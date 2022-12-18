Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!
Аргентина = счастье.
Победу в грандиозном, лучшем в истории, финале чемпионата мира отмечали всей страной.
Кого-то накрыло громадным флагом.
А кто-то нес его в счастливой толпе.
Сами толпы превращались в моря.
Бело-голубые аргентинские моря.
Бескрайние.
Как океаны.
Люди праздновали буквально повсюду.
И буквально по-всякому.
С кубками мира в руках.
На плечах друг у друга.
И с портретами величайших.
Три звезды – главный символ новой победы.
А солнце на флаге точно улыбается не зря.
Каждый фанат сходит с ума по-своему.
А кто-то – сходит с ума прямо с маленьким фанатом на руках.
Сегодня можно дуть в любые дудки.
И залезать на любые крыши.
Такая копия в руках – теперь точно уместна.
Победа охватила вообще всех: мужчин, женщин, мальчиков, девочек.
В фан-зону превратились чуть ли не все площади и площадочки в стране.
Эмоции непередаваемые.
Невероятные.
У всех по отдельности и всех в сумме.
Кубковое селфи – счастье.
С флагом в руках в Аргентине сегодня можно все.
Эта фан-зона безразмерна.
Как и счастье, которое ее переполняет.
Файеры – тоже можно.
А разделить радость с самыми близкими – бесценно.
Как думаете, они благодарят Лео Месси? Он ведь тоже божество.
Для всех без исключения в Аргентине.
Расцеловать вот так мечтали бы каждого из сборной.
И обнять так крепко – тоже.
А ведь если бы не серия пенальти, если бы не сэйв Эми Мартинеса на 120-й, ничего такого могло и не случиться.
Похоже, в крепчайшие объятия попадали даже случайные люди рядом.
В таком карнавале вообще все – братья.
Народные герои в толпе выглядят так.
Или так.
И вот так тоже.
Аргентинский флаг сегодня над всем миром.
В новый год аргентинцы влетят точно счастливыми.
Заслужили!
Месси гладит и целует кубок, Ди Мария рыдает, Агуэро (да!) бьет в барабан. Это счастье 😍
Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
Фото: REUTERS/Martin Villar, Agustin Marcarian, Mariana Nedelcu, Pilar Olivares; globallookpress.com/Diego Radames/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer
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