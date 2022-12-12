Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда в Хорватии такая фамилия?

В стране около 30 Гвардиолов.

Под большим тактическим текстом про Йошко Гвардиола вы попросили разобрать кое-что еще – откуда же у хорватского топ-защитника такая фамилия?

В Хорватии около 30 тысяч Гвардиолов, фамилия встречается с XVII века

Сходство между одним из лучших защитников ЧМ (Далич называет его лучшим в мире) и тренером «Ман Сити» очевидно. В загребском «Динамо» Гвардиола сразу же прозвали Пепом.

Но почему у хорвата и каталонца почти одинаковые фамилии? Ваш запрос из комментариев вполне логичен. Им же задались и в Хорватии после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022. Подробное объяснение для медиа tportal.hr дал Домагой Видович (да!).

Видович – ономаст из института хорватского языка и лингвистики в Загребе, он почти 20 лет изучает имена и фамилии по всей Хорватии. Ономастика – раздел языкознания, посвященный изучению собственных имен, а также истории их возникновения.

Она делится еще на несколько различных направлений, включая названия космических или географических объектов, народов и племен, даже наименования товаров. Например, за изучение собственных имен людей отвечает антропонимика.

• Гвардиол – эндемичная фамилия, то есть принадлежит определенной местности. В данном случае, региону, где находится Задар. В 1948 году все люди с фамилией Гвардиол жили в Новиграде (хорватский городок на западном побережье полуострова Истрия неподалеку от Задара, население около 4 тысяч человек). Теперь они также встречаются в Загребе (как раз здесь родился Йошко), Задаре и на острове Дуги-Оток, но изначально все происходят из Новиграда.

• На сайте myheritage.com есть упоминания о людях с такой фамилией, живших в XVII веке!

• Фамилия произошла от слова «guardare». В переводе с латинского – «охранять». Получается, фамилия отлично подходит Гвардиолу как одному из топовых футбольных защитников. Еще можно вспомнить, что одной из первых в зарубежных медиа игру Гвардиола оценила британская The Guardian («страж» – в переводе на русский), включив его в список главных талантов в 2019-м.

• Guardiola в переводе с итальянского – гауптвахта, в русском языке изначально под этим словом подразумевался дом для размещения караула. Видович сравнил слово со скамейкой запасных, предположив, что так и Гвардиол сможет стать топ-тренером.

• Количество людей в Хорватии с такой фамилией остается практически неизменным с середины прошлого века – около 30 человек (данные Acta Croatica – занимается сбором различных исторических документов и базируется на изучении хорватской истории). Они обитают в пяти городах – помимо тех, о которых говорил Видович, речь идет о деревне Преко на острове Углян. А согласно forebears.io, такая фамилия встречалась и в Сербии, правда, это данные на 2014 год.

И еще один факт: у Йошко Гвардиола и Пепа Гвардиолы не только почти одинаковые фамилии, но и имена!

Снова слово Видовичу.

«Кроме того, нашему защитнику Гвардиолу также подходит имя, потому что оно связано с именем Йосип, что на иврите (Йосеф) означает «Бог приумножит». А Йошко он действительно дал много талантов».

Библейское имя Йосеф перекочевало во многие языки: в русском оно звучит Иосиф, а вот в каталанском – Жозеп (в испанском – Хосе). Получается, Йошко и Пеп практически полные тезки!

Фото: globallookpress.com/Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter; Gettyimages.ru/Chris Brunskill, Justin Setterfield