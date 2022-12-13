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Лео Месси вывел сборную Аргентины на полуфинал с Хорватией – игра стала для него 25-й на чемпионатах мира. Это повторение рекорда экс-защитника сборной Германии Лотара Маттеуса.

Ниже все матчи Лео на главном турнире планеты – в фотографиях.

ЧМ-2006

Сербия и Черногория (групповой этап) – 6:0

Месси дебютировал на чемпионатах мира во втором туре группового этапа чемпионата мира в Германии – вышел на замену. И стал автором одного из шести безответных голов в ворота Сербии и Черногории – первый из 11 мячей Лео на ЧМ.

Нидерланды (групповой этап) – 0:0

С Голландией Месси появился в старте, отыграл 70 минут и был заменен на Хулио Круса, поигравшего за «Интер» и «Лацио». Голами не отметился, но там ими не отметился никто – закончили 0:0.

Мексика (1/8 финала) – 2:1 ДВ

С Мексикой Месси снова вышел на замену – на 84-й минуте при счете 1:1 под овертайм. И его он отыграл целиком, а победный гол забил Макси Родригес. Аргентина прошла дальше и вылетела в четвертьфинале от Германии, но там Лео на поле появился.

ЧМ-2010

Нигерия (групповой этап) – 1:0

На ЧМ-2010 Месси приехал уже с десяткой и в статусе наследника Диего Марадоны (а тот тренировал сборную). С Нигерией Лео провел на поле весь матч – но единственный гол еще в первом тайме забил Габриэль Хайнце.

Южная Корея (групповой этап) – 4:1

С корейцами Месси голами не отметился, но провел на поле 90 минут. А главной звездой стал Гонсало Игуаин с хет-триком.

Греция (групповой этап) – 2:0

С Грецией Лео надел капитанскую повязку. Снова 90 минут, и снова без голов. Но Аргентина продолжила побеждать.

Мексика (1/8 финала) – 3:0

Месси поучаствовал в первом голе (после его удара добил Карлос Тевес), но в остальном солировали снова другие. Зато Аргентина снова победила.

Германия (1/4 финала) – 0:4

Кошмарный матч для всей Аргентины – и второй подряд вылет от Германии. С Месси получилось даже хуже, чем четыре года назад – там проиграли по пенальти

ЧМ-2014

Босния и Герцеговина (групповой этап) – 2:1

Спустя 8 лет Месси забил на ЧМ – победный гол боснийцам с передачи Игуаина. Сюда Лео приехал уже в статусе постоянного капитана сборной Аргентины.

Иран (групповой этап) – 1:0

Тяжелый матч с Ираном снова вытащил Месси – Лео забил в добавленное время и принес Аргентине вторую победу на турнире.

Нигерия (групповой этап) – 3:2

Месси забил в третьем матче группы подряд – и на этот раз сразу два. Один гол – со штрафного. И впервые на турнире его заменили, чтобы дать отдохнуть.

Швейцария (1/8 финала) – 1:0

Тяжелый матч со Швейцарией вновь закончился победой – и снова при участии Месси. Лео сделал голевую передачу на Анхеля Ди Марию.

Бельгия (1/4 финала) – 1:0

С Бельгией Месси впервые на турнире в Бразилии не вписал себя в протокол – зато забил Гонсало Игуаин.

Нидерланды (1/2 финала) – 0:0, 4:2 по пенальти

Как и в 2006-м, в основное время с голландцами Аргентина сыграла по нулям. Но была лучше по пенальти – Месси бил первым после промаха Рона Влара и забил.

Германия (финал) – 0:1 ДВ

Первый финал Месси с Аргентиной вновь закончился поражением от Германии (третьим подряд) – Марио Гетце не дал аргентинскому капитану поднять кубок.

ЧМ-2018

Исландия (групповой этап) – 1:1

В Россию Месси приехал доказывать – при нем Аргентина так ничего и не выиграла. И турнир оказался провальным для команды такого уровня. Уже в первом матче с Исландией Месси не забил пенальти, а аргентинцы не смогли победить.

Хорватия (групповой этап) – 0:3

Хорваты нанесли Аргентине очень чувствительное поражение. Лео отыграл весь матч (и пару раз пересекался на поле с лидером Хорватии Лукой Модричем), но ничем не отметился.

Нигерия (групповой этап) – 2:1

Но в своем третьем матче на ЧМ с Нигерией Лео включился – и забил в первом тайме. Правда, потом нигерийцы отыгрались, но затем Маркос Рохо забил победный за 4 минуты до конца. Так аргентинцы вышли из группы.

Франция (1/8 финала) – 3:4

Но уже в 1/8 финала их ждала Франция – будущий чемпион. Аргентинцы забили три, Месси поучаствовал в двух – бил по воротам при первом голе и отдал ассист при третьем. Но сам так и не забил – а Аргентина поехала домой.

ЧМ-2022

Саудовская Аравия (групповой этап) – 1:2

В первом матче на ЧМ все началось отлично – Месси забил пенальти, аргентинцы шли за победой, но пропустили дважды по втором тайме. И турнир начался для них с поражения.

Мексика (групповой этап) – 2:0

С Мексикой все шло очень сложно – казалось, что Аргентину ждет повторение ЧМ-2018. Но затем включился Месси – идеально пробил в угол из-за штрафной, а через 20 минут помог забить Энцо Фернандесу. 1+1 и первая победа в Катаре.

Польша (групповой этап) – 2:0

Единственный матч, где Месси не отметился результативными действиями – но и без него партнеры забили два гола и гарантировали себе место в плей-офф.

Австралия (1/8 финала) – 2:1

С Австралией Месси снова забил первым – после него добавил Хулиан Альварес. Австралийцы отыграли один мяч, но Аргентина дотерпела и прошла дальше.

Нидерланды (1/4 финала) – 2:2, 4:3 пен

Самый напряженный матч турнира, где Месси снова тащил. Гол и голевая передача, а потом еще и первый реализованный пенальти в серии.

Хорватия (1/2 финала) – 3:0

Ну а тут вы все только что видели. 1+1 и уверенный выход в финал.

Впишет ли Месси себя в историю?

Фото: East News/AP Photo/Roberto Candia; REUTERS/Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Laurence Griffiths, Matthias Hangst, Kevin C. Cox; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com, Wu Zhuang/Xinhua, imago sportfotodienst; REUTERS/Bernadett Szabo, Issei Kato, Molly Darlington, Carl Recine, Kai Pfaffenbach