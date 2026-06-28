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  4. Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго, Минин – Испании и Австрии

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Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго, Минин – Испании и Австрии
Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго.

Стали известны комментаторы матчей 1/16 финала чемпионата мира.

Стадия плей-офф стартует 28 июня матчем ЮАРКанада. Трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:40 по московскому времени, игру прокомментирует Дмитрий Жичкин.

29.06.2026. 19:40. Бразилия – Япония, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»

29.06.2026. 23:10. Германия – Парагвай, Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск

30.06.2026. 03:30. Нидерланды – Марокко, Артем Шмельков, «Матч ТВ»

30.06.2026. 19:40. Кот-д’ИвуарНорвегия, Роман Нагучев, «Матч ТВ»

30.06.2026. 23:40. Франция – Швеция, Александр Неценко, matchtv.ru / Кинопоиск

01.07.2026. 3:30. Мексика – Эквадор, Александр Аксенов, «Матч ТВ»

01.07.2026. 18:30. Англия – ДР Конго, Константин Генич, «Матч ТВ»

01.07.2026. 22:40. Бельгия – Сенегал, Сергей Дурасов, «Матч ТВ»

02.07.2026. 02:40. США – Босния и Герцеговина, Роман Нагучев, «Матч ТВ»

02.07.2026. 21:30. Испания – Австрия, Станислав Минин, «Матч ТВ»

03.07.2026. 01:40. Португалия – Хорватия, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск

03.07.2026. 05:30. Швейцария – Алжир, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»

03.07.2026. 20:30. Австралия – Египет, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»

04.07.2026. 0:40. Аргентина – Кабо-Верде, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск

04.07.2026. 4:10. Колумбия – Гана, Михаил Меламед, «Матч ТВ»

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Сетка Аргентины – шок. Саша Журавлев разобрал плей-офф ЧМ-2026

Верите в честность Алжира против Австрии?14615 голосов
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Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Так и запишем: Англия - Конго смотреть без звука
ОтветHelge
Так и запишем: Англия - Конго смотреть без звука
Интересно, сколько раз Генич пошутит, что у сборной Конго ДР?
ОтветHelge
Так и запишем: Англия - Конго смотреть без звука
И 🇧🇷 - 🇯🇵
Как я понимаю, Черданцев копит ульту, чтобы испортить потенциальный матч Германия-Франция в 1/8?
Ответlimitforever
Как я понимаю, Черданцев копит ульту, чтобы испортить потенциальный матч Германия-Франция в 1/8?
Ману он копит, ману на ульту))
Ответlimitforever
Как я понимаю, Черданцев копит ульту, чтобы испортить потенциальный матч Германия-Франция в 1/8?
Ищет новые истории про Оливера:)
Какой то набор угроз)
Ответagentkuper
Какой то набор угроз)
Самое угрожающее это то, что ни один из матчей 1/16 не комментирует Жора Ипотека! Это значит, что он 100% будет комментировать в 1/8, причем самые интересные матчи..
Верните ЧМ на Первый канал, хотя бы один матч) Хотелось бы услышать Гусева, но не отказался бы даже от Голованова 😁
ОтветЭдуардо Силва
Верните ЧМ на Первый канал, хотя бы один матч) Хотелось бы услышать Гусева, но не отказался бы даже от Голованова 😁
Из асех Г в ассортименте только Генич).
Ответagentkuper
Из асех Г в ассортименте только Генич).
Будем честными: в ассортименте МатчТВ все - Г 🤭
Вась, как же тебя не хватает...
Понятно. Бразилию с Японией смотрю с интершумом)
Шнякин один и тот же майонез ест, что и Губерниев
Репа в экран не влазит
а можно мне просто Владимира Стогниенко на все матчи, по возможности)
ОтветЕвгений Лобашев
а можно мне просто Владимира Стогниенко на все матчи, по возможности)
Стогниенко можно было слушать в начале 10 ых, сейчас уже невозможно
Ответmaryat
Стогниенко можно было слушать в начале 10 ых, сейчас уже невозможно
на фоне этих мэтров он по-прежнему как бальзам
Генич эээээ хороший ээээ комментатор. Не надо его эээ ругать.
Лучше бы Минина побольше ставили
ОтветМандариновый Кум
Лучше бы Минина побольше ставили
Согласен. Едва ли,единственный комментатор на Матче с приставкой ТОП: голос,уместные шутки,не балаганит.
Хочется,чтобы ему больше доверяли,как то в тени он.
По сути, самый недооценённый комментатор Матча.
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