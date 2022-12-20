Прощание с Синишей в Риме. Пришли Спаллетти, Манчини, Сарри, Тотти, Де Росси и еще тысячи людей

16 декабря из жизни ушел Синиша Михайлович. Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет – с 2019 года он боролся с лейкемией.

На прощание с Синишей в Риме собралось очень много людей.

Присутствовала вся большая семья Синиши: сыновья Марко, Мирослав, Душан и Николас, дочери Вирджиния и Виктория, а также супруга – Арианна Рапаччиони Михайлович.

И главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла.

Приехал Маурицио Сарри – в пиджаке с эмблемой «Лацио».

Спортивный директор «Ромы» Бруно Конти и экс-вратарь «Наполи» Морган Де Санктис.

Орел – символ «Лацио» – тоже на месте.

Почтить память тренера приехал Сергей Милинкович-Савич, который еще недавно представлял Сербию на ЧМ-2022.

Было много представителей «Болоньи» – последнего клуба в тренерской карьере Синиши.

Смерть Синиши объединила фанатов нескольких итальянских клубов.

Фанатов Михайловича в «Интере» можно было различить по ретрофутболкам.

Цветы от ультрас «Лацио»:

На гробу Синиши – шарф «Болоньи».

Президент «Лацио» Клаудио Лотито стоял перед гробом, опустив глаза и провожая Синишу в последний путь.

Лучано Спаллетти.

Сербский флаг.

Даниэле Де Росси.

Франческо Тотти.

Несли гроб очень уважаемые люди – Роберто Манчини и Деян Станкович.

Марко Арнаутович и Лорецно Де Сильвестри.

Фанаты провожали Синишу с баннерами и файерами.

«Прощай, Синиша! Ты один из нас»

Фото: globallookpress.com/Patrizia Cortellessa, Roma, Alfredo Falcone, Cecilia Fabiano, Kika Press