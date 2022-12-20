Прощание с Синишей в Риме. Пришли Спаллетти, Манчини, Сарри, Тотти, Де Росси и еще тысячи людей
16 декабря из жизни ушел Синиша Михайлович. Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет – с 2019 года он боролся с лейкемией.
На прощание с Синишей в Риме собралось очень много людей.
Присутствовала вся большая семья Синиши: сыновья Марко, Мирослав, Душан и Николас, дочери Вирджиния и Виктория, а также супруга – Арианна Рапаччиони Михайлович.
И главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла.
Приехал Маурицио Сарри – в пиджаке с эмблемой «Лацио».
Спортивный директор «Ромы» Бруно Конти и экс-вратарь «Наполи» Морган Де Санктис.
Орел – символ «Лацио» – тоже на месте.
Почтить память тренера приехал Сергей Милинкович-Савич, который еще недавно представлял Сербию на ЧМ-2022.
Было много представителей «Болоньи» – последнего клуба в тренерской карьере Синиши.
Смерть Синиши объединила фанатов нескольких итальянских клубов.
Фанатов Михайловича в «Интере» можно было различить по ретрофутболкам.
Цветы от ультрас «Лацио»:
На гробу Синиши – шарф «Болоньи».
Президент «Лацио» Клаудио Лотито стоял перед гробом, опустив глаза и провожая Синишу в последний путь.
Лучано Спаллетти.
Сербский флаг.
Даниэле Де Росси.
Франческо Тотти.
Несли гроб очень уважаемые люди – Роберто Манчини и Деян Станкович.
Марко Арнаутович и Лорецно Де Сильвестри.
Фанаты провожали Синишу с баннерами и файерами.
«Прощай, Синиша! Ты один из нас»
Фотоальбом карьеры Синиши Михайловича: титул с «Лацио», хет-трик со штрафных, дружба с Манчини
Жизнь Синиши Михайловича – в рассказах самого Синиши
Фото: globallookpress.com/Patrizia Cortellessa, Roma, Alfredo Falcone, Cecilia Fabiano, Kika Press
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