ЧМ-2022 в Катаре
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Сборная полуфиналистов ЧМ-2022 по версии Sports.ru: сразу 5 французов и всего один аргентинец – Лео Месси

Усман Дембеле Усман Дембеле
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Доминик Ливакович Доминик Ливакович
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Пока Аргентина, Хорватия, Франция и Марокко готовятся к решающим матчам чемпионата мира, мы составляем их совместную сборную, определяя таким образом лучших полуфиналистов по позициям. Вперед.

Схема – 4-3-3, по которой хотя бы один матч сыграла каждая из этих сборных.

Вратарь – Доминик Ливакович (Хорватия)

Лидер ЧМ по предотвращенным голам (3,1) и второй по количеству сэйвов (19, у Войчеха Шченсного – 21). Уго Льорис, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну спасали свои сборные на разных отрезках турнира, но, кажется, перед полуфиналами именно Ливакович – главный претендент на награду лучшему вратарю ЧМ.

Правый защитник – Ашраф Хакими (Марокко)

Уникум, который выполняет двойную работу в рамках марокканской схемы. При обороне покрывает огромную зону и иногда сдерживает двух оппонентов сразу, что позволяет Хакиму Зиешу возвращаться назад чуть медленнее (полного освобождения в этой команде нет ни у кого). В контратаках реактивно набирает скорость и дает дополнительного игрока рядом с форвардом и полузащитниками.

Качества Хакими делают команду надежнее при позиционной защите и острее в быстрых атаках. Сборная Марокко построена на безупречной организации, поэтому заменимы практически все (в чем мы убедились на фоне недавнего кризиса травм). Уникальный Хакими наиболее близок к статусу исключения.

Правый центральный защитник – Рафаэль Варан (Франция)

Варан травмировался в конце октября, поэтому на старте ЧМ набирал форму – это (и общая расслабленность команды) сказалась с Тунисом (0:1). Но там, где еще не хватает физики, Рафа закрывает опытом – как в матче с Польшей: партнер побежал накрывать бьющего, а Варан перекрывал вероятное направление удара.

Варан идеально страхует партнеров, которые любят выдергиваться − помогли годы тренировок с Серхио Рамосом. Поэтому Рафа отлично сработается с Гвардиолом, который обожает проходы.

Левый центральный защитник – Йошко Гвардиол (Хорватия)

Уникальное сочетание надежности возле своих ворот и опасности при организации давления на чужие делают из хорвата почти идеальный образец современного центрального защитника. Уже сейчас Гвардиол – один из сильнейших в мире на своей позиции на мяче. Рабочая левая нога не слабость, а приятное дополнение.

На этом ЧМ Йошко шикарно справился с Лукаку и просто съел Ришарлисона. Это разноплановые форварды, к которым Гвардиол нашел индивидуальный подход – на этом ЧМ вариативнее Гвардиола в защите никто не играет.

Левый защитник – Тео Эрнандес (Франция)

Левый фланг сборной Франции – одно из ярчайших впечатлений ЧМ. Тео Эрнандес ярко заменил брата Люку: он прекрасно взаимодействует с Упамекано, Рабьо, Гризманном и Мбаппе. Тео дерзок впереди и тактически разнообразен: шикарно работает по ширине, на скорости вбегает в открытое пространство, отыгрывается в стенку, заходит в середину и обыгрывает 1-в-1.

Энергия Эрнандеса позволяет Мбаппе исполнять более широкую роль: его хватает для игры по всему краю (из-за этого Мбаппе может играть в полуфланге или вместе с Жиру) и он прекрасно чувствует Килиана во время фланговых комбинаций.

Опорник – Софьян Амрабат (Марокко)

Эта сборная не может обойтись без великолепного Амрабата. Софьян проводит великий турнир: на поле съедает всех, работает не за троих, а за пятерых, иногда включает режим Бускетса и полностью контролирует темп. Именно Амрабат – идеальное отражение этой сборной Марокко: поражает своей дисциплиной и самоотдачей, готов на все ради команды. Еще легко закрывает самых перспективных хавбеков мира – и после этого постит мемчики. Потому что может себе позволить.

