Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?

«Ментальный король» не смог.

Нидерланды вылетели с чемпионата мира из-за неудачной серии пенальти против Аргентины – великий обман со 101-й минуты основного времени потерял в смысле.

Голландцы плохо начали: аргентинский кипер-трештокер Эмилиано Мартинес взял два первых пенальти. Отыграться в серии не смогли.

« Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались , – раздраженно признал Луи ван Гал после вылета. – Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится».

Луи правда делал многое, чтобы подготовиться к серии пенальти. Его вратарская банда не похожа на выбор мечты, он действовал нестандартно.

Например, позвал в штаб специалиста из волейбола.

Волейбольный тренер в сборной Нидерландов – это еще зачем?

Ван Гал объяснял еще в сентябре, зачем ему тренер из волейбола – Питер Мерфи.

«Мы искали, кто мог бы помочь нам с пенальти, и я уверен, что знания и опыт Питера могут очень пригодиться. Он не будет учить парней играть в волейбол, если вы так подумали. Он будет проводить тесты для вратарей. И советовать, как вывести бьющего из равновесия, сделать его менее уверенным в себе – для этого есть методы и уловки».

Луи добавлял, что правила позволяют многое из способов влияния на исполнителя пенальти – например, танцы на линии перед ударом. Он говорил, что за Мерфи и психологическая подготовка киперов, потому что Питер изучал это в университете.

«То, что я сделал в 2014-м, позволило нам пройти дальше, – Ван Гал вспоминает ту самую замену вратаря перед пенальти, выход Тима Крула на серию пенальти. – Думаю, мы первая страна в мире, где превратили серии 11-метровых в научный проект . Это инновации, они в футболе очень важны, а я внедряю много нового».

Что это за волейбольный тренер?

Питера Мерфи называют волейбольным революционером. Он родился в Канаде, пятилетним ребенком переехал в Нидерланды, а потом оказал огромное влияние на развитие и мужской, и женской сборных страны, признает бывший тренер сборной США Терри Лискевич.

«Он известен тем, что внедрял тренерское образование и расширял знания специалистов по всему миру, причем в течение нескольких десятилетий», – объяснял Лискевич.

После собственной волейбольной карьеры Мерфи начал параллельно тренировать и заниматься физиотерапией. Как сотрудник медицинского обеспечения он был, например, в сборной Нидерландов на чемпионате мира-1970, а затем помогал национальным командам уже как тренер.

В 1986-м Питер перешел на административную работу – стал техническим директором волейбольной федерации Нидерландов, запустил глобальную программу развития, благодаря которой, как отмечают специалисты, в Нидерландах случился серьезный прорыв. Например, через шесть лет мужская сборная на Олимпиаде дошла до финала, а в Атланте-1996 взяла золото.

Вскоре Мерфи вышел за пределы волейбола: с 1996-го до середины 2000-х он работал в национальном олимпийском комитете консультантом по развитию талантов, специализировался на командных видах спорта, и разработал универсальную образовательную программу для тренеров.

В 2010-м он засветился в велоспорте, а с 2011-го по 2018-й много сотрудничал с «Аяксом» – его стали активно задействовать при главном тренере Франке де Буре.

Классный пример того, как работает Мерфи, приводил тренер по хоккею на траве (суперпопулярен и успешен в Нидерландах) Херман Крейс: «Питер лучше многих знает, как спортсмены реагируют на стресс. Например, однажды еще как волейбольный тренер в ответ на то, что соперник попросил тайм-аут, он просто оставил свою команду на поле. Блестящий тактический ход : тренер противника еще больше отчаялся. В ментальных делах Мерфи действительно король».

Очевидно, Луи ван Гал нашел для сборной перед чемпионатом мира классного специалиста – но не помогло.

С трештоком и скиллами Эмилиано Мартинеса не справились.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo; Gettyimages.ru/ANP