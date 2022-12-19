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Сборные ЧМ от авторов Sports.ru: Месси, Мбаппе и Тео – у всех, есть голоса за Де Поля, Гакпо и даже Стоунза

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Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Лионель Месси Лионель Месси
Ромен Саисс Ромен Саисс
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Маркиньос Маркиньос
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лука Модрич Лука Модрич
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Джон Стоунз Джон Стоунз
Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Футбол Футбол

Пишите свои варианты в комментариях.

Трудно поверить, но ЧМ-2022 завершен. ФИФА уже признала лучших на турнире – настало время авторов Sports.ru! 

Вадим Лукомский, Илья Васильев, Александр Дорский и Глеб Чернявский составили символические сборные ЧМ. Чья вам нравится больше всего? С какой совсем не согласны? Обязательно пишите об этом в комментариях – и составляйте свои сборные. 

Вадим Лукомский 

Для начала выделю позиции, которые мне видятся бесспорными (при желании можно придраться, конечно, но я тут выбирал не сомневаясь) – Хакими, Тео Эрнандес, Амрабат, Модрич, Гризманн, Месси, Мбаппе. Если они для вас не топы на этом ЧМ, мы смотрели разные турниры. По остальным пройдемся. 

Кипером выбрал Шченсного – никто не был круче его на аналогичной дистанции, но есть те, кто прошел дальше и тоже провел крутой турнир (Мартинес, Ливакович, Буну). Думаю, многие поставят Мартинеса по мотивам финала. Люблю его и понимаю выбор – мегасэйв перед серией и важная роль в ней, но, если взять всю дистанцию турнира, его шотстоппинг был не супер («-1,6» в постшот-модели). Он компенсировал это мощью в отдельных ключевых эпизодах и харизмой, но Войчех кажется мне более взвешенным выбором.

С центральными защитниками беда. Знаю, кого примерно ставят, но ко всем можно сильно придраться – кажется, это даже больше проблема позиции, а не кризис конкретного турнира (их очень сурово оценивают). Признавая, что идеальных нет, выберу двух недооцененных. Рафа Варан был самым стабильным центрдефом Франции, которая постоянно нагружала своих защитников. Он форсированно возвращался к турниру и отыграл на очень высоком уровне, пускай многим запомнился только пятой точкой в финале. 

Еще один скрытый герой – Стоунз. Из-за яркости Харри Магуайра при стандартах ему даже в сборной Англии не доставалось комплиментов, хотя провел очень сильный турнир. Отдельно выделю матч против Франции. Там Стоунз выбил 100% передач при том, что продвигал мяч и не играл на сохранение. Просто делал работу в первой стадии сверхкачественно. К обороне есть вопросы? Но меньше обычного и точно не больше, чем к другим претендентам. 

В тройке атаки все ожидаемо: рядом с гениями, аргентинским и французским, располагается португальский – Бруну Фернандеш. Полузащитник «МЮ» был прекрасен во всех матчах, которые успел сыграть. В четвертьфинале против Марокко мне было его особенно жалко. Бруну доигрывал правым защитником (всем Фернанду Сантуш!), отрабатывал и угрожал даже с этой позиции, но в этот раз не вытащил.

Илья Васильев

Выбирал вратаря из нескольких кандидатур: Ливакович, Шченсны, Нопперт – лидеры по предотвращенной опасности, но Эми Мартинес спас Аргентину в важнейшие моменты (сэйвы с Австралией и Францией в последние секунды) и помог выиграть две серии пенальти.

Тео Эрнандес – топовый атакующий вариант налево, преобразивший сборную Франции. Он классно комбинировал с Мбаппе, мощно подключался и один из лидеров ЧМ по созданным моментам. 

Дайо Упамекано и Маркиньос – оптимальная пара центральных защитников. Француз классно направлял атаки налево, подчищал за опорной зоной и Тео, а бразилец надежно играл с Тиаго Силвой, допустил всего 11 ударов в группе (7 из штрафной) и пропустил всего 1 гол в основное время. 

Ашраф Хакими – лучший на ЧМ по отборам и стал важной частью марокканского атакующего треугольника. 

Софьян Амрабат (альтернатива – Энцо Фернандес), Лука Модрич и Антуан Гризманн (замена для каждого – Матео Ковачич) – классный треугольник в середине. Амрабат сможет подчищать проблемы в позиционных атаках (классно выбрасывается и готов подсаживаться к защитникам), а Модрич и Гризманн очень работоспособны, хорошо созидают и выходят из-под любого давления.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе – главные на ЧМ по созиданию с игры, магии в эпизодах и вовлеченности в атакующие действия. Хулиан Альварес – классный прессингующий и балансирующий вариант, который умеет абсолютно все (из-за объема выбрал его, а не Жиру).

Не вошли в сборную, но хочется отметить: Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Орельен Тчуамени, Лукас Пакета, Бруну Фернандеш, Аззедин Унаи, Джуд Беллингем, Оливье Жиру.

Александр Дорский

Ливакович – лучший вратарь по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (предотвратил 3,5 гола), но не очень понимаю хайпа вокруг него. Да, две серии пенальти, да, хорошая (но не гениальная) игра против Бразилии. И, например, провал против Бельгии – на выходах Ливакович был ужасен. 

Шченсны отыграл всего четыре матча (хотя и такое количество – только его заслуга), поэтому выбираю Эми Мартинеса. Две выигранные серии пенальти, спасение в матче с Австралией, сумасшедший сэйв в конце финала – что еще нужно?

Хакими и Тео – безальтернативные фланги обороны. На Хакими выпал огромный объем оборонительной работы из-за стиля Марокко (лучший на турнире по числу отборов), Тео – из-за особенностей французской системы и свободы Мбаппе. Тео провалился в 1/4 против Англии, но все равно ни один левый защитник не приносил столько пользы на обеих половинах поля.

Центральных защитников всегда выбирать сложно – у меня в сборной два левши. До финала в пару к Саиссу отправлял Отаменди, теперь – Гвардиола, который больше запомнился продвижением мяча и голом после потрясающего розыгрыша штрафного в матче за третье место (хотя по перехватам Йошко – третий игрок турнира). 

Амрабат – одно из открытий ЧМ (да, несмотря на многолетнюю игру в Серии А), первый – по возвратам мяча (рекорд для африканских игроков) и четвертый – по отборам. Де Поль – невероятный объем, важность в продвижении, оборона правого фланга и личная защита Месси. Гризманн – просто гений, несмотря на смазанный финал.

Месси и Мбаппе – разве нужно что-то пояснять? Альварес – довольно внезапный прыжок в старт по ходу турнира, качественная работа без мяча и результативная – в чужой штрафной. 

Глеб Чернявский

После сэйва Мартинеса на 123-й другого вратаря выбрать не могу. Хочется отметить и Молину, который очень качественно носился на бровке весь турнир. Круче только Тео Эрнандес – восхищаюсь этим господином. 

Саисс в сборной за мужество и стремление играть даже с травмой, Пепе – за отличный и надежный футбол в сто лет. Каземиро – просто лучший опорник турнира, который заслужил чемпионство не меньше Месси.

Энцо – великий, как вообще без него? То же самое и про Бруну – человек затмил Криша и был одним из самых ярких игроков турнира. Гакпо – просто легенда, умеет забивать любыми частями тела. Жаль, со сборной не повезло.

Ну и Месси с Мбаппе – тут обойдемся без пояснений.

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