Софьян Амрабат – неожиданная звезда ЧМ. Был бесперспективным защитником, но Иван Юрич нашел ему идеальную роль

Правая восьмерка – Антуан Гризманн (Франция)

Результативность Мбаппе уводит фокус от гениальности Гризманна. Антуан освоил позицию классической десятки в атаке, которая сочетается с ролью восьмерки и даже шестерки при обороне. Это позволяет максимизировать лучшие качества Мбаппе: Рабьо, Тчуамени и Гризманн пашут в обороне, чтобы Килиан сохранял силы.

Гризманн – важнейшее звено, ведь он постоянно прессингует, успевает вернуться в опорную зону, даже дорабатывает до штрафной и помогает центральным защитникам.

На фоне этого он выдает топовый атакующий перфоманс: лидирует по реальным и ожидаемым ассистам, первый по передачам под удар (опережает даже Месси). Гризманн склеивает разнообразные фланги Франции: слева много комбинаций, а справа создаются изоляции – он учитывает все особенности лидеров и помогает лидерам играть на максимуме.

Левая восьмерка – Лука Модрич (Хорватия)

3-е место по отборам+перехватам и 4-е по возвратам мяча – Модрич продолжает восхищать оборонительными навыками. Да, подниматься в списке проще, когда соперники вылетают, а очередной раунд Хорватии обязательно идет не 90, а 120 минут. Правда, простота лишь бюрократическая, а на деле в 37 лет приходится нереально пахать. И Модрич впахивает.

Еще и восхищает при владении. После 1/4 финала Лука обогнал Лео Месси по продвигающим передачам – теперь по этому показателю в Катаре никого нет лучше хорвата. Вечный двигатель изобрел себя сам.

37-летний Модрич в Катаре восхищает и как разрушитель. Даже на ЧМ-2018 не выгрызал так много мячей

Правый вингер – Усман Дембеле (Франция)

В сборной Дембеле играет вспомогательную роль. Главный игрок в атаке – Мбаппе. Усман выступает в асимметричной роли на противоположном краю. То есть максимально пашет без мяча в центре и по флангу, чтобы Килиан получал свободу. Обычно мы ассоциируем Дембеле с другими качествами, но эту работу он делает на очень хорошем уровне.

Элементы барселонской классики тоже есть. Дембеле играет на одном фланге с Кунде, периодически получает изоляции и доставляет мяч в штрафную. Разница в количестве попыток. В сборной игра не заточена на него, как в «Барсе», следовательно, на первый план выходит совсем другая работа.

Левый вингер – Килиан Мбаппе (Франция)

По влиянию на обеих половинах поля Мбаппе не главный игрок Франции (уж слишком прекрасен и разнообразен Гризманн), но Килиан точно один из двух ярчайших игроков турнира.

Дидье Дешам снова подстроил схему под Мбаппе (движение от ромба к классическим 4-4-2 с Рабьо на левом фланге при обороне) – это отлично работало во всех матчах, кроме четвертьфинала с Англией. Игру против англичан можно считать практически провальной для Мбаппе, но это никак не влияет на оценку его выступления на ЧМ-2022.

Лучший бомбардир, один из лидеров по количеству ударов (22, столько же – у Месси), пятый-седьмой по качеству передач под удар, топ-10 по их количеству – это заявка на один из ярчайших индивидуальных перформансов на ЧМ в XXI веке. Ее одобрение зависит от последних двух матчей.

Форвард – Лео Месси (Аргентина)

Да, Месси – единственный аргентинец в этой сборной.

Став самым креативным футболистом в истории чемпионатов мира, Лео остается и главным бомбардиром Аргентины в Катаре – 4 гола, больше на турнире только у Килиана Мбаппе. Хулиан Альварес, который вроде бы отыгрывает единственного форварда, скорее выступает в роли еще одной прессинг-машины, сильно уступая Лео по ударам: 2,5 на 90 минут против 4,15 у Месси.

Лео продвигает мяч, связывает линии, обостряет, реализует – с недавних пор еще и эпично грызется с соперниками.

Вот что получилось в итоге:

А кого бы выбрали вы? Ждем вас в комментах.

Кто теперь фаворит ЧМ?

🏆 Помните, что вы можете выигрывать призы в каждом туре. Успейте подготовить свою команду к решающим матчам ЧМ

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Fabrizio Bensch, Lee Smith, Carl Recine

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