваро Мората тоже был с семьей.

Мануэль Нойер сделал антирекламу катанию на горных лыжах.

Кейлор Навас встретился с детьми в родной Коста-Рике.

Тибо Куртуа неожиданно встретился с Александром Селиховым на Сейшелах. Вратарь «Спартака» не отказал в фотографии.

Альфонсо Дэвис с улыбкой разговаривал по телефону. Все внимание на цепь – выглядит дорого и богато.

Коди Гакпо, забивший на ЧМ-2022 три гола и ставший одним из главных открытий турнира, организовал себе фотосессию. Не можем не обратить внимание на его элегантность.

Луис Суарес счастлив вместе с семьей – вылет Уругвая с группового этапа ЧМ уже в прошлом.

Войчех Шченсны, взявший пенальти от Лео Месси, отдыхает с возлюбленной в дюнах.

А Гильермо Очоа, отбивший одиннадцатиметровый от Левандовского, с помощью селфи на семейном ужине фиксирует роскошный вид.

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Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Фото: instagram.com

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