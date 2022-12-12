Самые милые фото ЧМ-2022: игроки празднуют с мамами, детьми и семьями

Малышам тоже нравится на поле.

Приятные кадры ЧМ-2022 – совместные празднования игроков и тренеров с детьми. Многие приехали на турнир с семьями, поэтому после игр футболисты часто выводят детей на поле поиграть с мячом – особенно при хорошем настроении.

Сын Лионеля Скалони рыдает от радости – команда его отца только что вышла в полуфинал ЧМ.

Лука Модрич с детьми после победы над Бразилией в четвертьфинале. Много маленьких Модричей!

После ничьей с Бельгией семейство Модричей тоже появлялось на поле.

Марокко неожиданно прошло Португалию – а вратарь Яссин Буну, один из главных героев марокканцев и всего турнира, разделил перчатки с сыном.

Явно по размеру!

Другие марокканцы тоже с детьми – у малышей майки с фамилиями отцов.

Софьян Буфаль и счастливая мама.

Ашраф Хакими и Абдельхамид Сабири после игры с Бельгией поделились эмоциями с родными.

Хакими и сына на поле выводил. Парню нет еще и двух лет – а у него такая стильная прическа.

Идрисса Гуйе тоже отпраздновал выход Сенегала в плей-офф (первый с 2002 года) с детишками. Правда, они как будто не очень рады.

Тунисец Юссеф Мсакни решил показать дочерям футбольное поле поближе. Будет что вспомнить!

Единственную победу Бельгии на ЧМ – в первом туре – Кевин Де Брюйне отметил с детьми на трибунах.

А потом все же вынес дочку Сури на поле. Ребенок с флагом, доволен и рад за папу.

Жена Дриса Мертенса показывала, за что он должен играть – в том числе за их малыша.

Оливье Жиру после поражения от Туниса привел семью на скамейку. У всех – футболки с девятками.

Гризманна присутствие семьи на лавке порадовало – про Тунис он забыл моментально.

Маркиньос и дети. Тогда бразильцы еще не представляли, что в четвертьфинале их ждет огромное разочарование.

Ребенок Фреда доволен, что стал звездой камер соседей по трибуне.

Тите тоже попал в кадр – но явно рад не этому, а тому, что вышел в четвертьфинал и его семья рядом.

А Алиссон даже привел своих детей на тренировку перед Камеруном.

Необычное сочетание: тренировка Нидерландов, Френки де Йонг со своей девушкой, а Луи ван Гал – со своей женой.

Люк Шоу даже забрался на трибуну (там же и Харри Кейн).

После ничьей с США Кейн был не очень рад. Да и дети тоже. Отметим стильную ретро-форму жены Харри!

А вот Харри Магуайра ничья с США расстроила не очень сильно – гораздо больше радости ему принесла дочь.

Пикфорд тоже поднимался на зрительские места – сфотографироваться с семьей, запечатлеть памятный момент.

Пока Аарон Рэмзи влюбленно смотрит на позирующего фотографу сына, Итан Ампаду держит на руках первенца. Для них приезд Уэльса на ЧМ – уже праздник.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Michael Steele, Francois Nel; REUTERS/Molly Darlington, John Sibley, Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Stephane Mahe, Fabrizio Bensch, Albert Gea, Dylan Martinez; globallookpress.com/Cao Can/XinHua, Xu Zijian/XinHua, Virginie Lefour/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/FRANCK FIFE / AFP, Fadel Senna / AFP, AP Photo/Andre Penner, Alberto PIZZOLI / AFP