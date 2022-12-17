🥉🥈🥉 Хорватия в плей-офф ЧМ = медаль. Доказано тремя турнирами

Удивительная стабильность.

Сборная Хорватии забрала бронзу ЧМ-2022, обыграв Марокко (2:1).

Хорваты отошли от привычки и не растянули матч до 120 минут. Субботняя победа в основное время – первая для команды в плей-офф ЧМ за 24 года.

Зато Хорватия поддержала более глобальный и приятный тренд: если сборная выходит в плей-офф, она обязательно заканчивает турнир с медалью.

ЧМ-1998: золотое поколение разгромило в 1/4 Германию, проиграло Франции из-за дубля Тюрама, а Шукер взял «Золотую бутсу»

Первый самостоятельный чемпионат мира для Хорватии – прежде хорватские игроки участвовали в составе югославской сборной.

В команде Мирослава Блажевича хватало звучных имен: Славен Билич, Звономир Бобан, Роберт Ярни, Роберт Просинечки, Игор Тудор и неподражаемый Давор Шукер. Форвард «Реала» обогнал Батистуту с Вьери и выиграл «Золотую бутсу» с 6 голами.

В группе хорваты разобрались с Ямайкой и Японией, после чего позвонили себе проиграть Аргентине. Самым ярким моментом плей-офф был разгром Германии в 1/4 – 3:0 (удаление Кристиана Вернса было балканцам на руку). Добраться до финала не получилось: в 1/2 внезапное озарение снизошло на Лилиана Тюрама – защитник забил дважды. Больше у Тюрама голов за сборную не было.

В матче за бронзу Хорватия благодаря голам Просинечки и Шукера обыграла голландцев 2:1.

В январе 1999-го хорваты заскочили на третье место в мировом рейтинге ФИФА.

ЧМ-2018: марафон в плей-офф – на всех стадиях до финала Хорватия играла по 120 минут

После сюрприза в 1998-м у Хорватии была затяжная серия неудач: трижды «шашечные» не выходили в плей-офф, а ЧМ-2010 вообще пропустили.

С провалами покончил тренер Златко Далич.

В Россию приехало второе золотое поколение хорватов: вратарь Даниел Субашич, пара центральных защитников Деян Ловрен и Домагой Вида, мощнейший треугольник в центре из Ивана Ракитича, Марцело Брозовича и Луки Модрича плюс атакующая группа в лице Анте Ребича, Марио Манджукича и Ивана Перишича.

Хорватия не встретила сопротивления в группе, выбив 9 очков против Нигерии, Аргентины (3:0) и Исландии.

В плей-офф уже пошло натужнее: Данию и Россию хорваты прошли по пенальти. В полуфинале с Англией справились без послематчевой серии, но тоже в дополнительное время – спасибо голу Манджукича на 109-й минуте.

Дальше был финал против Франции и поражение 2:4.

ЧМ-2022: сенсационный проход Бразилии и новые лица в защите

Через четыре года Далич почти повторил трюк.

Костяк остался похожим, но важные детали командного механизма Хорватия потеряла: в Катаре на поле уже не было Ракитича, впереди не хватало Манджукича, а Ребича тренер отцепил. Новые лица сборной – вратарь Ливакович и защитник Гвардиол, в центре Ракитича на постоянной основе заменил Ковачич.

Хорватия не без оснований считала свою полузащиту лучшей в мире, но впереди команда-2022 серьезно уступала образцу 4-летней давности. В плей-офф балканцы снова затянули в дополнительное время и пенальти Японию с Бразилией. Там героем стал вратарь Ливакович.

Полуфинал с Аргентиной разбил мечты: хорваты здорово держали мяч, но не показали ничего в атаке и напоролись на убийственные ответы Месси и Альвареса.

Из Катара хорваты улетают с бронзой: в утешительной финале шикарные голы Гвардиола и Оршича принесли победу над Марокко – 2:1.

Это тоже стоит отпраздновать. И ценить, взяв пример с тренера Далича:

«Это бронза с золотым отливом. Я хочу посвятить эту победу Чиро Блажевичу (занял с Хорватией третье место на ЧМ-1998), с которого все началось. Босс, это для тебя. Я могу выиграть хоть пять медалей, но ты всегда будешь главным среди всех тренеров».

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird /Allsport, Shaun Botterill /Allsport, Alex Livesey, Clive Rose; REUTERS/Lee Smith, Hannah Mckay, Molly Darlington