ЧМ-2022 в Катаре
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Самые милые фото ЧМ-2022: игроки празднуют с мамами, детьми и семьями

Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд
Фред Фред
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Итан Ампаду Итан Ампаду
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Алиссон Алиссон
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Френки де Йонг Френки де Йонг
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Лионель Скалони Лионель Скалони
сборная Уэльса по футболу сборная Уэльса по футболу
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Софьян Буфаль Софьян Буфаль
Абдельхамид Сабири Абдельхамид Сабири
Луи ван Гал Луи ван Гал
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Юссеф Мсакни Юссеф Мсакни
Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе
Маркиньос Маркиньос
Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Яссин Буну Яссин Буну
Харри Кейн Харри Кейн
Сборная Туниса по футболу Сборная Туниса по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Люк Шоу Люк Шоу
Лука Модрич Лука Модрич
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Оливье Жиру Оливье Жиру
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Харри Магуайр Харри Магуайр
Тите Тите
Футбол Футбол

Малышам тоже нравится на поле.

Приятные кадры ЧМ-2022 – совместные празднования игроков и тренеров с детьми. Многие приехали на турнир с семьями, поэтому после игр футболисты часто выводят детей на поле поиграть с мячом – особенно при хорошем настроении.

Сын Лионеля Скалони рыдает от радости – команда его отца только что вышла в полуфинал ЧМ.

Лука Модрич с детьми после победы над Бразилией в четвертьфинале. Много маленьких Модричей!

После ничьей с Бельгией семейство Модричей тоже появлялось на поле.

Марокко неожиданно прошло Португалию – а вратарь Яссин Буну, один из главных героев марокканцев и всего турнира, разделил перчатки с сыном.

Явно по размеру!

Другие марокканцы тоже с детьми – у малышей майки с фамилиями отцов.

Софьян Буфаль и счастливая мама.

Ашраф Хакими и Абдельхамид Сабири после игры с Бельгией поделились эмоциями с родными.

Хакими и сына на поле выводил. Парню нет еще и двух лет – а у него такая стильная прическа.

Идрисса Гуйе тоже отпраздновал выход Сенегала в плей-офф (первый с 2002 года) с детишками. Правда, они как будто не очень рады.

Тунисец Юссеф Мсакни решил показать дочерям футбольное поле поближе. Будет что вспомнить!

Единственную победу Бельгии на ЧМ – в первом туре – Кевин Де Брюйне отметил с детьми на трибунах. 

А потом все же вынес дочку Сури на поле. Ребенок с флагом, доволен и рад за папу.

Жена Дриса Мертенса показывала, за что он должен играть – в том числе за их малыша. 

Оливье Жиру после поражения от Туниса привел семью на скамейку. У всех – футболки с девятками.

Гризманна присутствие семьи на лавке порадовало – про Тунис он забыл моментально.

Маркиньос и дети. Тогда бразильцы еще не представляли, что в четвертьфинале их ждет огромное разочарование.

Ребенок Фреда доволен, что стал звездой камер соседей по трибуне.

Тите тоже попал в кадр – но явно рад не этому, а тому, что вышел в четвертьфинал и его семья рядом.

А Алиссон даже привел своих детей на тренировку перед Камеруном. 

Необычное сочетание: тренировка Нидерландов, Френки де Йонг со своей девушкой, а Луи ван Гал – со своей женой.

Люк Шоу даже забрался на трибуну (там же и Харри Кейн).

После ничьей с США Кейн был не очень рад. Да и дети тоже. Отметим стильную ретро-форму жены Харри!

А вот Харри Магуайра ничья с США расстроила не очень сильно – гораздо больше радости ему принесла дочь.

Пикфорд тоже поднимался на зрительские места – сфотографироваться с семьей, запечатлеть памятный момент.

Пока Аарон Рэмзи влюбленно смотрит на позирующего фотографу сына, Итан Ампаду держит на руках первенца. Для них приезд Уэльса на ЧМ – уже праздник.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Michael Steele, Francois Nel; REUTERS/Molly Darlington, John Sibley, Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Stephane Mahe, Fabrizio Bensch, Albert Gea, Dylan Martinez; globallookpress.com/Cao Can/XinHua, Xu Zijian/XinHua, Virginie Lefour/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/FRANCK FIFE / AFP, Fadel Senna / AFP, AP Photo/Andre Penner, Alberto PIZZOLI / AFP

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