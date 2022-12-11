ЧМ-2022 в Катаре
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Франция идет на защиту титула ЧМ. А кому это удавалось?

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Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
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Всего двум командам.

До ЧМ мало кто называл сборную Франции главным фаворитом, но сейчас она в шаге от второго подряд финала – впереди дерзкие и неопытные марокканцы.

Франция в Катаре обозначает могущество. Например, она стала первым действующим чемпионом с 1998-го, который вышел в полуфинал следующего ЧМ. В 21-м веке еще ни одна сборная не защищала титул.

Хотя есть более древние примеры.

Италия: 1934-1938

Второй чемпионат мира по футболу 1934 года прошел именно в Италии, в финале хозяева сошлись с Чехословакией на стадионе Национальной фашистской партии .

Итальянцы проигрывали, но сравняли счет за девять минут до конца основного времени, а в дополнительное дожали.

В 1938-м итальянцы начали защиту титула матчем против Норвегии. Пересилили в экстра-таймах, а в четвертьфинале вынесли хозяев из Франции. В полуфинале сражались с Бразилией – и снова вышли победителями. В финале от наглых итальянцев пала Венгрия.

Бразилия: 1958-1962

Та версия сборной Бразилии запомнилась из-за невероятного Пеле. Его статистика поражала воображение, а игра приводила в экстаз. Но сила той команды была не только в таланте Пеле.

Например, на ЧМ-58 именно бразильцы первыми перешли на 4-2-4 – до этого почти все играли 1-3-3-3 и не переживали. Устоять перед Бразилией не мог никто – в 1958-м сборная выиграла первый титул чемпионов мира, а еще через четыре года отстояла его в Чили. Лучшим игроком турнира признали великого Гарринчу, который забил 4 гола. Кстати, у Валентина Иванова было столько же, хотя сборная СССР не прошла четвертьфинал. 

А кто дважды подряд был в финале?

Тоже великие команды. 

• Нидерланды 1974-1978 – шикарное, но очень невезучее голландское поколение. Сборная проиграла два финала из двух – сначала титул увели соперники из ФРГ, а через четыре года – Аргентина с великолепным Марио Кемпесом.

• ФРГ 1982-1986-1990 – мучительные восемь лет похода до титула. Немцы эпично проигрывала первые два финала, но в 1990-м собрались и в Италии все-таки забрали золото.

• Аргентина 1986-1990. В 1986-м с Диего Марадоной в составе обставили в финале немцев, но через четыре года им же и проиграли при защите. После того финала Диего плакал, скандалил, а еще получил унизительный для него «Бронзовый мяч» – как третий игрок ЧМ.

• Бразилия 1994-1998-2002 – бразильская серия вышла волнообразной. В 1994-м с Ромарио сборная взяла трофей, не выиграв ни одного матча больше, чем в один мяч. Через четыре года забивали больше, но проиграли в финале Франции. А в Корее и Японии бразильцы с Роналдо вернули кубок себе. Перед большим периодом без побед.

Кто теперь фаворит ЧМ?

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Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Harro Schweizer/dpa, dpa, Heinz Wieseler/dpa, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Keystone, Alex Livesey

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