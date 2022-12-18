Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!

Аргентина = счастье.

Победу в грандиозном, лучшем в истории, финале чемпионата мира отмечали всей страной.

Кого-то накрыло громадным флагом.

А кто-то нес его в счастливой толпе.

Сами толпы превращались в моря.

Бело-голубые аргентинские моря.

Бескрайние.

Как океаны.

Люди праздновали буквально повсюду.

И буквально по-всякому.

С кубками мира в руках.

На плечах друг у друга.

И с портретами величайших.

Три звезды – главный символ новой победы.

А солнце на флаге точно улыбается не зря.

Каждый фанат сходит с ума по-своему.

А кто-то – сходит с ума прямо с маленьким фанатом на руках.

Сегодня можно дуть в любые дудки.

И залезать на любые крыши.

Такая копия в руках – теперь точно уместна.

Победа охватила вообще всех: мужчин, женщин, мальчиков, девочек.

В фан-зону превратились чуть ли не все площади и площадочки в стране.

Эмоции непередаваемые.

Невероятные.

У всех по отдельности и всех в сумме.

Кубковое селфи – счастье.

С флагом в руках в Аргентине сегодня можно все.

Эта фан-зона безразмерна.

Как и счастье, которое ее переполняет.

Файеры – тоже можно.

А разделить радость с самыми близкими – бесценно.

Как думаете, они благодарят Лео Месси? Он ведь тоже божество.

Для всех без исключения в Аргентине.

Расцеловать вот так мечтали бы каждого из сборной.

И обнять так крепко – тоже.

А ведь если бы не серия пенальти, если бы не сэйв Эми Мартинеса на 120-й, ничего такого могло и не случиться.

Похоже, в крепчайшие объятия попадали даже случайные люди рядом.

В таком карнавале вообще все – братья.

Народные герои в толпе выглядят так.

Или так.

И вот так тоже.

Аргентинский флаг сегодня над всем миром.

В новый год аргентинцы влетят точно счастливыми.

Заслужили!

Фото: REUTERS/Martin Villar, Agustin Marcarian, Mariana Nedelcu, Pilar Olivares; globallookpress.com/Diego Radames/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer