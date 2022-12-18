Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в финале у Франции – в невероятном финале!

Почти все наверняка поверили уже на 80-й минуте, что аргентинцы – чемпионы, но им понадобилось пережить еще больше. Два гола от Мбаппе за 94 секунды, дополнительное время, еще гол от Лионеля Месси – и еще от Мбаппе. А победа – только в серии пенальти. Вау!

Это третье золото ЧМ для страны.

В рейтинге за всю историю чемпионатов мира аргентинцы теперь как раз столкнули французов, у которых осталось два титула – они на четвертой строчке.

• Аргентинцы взяли титул после 36-летнего перерыва – символично, что Лионелю Месси сейчас 35, он родился всего через год после аргентинского золота имени Диего Марадоны. Между первым и вторым трофеем было всего восемь лет, поэтому победа-2022 такая долгожданная для всей Аргентины.

• Сборная Аргентины – четвертая в истории, у кого есть минимум три чемпионских титула. Когда мы только узнали, каким будет финал, стало ясно, что у нас появится новый трехкратный чемпион, в итоге это именно аргентинцы. У них уже через четыре года появится шанс влететь в топ-3, потому что до Испании и Германии остался всего один трофей.

• Третьей победы дольше ждали только итальянцы, у которых между двумя совсем древними титулами и победой-1982 прошло 44 года. Бразильцы и немцы справлялись быстрее – за восемь и 16 лет.

Теперь долгожданное золото у Лео Месси и его страны.

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Фото: REUTERS/Lee Smith