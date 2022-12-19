История Лео и Антонеллы стала еще красивее: теперь он фоткает ее с Кубком мира

В Катаре семья была рядом.

Сборная Аргентины в историческом финале обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси – чемпион мира. У Лео была огромная мотивация победить: шанс закрепить за собой звание лучшего игрока современности.

На пути к главному трофею Лео сопровождала семья – уже кажется, будто все на фото наши хорошие знакомые.

Антонелла Рокуццо – подруга детства Лео, а с 2017 года его жена. Оба родом из аргентинского города Росарио и встретились, когда им было по семь. У пары три ребенка: Тьяго, Маттео и Чиро.

Лео и Антонелла познакомились благодаря Лукасу Скалья, брату Рокуццо и одноклубнику Месси по «Ньюэллс». Они оказались на одной вечеринке, и Лео спросил у друга: «Кто это?». Потом Месси написал сообщение: «Когда-нибудь мы будем встречаться».

В начале 2000-х Лео перешел в «Барселону», а Антонелла осталась в Аргентине: получила образование диетолога и работала в женском фитнес-центре. Какое-то время им приходилось общаться на расстоянии.

Однако встречаться они начали лишь в 2004-м: лучшая подруга Антонеллы разбилась в автокатастрофе, и Лео прилетел в Аргентину, чтобы поддержать девушку. С тех пор они не расстаются.

При этом до приезда Месси у Антонеллы был парень, с которым она встречалась уже три года. Но как только Лео прилетел, она с ним рассталась. Бывший парень Антонеллы говорил в интервью местному изданию: «Она бросила меня, но хотя бы не ради какого-то старика – она бросила меня ради Месси».

Вот что говорил сам Лео перед ЧМ-2022: «Я знаю Антонеллу с семи лет. Когда я приехал в «Барселону» [подростком], не было возможности постоянно общаться. Мы разговаривали раз в неделю, и это были короткие звонки. Но всю жизнь у меня в голове была Антонелла».

«Она идеально знает меня, как вести себя в разных ситуациях и особенно в плохое для меня время, – рассказывал Месси в 2019-м в интервью Sport. – У нее самой плохих дней почти не бывает: она всегда в хорошем настроении, прекрасная спутница».

Естественно, Антонелла приехала и в Катар. Вот она сидит с мамой Месси, Селией Марией Кучиттини, на матче Аргентина – Польша.

С Кубком мира ее сфотографировал счастливый муж.

Красиво.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs; Gettyimages.ru/Denis Doyle