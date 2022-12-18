ЧМ-2022 в Катаре
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Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
ЧМ-2022 ЧМ-2022
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Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в финале у Франции – в невероятном финале!

Почти все наверняка поверили уже на 80-й минуте, что аргентинцы – чемпионы, но им понадобилось пережить еще больше. Два гола от Мбаппе за 94 секунды, дополнительное время, еще гол от Лионеля Месси – и еще от Мбаппе. А победа – только в серии пенальти. Вау!

Это третье золото ЧМ для страны.

В рейтинге за всю историю чемпионатов мира аргентинцы теперь как раз столкнули французов, у которых осталось два титула – они на четвертой строчке.

Аргентинцы взяли титул после 36-летнего перерыва – символично, что Лионелю Месси сейчас 35, он родился всего через год после аргентинского золота имени Диего Марадоны. Между первым и вторым трофеем было всего восемь лет, поэтому победа-2022 такая долгожданная для всей Аргентины.

Сборная Аргентины – четвертая в истории, у кого есть минимум три чемпионских титула. Когда мы только узнали, каким будет финал, стало ясно, что у нас появится новый трехкратный чемпион, в итоге это именно аргентинцы. У них уже через четыре года появится шанс влететь в топ-3, потому что до Испании и Германии остался всего один трофей.

Третьей победы дольше ждали только итальянцы, у которых между двумя совсем древними титулами и победой-1982 прошло 44 года. Бразильцы и немцы справлялись быстрее – за восемь и 16 лет.

Теперь долгожданное золото у Лео Месси и его страны. 

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Аргентина – Франция 3:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 4:2
Дата проведения
18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
АргентинаМартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Мартинес (1), Фернандес (45), Рабьо (55), Тюрам (87), Жиру (90), Акунья (90), Паредес (114), Монтьель (116).

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Величайшая серия пенальти величайшего финала – так Аргентина стала чемпионом

Фото: REUTERS/Lee Smith

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