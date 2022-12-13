Показатели Месси на ЧМ – фантастика! За вечер он опередил Клозе, Роналдо, Мюллера, Мбаппе и других, а еще догнал Маттеуса

В полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии Лео Месси забил с пенальти, отдал голевую, повторил рекорд по количеству матчей в истории чемпионатов мира и оформил еще несколько достижений. Фиксируем главное!

• Месси, вероятно, установит рекорд по матчам на ЧМ – пока он просто повторил достижение Лотара Маттеуса (25). И обошел Мирослава Клозе!

• Месси – первый игрок, который оформил гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира (статистика доступна с 1966 года).

• Месси – теперь первый по гол+пас за всю историю ЧМ (11 голов и 9 передач). Опередил Мирослава Клозе, Роналдо и Герда Мюллера.

• Месси стал шестым игроком, забившим на ЧМ в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале – с 1986 года это удавалось Сальваторе Скиллачи (1990), Роберто Баджо, Христо Стоичкову (оба – 1994), Давору Шукеру (1998) и Уэсли Снейдеру (2010).

• Месси – самый возрастной игрок в истории (35 лет), которому удавалось забить 5 мячей на одном ЧМ.

• Месси четырежды признавали лучшим игроком матча на ЧМ-2022. По количеству этих наград он лидер и этого турнира, и вообще всех чемпионатов мира (10), Роналду второй (7), Роббен третий (6).

• На этом ЧМ Месси в топе по ряду параметров: голы (5), голевые (3), гол+пас (8, чистое первое место, пока опередил Килиана Мбаппе), удары по воротам (27), пасы под удар (18).

В матче против Хорватии он...

• Оформил восьмую голевую на чемпионатах мира.

• 53-ю голевую за сборную Аргентины

• 30-ю голевую в календарном 2022-м.

• 350-ю голевую в карьере.

И главное – такого голевого темпа на чемпионатах мира он еще не набирал – даже в 2014-м!

К чему бы это?

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Dylan Martinez