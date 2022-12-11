Сборная полуфиналистов ЧМ-2022 по версии Sports.ru: сразу 5 французов и всего один аргентинец – Лео Месси

Пока Аргентина, Хорватия, Франция и Марокко готовятся к решающим матчам чемпионата мира, мы составляем их совместную сборную, определяя таким образом лучших полуфиналистов по позициям. Вперед.

Схема – 4-3-3, по которой хотя бы один матч сыграла каждая из этих сборных.

Вратарь – Доминик Ливакович (Хорватия)

Лидер ЧМ по предотвращенным голам (3,1) и второй по количеству сэйвов (19, у Войчеха Шченсного – 21). Уго Льорис, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну спасали свои сборные на разных отрезках турнира, но, кажется, перед полуфиналами именно Ливакович – главный претендент на награду лучшему вратарю ЧМ.

Правый защитник – Ашраф Хакими (Марокко)

Уникум, который выполняет двойную работу в рамках марокканской схемы. При обороне покрывает огромную зону и иногда сдерживает двух оппонентов сразу, что позволяет Хакиму Зиешу возвращаться назад чуть медленнее (полного освобождения в этой команде нет ни у кого). В контратаках реактивно набирает скорость и дает дополнительного игрока рядом с форвардом и полузащитниками.

Качества Хакими делают команду надежнее при позиционной защите и острее в быстрых атаках. Сборная Марокко построена на безупречной организации, поэтому заменимы практически все (в чем мы убедились на фоне недавнего кризиса травм). Уникальный Хакими наиболее близок к статусу исключения.

Правый центральный защитник – Рафаэль Варан (Франция)

Варан травмировался в конце октября, поэтому на старте ЧМ набирал форму – это (и общая расслабленность команды) сказалась с Тунисом (0:1). Но там, где еще не хватает физики, Рафа закрывает опытом – как в матче с Польшей: партнер побежал накрывать бьющего, а Варан перекрывал вероятное направление удара.

Варан идеально страхует партнеров, которые любят выдергиваться − помогли годы тренировок с Серхио Рамосом. Поэтому Рафа отлично сработается с Гвардиолом, который обожает проходы.

Левый центральный защитник – Йошко Гвардиол (Хорватия)

Уникальное сочетание надежности возле своих ворот и опасности при организации давления на чужие делают из хорвата почти идеальный образец современного центрального защитника. Уже сейчас Гвардиол – один из сильнейших в мире на своей позиции на мяче. Рабочая левая нога не слабость, а приятное дополнение.

На этом ЧМ Йошко шикарно справился с Лукаку и просто съел Ришарлисона. Это разноплановые форварды, к которым Гвардиол нашел индивидуальный подход – на этом ЧМ вариативнее Гвардиола в защите никто не играет.

Левый защитник – Тео Эрнандес (Франция)

Левый фланг сборной Франции – одно из ярчайших впечатлений ЧМ. Тео Эрнандес ярко заменил брата Люку: он прекрасно взаимодействует с Упамекано, Рабьо, Гризманном и Мбаппе. Тео дерзок впереди и тактически разнообразен: шикарно работает по ширине, на скорости вбегает в открытое пространство, отыгрывается в стенку, заходит в середину и обыгрывает 1-в-1.

Энергия Эрнандеса позволяет Мбаппе исполнять более широкую роль: его хватает для игры по всему краю (из-за этого Мбаппе может играть в полуфланге или вместе с Жиру) и он прекрасно чувствует Килиана во время фланговых комбинаций.

Опорник – Софьян Амрабат (Марокко)

Эта сборная не может обойтись без великолепного Амрабата. Софьян проводит великий турнир: на поле съедает всех, работает не за троих, а за пятерых, иногда включает режим Бускетса и полностью контролирует темп. Именно Амрабат – идеальное отражение этой сборной Марокко: поражает своей дисциплиной и самоотдачей, готов на все ради команды. Еще легко закрывает самых перспективных хавбеков мира – и после этого постит мемчики. Потому что может себе позволить.

