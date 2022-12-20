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Прощание с Синишей в Риме. Пришли Спаллетти, Манчини, Сарри, Тотти, Де Росси и еще тысячи людей

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Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Роберто Манчини Роберто Манчини
Лацио Лацио
Марко Арнаутович Марко Арнаутович
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Болонья Болонья
Франческо Тотти Франческо Тотти
Интер Интер
Синиша Михайлович Синиша Михайлович
Даниэле де Росси Даниэле де Росси
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16 декабря из жизни ушел Синиша Михайлович. Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет – с 2019 года он боролся с лейкемией. 

На прощание с Синишей в Риме собралось очень много людей.

Присутствовала вся большая семья Синиши: сыновья Марко, Мирослав, Душан и Николас, дочери Вирджиния и Виктория, а также супруга – Арианна Рапаччиони Михайлович.

И главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла.

Приехал Маурицио Сарри – в пиджаке с эмблемой «Лацио».

Спортивный директор «Ромы» Бруно Конти и экс-вратарь «Наполи» Морган Де Санктис.

Орел – символ «Лацио» – тоже на месте.

Почтить память тренера приехал Сергей Милинкович-Савич, который еще недавно представлял Сербию на ЧМ-2022.

Было много представителей «Болоньи» – последнего клуба в тренерской карьере Синиши.

Смерть Синиши объединила фанатов нескольких итальянских клубов. 

Фанатов Михайловича в «Интере» можно было различить по ретрофутболкам.

Цветы от ультрас «Лацио»:

На гробу Синиши – шарф «Болоньи».

Президент «Лацио» Клаудио Лотито стоял перед гробом, опустив глаза и провожая Синишу в последний путь.

Лучано Спаллетти.

Сербский флаг.

Даниэле Де Росси.

Франческо Тотти.

Несли гроб очень уважаемые люди – Роберто Манчини и Деян Станкович.

Марко Арнаутович и Лорецно Де Сильвестри.

Фанаты провожали Синишу с баннерами и файерами.

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Фото: globallookpress.com/Patrizia Cortellessa, Roma, Alfredo Falcone, Cecilia Fabiano, Kika Press

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