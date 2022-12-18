Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно
Аргентина против Франции – матч мощнейших команд, но в то же время и дуэль титанических фигур.
Лионель Месси оформил дубль, Килиан Мбаппе оформил хет-трик, оба реализовали 11-метровые в серии пенальти. Один победил, другой проиграл.
Но оба устроили триллер, который запомнят на долгие годы.
Начиналось все с энергетической подзарядки перед стартовым свистком.
Иногда оказывались друг против друга.
Месси первым пошел в атаку – на 23-й минуте забил с пенальти. И поставил рекорд по попыткам 11-метровых в течение одного ЧМ.
Лео быстро пропал под партнерами.
Оба сохраняли спокойствие – играть еще больше 65 минут. И это только основное время.
На 36-й Аргентина лидировала уже 2:0 – спасибо красивой быстрой атаке с голом Ди Марии после паса Мак Аллистера. Месси празднует.
Ничего не менялось до до 80-й минуты. Мбаппе реализовал пенальти, сделав счет 1:2.
Месси переживает.
А через 94 секунды чудесным ударом Мбаппе сравнял счет.
Месси лишь ухмылялся и пытался сконцентрироваться.
Лео ответил на 108-й минуте, с правой забив третий гол Аргентины.
Тотальная эйфория.
Рано ведь сдаваться?
Мбаппе снова ответил. Снова с пенальти. На 118-й. 3:3.
Лео и Килиан сразу же устроили перестрелку в серии пенальти. Мбаппе забил первым ударом.
Поменялись местами.
Месси мгновенно сделал 1:1.
Вот только потом у аргентинцев забили три из трех, а у Франции из троицы Коло-Муани, Коман, Тчуамени точно ударил лишь первый. Аргентинцы – чемпионы мира.
Великий момент в карьере Месси.
И печаль Мбаппе.
Спасибо за прекрасное шоу!
Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Peter Cziborra, Bernadett Szabo, Dylan Martinez, Lee Smith, Paul Childs; Gettyimages.ru/ Richard Heathcote, Alex Pantling, Buda Mende, Dan Mullan ; globallookpress.com/Li Ga/XinHua , Pan Yulong/XinHua, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, IMAGO/Markus Ulmer
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