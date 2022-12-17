«Думаешь, судить так просто? Попробуй сам». Он попробовал – и будет судить финал ЧМ

Знакомимся с Шимоном Марчиняком.

Финал чемпионата мира-2022 доверили польскому арбитру Шимону Марчиняку.

Это примечательное событие: ни один европейский судья с 1994 года не судил финал ЧМ без финала Лиги чемпионов в прошлом. Все решающие матчи турнира обслуживали арбитры с хорошим бэкграундом финалов в своих конфедерациях. Но многочисленные судейские скандалы на турнире фактически оставили Марчиняка без конкуренции.

Путь к матчу всей жизни был непростым.

Раньше Марчиняк был жестким полузащитником. Как-то назвал одного судью худшим в карьере – а потом с ним работал

Шимон вспоминал, что был жестким полузащитником (играл за польскую «Вислу») и постоянно жаловался на судейство. Однажды рефери удалил его – Марчиняк после матча сказал, что это худший судья на его памяти. Тот ответил: «Если думаешь, что судить так просто, попробуй сам».

После завершения игровой карьеры Марчиняк прошел судейские курсы – со временем ему стали доверять и международные матчи. В игре молодежных сборных до 21 года Шимон даже встретился с тем арбитром:

«Он сопровождал меня в качестве четвертого судьи. И я всегда говорил ему, что он принял правильное решение, когда удалил меня! Это прекрасная история».

Марчиняк считает, что сейчас игровой опыт ему очень помогает: «Если ты играл, то есть понимание, как футболисты реагируют на разные ситуации». Перед играми поляк обычно слушает музыку: «Она помогает мне сохранять спокойствие».

Как Марчиняк работал раньше: ошибся в матче сборной России и пропустил Евро из-за тахикардии

Иногда он встревает в скандалы, но в целом судит уверенно.

• В ноябре 2020-го Марчиняк шумно отработал матч сборной России с турками в Лиге наций. Турция получила право на пенальти, хотя Далер Кузяев вроде бы сыграл в мяч.

На тот момент россияне уже были в меньшинстве (Семенова удалили по делу) и уступали 1:2. Турция реализовала шанс.

Вдвойне обидно, что следом сборная России забила второй – но вместо ничейного счета сделала только 2:3.

• Еще Марчиняк работал на Евро-2016 (3 матча, последний в 1/8) и ЧМ-2018 (2 матча в группе), но пропустил Евро-2020 – из-за последствий коронавируса. «Я заболел тахикардией, которая нарушает ритм сердцебиения. В какой-то момент пульс учащался даже в положении сидя, как будто я бодро шагал», – рассказывал арбитр.

При таком диагнозе высокие нагрузки запрещены. Но Марчиняк все равно работал в Польше: «Разница в интенсивности по сравнению с Евро огромна».

«Знаю, что в жизни есть и более важные вещи, чем работа и судейские дела. Хотя я должен признать, что последние два года были очень тяжелыми для меня. Сначала травма позвоночника, а теперь коронавирус», – делился судья в апреле 2021-го.

• В связи с этим у него был только один матч в Лиге чемпионов-2020/21. Марчиняк весело отсудил встречу между «Лейпцигом» и «Парижем» – с двумя пенальти и красными карточками. Арбитр справедливо удалил Гуйе и Кимпембе, немцы выиграли – 2:1.

Марчиняк вообще любит указывать на точку – назначил 17 пенальти в 39 матчах ЛЧ, 11 – в 18 играх ЛЕ.

• В Катаре 41-летний судья отработал только 2 матча: Франция – Дания (2:1) в группе и Аргентина – Австралия (2:1) в 1/8 финала. Обе команды в итоге дошли до финала – и там их уже ждет польский арбитр.

«Я мечтал об этом с детства. Когда играл в футбол, то думал, что, возможно, смогу стать таким хорошим игроком, что выиграю чемпионат мира.

Теперь я футбольный арбитр, а для судьи работа на финале чемпионата мира – это все равно, что поднять Кубок. Но, конечно, это ощущение появится только после того, как мы хорошо отработаем этот матч», – сказал Марчиняк перед финалом.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel; globallookpress.com/Jan Woitas