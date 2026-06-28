Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго, Минин – Испании и Австрии

Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго.

Стали известны комментаторы матчей 1/16 финала чемпионата мира.

Стадия плей-офф стартует 28 июня матчем ЮАР – Канада . Трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:40 по московскому времени, игру прокомментирует Дмитрий Жичкин.

29.06.2026. 19:40. Бразилия – Япония , Дмитрий Шнякин , «Матч ТВ»

29.06.2026. 23:10. Германия – Парагвай , Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск

30.06.2026. 03:30. Нидерланды – Марокко , Артем Шмельков , «Матч ТВ»

30.06.2026. 19:40. Кот-д’Ивуар – Норвегия , Роман Нагучев, «Матч ТВ»

30.06.2026. 23:40. Франция – Швеция , Александр Неценко, matchtv.ru / Кинопоиск

01.07.2026. 3:30. Мексика – Эквадор , Александр Аксенов, «Матч ТВ»

01.07.2026. 18:30. Англия – ДР Конго, Константин Генич, «Матч ТВ»

01.07.2026. 22:40. Бельгия – Сенегал, Сергей Дурасов, «Матч ТВ»

02.07.2026. 02:40. США – Босния и Герцеговина, Роман Нагучев, «Матч ТВ»

02.07.2026. 21:30. Испания – Австрия, Станислав Минин, «Матч ТВ»

03.07.2026. 01:40. Португалия – Хорватия, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск

03.07.2026. 05:30. Швейцария – Алжир, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»

03.07.2026. 20:30. Австралия – Египет, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»

04.07.2026. 0:40. Аргентина – Кабо-Верде, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск

04.07.2026. 4:10. Колумбия – Гана, Михаил Меламед, «Матч ТВ»

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