Софьян Амрабат – неожиданная звезда ЧМ. Был бесперспективным защитником, но Иван Юрич нашел ему идеальную роль

Правая восьмерка – Антуан Гризманн (Франция)

Результативность Мбаппе уводит фокус от гениальности Гризманна. Антуан освоил позицию классической десятки в атаке, которая сочетается с ролью восьмерки и даже шестерки при обороне. Это позволяет максимизировать лучшие качества Мбаппе: Рабьо, Тчуамени и Гризманн пашут в обороне, чтобы Килиан сохранял силы.

Гризманн – важнейшее звено, ведь он постоянно прессингует, успевает вернуться в опорную зону, даже дорабатывает до штрафной и помогает центральным защитникам.

На фоне этого он выдает топовый атакующий перфоманс: лидирует по реальным и ожидаемым ассистам, первый по передачам под удар (опережает даже Месси). Гризманн склеивает разнообразные фланги Франции: слева много комбинаций, а справа создаются изоляции – он учитывает все особенности лидеров и помогает лидерам играть на максимуме.

Левая восьмерка – Лука Модрич (Хорватия)

3-е место по отборам+перехватам и 4-е по возвратам мяча – Модрич продолжает восхищать оборонительными навыками. Да, подниматься в списке проще, когда соперники вылетают, а очередной раунд Хорватии обязательно идет не 90, а 120 минут. Правда, простота лишь бюрократическая, а на деле в 37 лет приходится нереально пахать. И Модрич впахивает.

Еще и восхищает при владении. После 1/4 финала Лука обогнал Лео Месси по продвигающим передачам – теперь по этому показателю в Катаре никого нет лучше хорвата. Вечный двигатель изобрел себя сам.

37-летний Модрич в Катаре восхищает и как разрушитель. Даже на ЧМ-2018 не выгрызал так много мячей

Правый вингер – Усман Дембеле (Франция)

В сборной Дембеле играет вспомогательную роль. Главный игрок в атаке – Мбаппе. Усман выступает в асимметричной роли на противоположном краю. То есть максимально пашет без мяча в центре и по флангу, чтобы Килиан получал свободу. Обычно мы ассоциируем Дембеле с другими качествами, но эту работу он делает на очень хорошем уровне.

Элементы барселонской классики тоже есть. Дембеле играет на одном фланге с Кунде, периодически получает изоляции и доставляет мяч в штрафную. Разница в количестве попыток. В сборной игра не заточена на него, как в «Барсе», следовательно, на первый план выходит совсем другая работа.

Левый вингер – Килиан Мбаппе (Франция)

По влиянию на обеих половинах поля Мбаппе не главный игрок Франции (уж слишком прекрасен и разнообразен Гризманн), но Килиан точно один из двух ярчайших игроков турнира.

Дидье Дешам снова подстроил схему под Мбаппе (движение от ромба к классическим 4-4-2 с Рабьо на левом фланге при обороне) – это отлично работало во всех матчах, кроме четвертьфинала с Англией. Игру против англичан можно считать практически провальной для Мбаппе, но это никак не влияет на оценку его выступления на ЧМ-2022.

Лучший бомбардир, один из лидеров по количеству ударов (22, столько же – у Месси), пятый-седьмой по качеству передач под удар, топ-10 по их количеству – это заявка на один из ярчайших индивидуальных перформансов на ЧМ в XXI веке. Ее одобрение зависит от последних двух матчей.

Форвард – Лео Месси (Аргентина)

Да, Месси – единственный аргентинец в этой сборной.

Став самым креативным футболистом в истории чемпионатов мира, Лео остается и главным бомбардиром Аргентины в Катаре – 4 гола, больше на турнире только у Килиана Мбаппе. Хулиан Альварес, который вроде бы отыгрывает единственного форварда, скорее выступает в роли еще одной прессинг-машины, сильно уступая Лео по ударам: 2,5 на 90 минут против 4,15 у Месси.

Лео продвигает мяч, связывает линии, обостряет, реализует – с недавних пор еще и эпично грызется с соперниками.

Вот что получилось в итоге:

А кого бы выбрали вы? Ждем вас в комментах.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Fabrizio Bensch, Lee Smith, Carl Recine