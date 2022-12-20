Куртуа встретил Селихова, Нойер сломал ногу на лыжах: как звезды отдохнули после ЧМ
Посткатарский релакс.
ЧМ-2022 в Катаре завершился совсем недавно – но только для финалистов Аргентины и Франции, а также для Хорватии и Марокко, которые разыгрывали третье место. Игроки остальных сборных после вылета с турнира получили дополнительный отдых.
Рассказываем и показываем, как они воспользовались этим мини-отпуском перед возобновлением клубного сезона.
Френки де Йонг целовался со своей возлюбленной Микки Кимени на фоне парижского Лувра.
Мемфис Депай занимался борьбой с корешем где-то на море.
Кристиан Пулишич отправился на одну из игр НБА.
Очень стильный Джек Грилиш ел пиццу на улицах Нью-Йорка.
Роберт Левандовски, забивший в Катаре два гола, проводил время с женой и двумя очаровательными дочками.
Альваро Мората тоже был с семьей.
Мануэль Нойер сделал антирекламу катанию на горных лыжах.
Кейлор Навас встретился с детьми в родной Коста-Рике.
Тибо Куртуа неожиданно встретился с Александром Селиховым на Сейшелах. Вратарь «Спартака» не отказал в фотографии.
Альфонсо Дэвис с улыбкой разговаривал по телефону. Все внимание на цепь – выглядит дорого и богато.
Коди Гакпо, забивший на ЧМ-2022 три гола и ставший одним из главных открытий турнира, организовал себе фотосессию. Не можем не обратить внимание на его элегантность.
Луис Суарес счастлив вместе с семьей – вылет Уругвая с группового этапа ЧМ уже в прошлом.
Войчех Шченсны, взявший пенальти от Лео Месси, отдыхает с возлюбленной в дюнах.
А Гильермо Очоа, отбивший одиннадцатиметровый от Левандовского, с помощью селфи на семейном ужине фиксирует роскошный вид.
Хорватия безумно празднует бронзу ЧМ-2022: игроки с файерами и целый город на одной площади
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
Фото: instagram.com
Комментарии