Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в финале у Франции – в невероятном финале!
Почти все наверняка поверили уже на 80-й минуте, что аргентинцы – чемпионы, но им понадобилось пережить еще больше. Два гола от Мбаппе за 94 секунды, дополнительное время, еще гол от Лионеля Месси – и еще от Мбаппе. А победа – только в серии пенальти. Вау!
Это третье золото ЧМ для страны.
В рейтинге за всю историю чемпионатов мира аргентинцы теперь как раз столкнули французов, у которых осталось два титула – они на четвертой строчке.
• Аргентинцы взяли титул после 36-летнего перерыва – символично, что Лионелю Месси сейчас 35, он родился всего через год после аргентинского золота имени Диего Марадоны. Между первым и вторым трофеем было всего восемь лет, поэтому победа-2022 такая долгожданная для всей Аргентины.
• Сборная Аргентины – четвертая в истории, у кого есть минимум три чемпионских титула. Когда мы только узнали, каким будет финал, стало ясно, что у нас появится новый трехкратный чемпион, в итоге это именно аргентинцы. У них уже через четыре года появится шанс влететь в топ-3, потому что до Испании и Германии остался всего один трофей.
• Третьей победы дольше ждали только итальянцы, у которых между двумя совсем древними титулами и победой-1982 прошло 44 года. Бразильцы и немцы справлялись быстрее – за восемь и 16 лет.
Теперь долгожданное золото у Лео Месси и его страны.
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- Дата проведения
- 18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
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Франция –
Льорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
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Фото: REUTERS/Lee Smith
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