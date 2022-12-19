Сборные ЧМ от авторов Sports.ru: Месси, Мбаппе и Тео – у всех, есть голоса за Де Поля, Гакпо и даже Стоунза

Пишите свои варианты в комментариях.

Трудно поверить, но ЧМ-2022 завершен. ФИФА уже признала лучших на турнире – настало время авторов Sports.ru!

Вадим Лукомский, Илья Васильев, Александр Дорский и Глеб Чернявский составили символические сборные ЧМ. Чья вам нравится больше всего? С какой совсем не согласны? Обязательно пишите об этом в комментариях – и составляйте свои сборные.

Вадим Лукомский

Для начала выделю позиции, которые мне видятся бесспорными (при желании можно придраться, конечно, но я тут выбирал не сомневаясь) – Хакими, Тео Эрнандес, Амрабат, Модрич, Гризманн, Месси, Мбаппе. Если они для вас не топы на этом ЧМ, мы смотрели разные турниры. По остальным пройдемся.

Кипером выбрал Шченсного – никто не был круче его на аналогичной дистанции, но есть те, кто прошел дальше и тоже провел крутой турнир (Мартинес, Ливакович, Буну). Думаю, многие поставят Мартинеса по мотивам финала. Люблю его и понимаю выбор – мегасэйв перед серией и важная роль в ней, но, если взять всю дистанцию турнира, его шотстоппинг был не супер («-1,6» в постшот-модели). Он компенсировал это мощью в отдельных ключевых эпизодах и харизмой, но Войчех кажется мне более взвешенным выбором.

С центральными защитниками беда. Знаю, кого примерно ставят, но ко всем можно сильно придраться – кажется, это даже больше проблема позиции, а не кризис конкретного турнира (их очень сурово оценивают). Признавая, что идеальных нет, выберу двух недооцененных. Рафа Варан был самым стабильным центрдефом Франции, которая постоянно нагружала своих защитников. Он форсированно возвращался к турниру и отыграл на очень высоком уровне, пускай многим запомнился только пятой точкой в финале.

Еще один скрытый герой – Стоунз. Из-за яркости Харри Магуайра при стандартах ему даже в сборной Англии не доставалось комплиментов, хотя провел очень сильный турнир. Отдельно выделю матч против Франции. Там Стоунз выбил 100% передач при том, что продвигал мяч и не играл на сохранение. Просто делал работу в первой стадии сверхкачественно. К обороне есть вопросы? Но меньше обычного и точно не больше, чем к другим претендентам.

В тройке атаки все ожидаемо: рядом с гениями, аргентинским и французским, располагается португальский – Бруну Фернандеш. Полузащитник «МЮ» был прекрасен во всех матчах, которые успел сыграть. В четвертьфинале против Марокко мне было его особенно жалко. Бруну доигрывал правым защитником (всем Фернанду Сантуш!), отрабатывал и угрожал даже с этой позиции, но в этот раз не вытащил.

Илья Васильев

Выбирал вратаря из нескольких кандидатур: Ливакович, Шченсны, Нопперт – лидеры по предотвращенной опасности, но Эми Мартинес спас Аргентину в важнейшие моменты (сэйвы с Австралией и Францией в последние секунды) и помог выиграть две серии пенальти.

Тео Эрнандес – топовый атакующий вариант налево, преобразивший сборную Франции. Он классно комбинировал с Мбаппе, мощно подключался и один из лидеров ЧМ по созданным моментам.

Дайо Упамекано и Маркиньос – оптимальная пара центральных защитников. Француз классно направлял атаки налево, подчищал за опорной зоной и Тео, а бразилец надежно играл с Тиаго Силвой, допустил всего 11 ударов в группе (7 из штрафной) и пропустил всего 1 гол в основное время.

Ашраф Хакими – лучший на ЧМ по отборам и стал важной частью марокканского атакующего треугольника.

Софьян Амрабат (альтернатива – Энцо Фернандес), Лука Модрич и Антуан Гризманн (замена для каждого – Матео Ковачич) – классный треугольник в середине. Амрабат сможет подчищать проблемы в позиционных атаках (классно выбрасывается и готов подсаживаться к защитникам), а Модрич и Гризманн очень работоспособны, хорошо созидают и выходят из-под любого давления.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе – главные на ЧМ по созиданию с игры, магии в эпизодах и вовлеченности в атакующие действия. Хулиан Альварес – классный прессингующий и балансирующий вариант, который умеет абсолютно все (из-за объема выбрал его, а не Жиру).

Не вошли в сборную, но хочется отметить: Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Орельен Тчуамени, Лукас Пакета, Бруну Фернандеш, Аззедин Унаи, Джуд Беллингем, Оливье Жиру.

Александр Дорский

Ливакович – лучший вратарь по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (предотвратил 3,5 гола), но не очень понимаю хайпа вокруг него. Да, две серии пенальти, да, хорошая (но не гениальная) игра против Бразилии. И, например, провал против Бельгии – на выходах Ливакович был ужасен.

Шченсны отыграл всего четыре матча (хотя и такое количество – только его заслуга), поэтому выбираю Эми Мартинеса. Две выигранные серии пенальти, спасение в матче с Австралией, сумасшедший сэйв в конце финала – что еще нужно?

Хакими и Тео – безальтернативные фланги обороны. На Хакими выпал огромный объем оборонительной работы из-за стиля Марокко (лучший на турнире по числу отборов), Тео – из-за особенностей французской системы и свободы Мбаппе. Тео провалился в 1/4 против Англии, но все равно ни один левый защитник не приносил столько пользы на обеих половинах поля.

Центральных защитников всегда выбирать сложно – у меня в сборной два левши. До финала в пару к Саиссу отправлял Отаменди, теперь – Гвардиола, который больше запомнился продвижением мяча и голом после потрясающего розыгрыша штрафного в матче за третье место (хотя по перехватам Йошко – третий игрок турнира).

Амрабат – одно из открытий ЧМ (да, несмотря на многолетнюю игру в Серии А), первый – по возвратам мяча (рекорд для африканских игроков) и четвертый – по отборам. Де Поль – невероятный объем, важность в продвижении, оборона правого фланга и личная защита Месси. Гризманн – просто гений, несмотря на смазанный финал.

Месси и Мбаппе – разве нужно что-то пояснять? Альварес – довольно внезапный прыжок в старт по ходу турнира, качественная работа без мяча и результативная – в чужой штрафной.

Глеб Чернявский

После сэйва Мартинеса на 123-й другого вратаря выбрать не могу. Хочется отметить и Молину, который очень качественно носился на бровке весь турнир. Круче только Тео Эрнандес – восхищаюсь этим господином.

Саисс в сборной за мужество и стремление играть даже с травмой, Пепе – за отличный и надежный футбол в сто лет. Каземиро – просто лучший опорник турнира, который заслужил чемпионство не меньше Месси.

Энцо – великий, как вообще без него? То же самое и про Бруну – человек затмил Криша и был одним из самых ярких игроков турнира. Гакпо – просто легенда, умеет забивать любыми частями тела. Жаль, со сборной не повезло.

Ну и Месси с Мбаппе – тут обойдемся без пояснений.