Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно

Аргентина против Франции – матч мощнейших команд, но в то же время и дуэль титанических фигур.

Лионель Месси оформил дубль, Килиан Мбаппе оформил хет-трик, оба реализовали 11-метровые в серии пенальти. Один победил, другой проиграл.

Но оба устроили триллер, который запомнят на долгие годы.

Начиналось все с энергетической подзарядки перед стартовым свистком.

Иногда оказывались друг против друга.

Месси первым пошел в атаку – на 23-й минуте забил с пенальти. И поставил рекорд по попыткам 11-метровых в течение одного ЧМ.

Лео быстро пропал под партнерами.

Оба сохраняли спокойствие – играть еще больше 65 минут. И это только основное время.

На 36-й Аргентина лидировала уже 2:0 – спасибо красивой быстрой атаке с голом Ди Марии после паса Мак Аллистера. Месси празднует.

Ничего не менялось до до 80-й минуты. Мбаппе реализовал пенальти, сделав счет 1:2.

Месси переживает.

А через 94 секунды чудесным ударом Мбаппе сравнял счет.

Месси лишь ухмылялся и пытался сконцентрироваться.

Лео ответил на 108-й минуте, с правой забив третий гол Аргентины.

Тотальная эйфория.

Рано ведь сдаваться?

Мбаппе снова ответил. Снова с пенальти. На 118-й. 3:3.

Лео и Килиан сразу же устроили перестрелку в серии пенальти. Мбаппе забил первым ударом.

Поменялись местами.

Месси мгновенно сделал 1:1.

Вот только потом у аргентинцев забили три из трех, а у Франции из троицы Коло-Муани, Коман, Тчуамени точно ударил лишь первый. Аргентинцы – чемпионы мира.

Великий момент в карьере Месси.

И печаль Мбаппе.

Спасибо за прекрасное шоу!

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Peter Cziborra, Bernadett Szabo, Dylan Martinez, Lee Smith, Paul Childs; Gettyimages.ru/ Richard Heathcote, Alex Pantling, Buda Mende, Dan Mullan ; globallookpress.com/Li Ga/XinHua , Pan Yulong/XinHua, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, IMAGO/Markus Ulmer