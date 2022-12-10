Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

Назвал болваном.

У игры Нидерландов с Аргентиной было много ракурсов. Вот этот – один из самых горячих.

Так Лео отпраздновал гол с пенальти.

Месси наехал на Ван Гала, послал Вегорста прямо во время интервью

После финального свистка Месси сначала отпраздновал победу, а потом пошел к Ван Галу и его тренерскому штабу. По сообщениям журналистов, Лео спросил «Ну что, остановил меня?» и показал красноречивый жест руками.

После этого с ним о чем-то побеседовали Эдгар Давидс и еще один ассистент Ван Гала.

Месси ушел давать интервью и там продолжил разносить тренера соперников:

«Ван Гал подает так, что его команды играют в веселый футбол. На самом деле они просто отправляют высоких игроков в штрафную и забрасывают туда мяч».

Потом Лионель еще высказал Вауту Вегорсту прямо во время флэша. В кадр попали слова: «Чего ты смотришь, болван? Иди дальше, болван!»

Заодно капитан сборной Аргентины набросил и на судей: «Рефери наклонил поле. Они хотели, чтобы соперник сравнял счет. Дело не только в 10 добавленных минутах. Надо смотреть на эпизоды. Не буду говорить о судьях, потому что не могу быть честным – за такое наказывают».

Когда Месси подостыл, он объяснил, почему дал волю эмоциям:

« Я был зол из-за того, что такой тренер, как Ван Гал, со всем его опытом, позволил себе неуважение. Он неуважительно говорил о сборной Аргентины . Не люблю, когда люди говорят перед игрой. Их 19-й номер [Вегорст] подошел к нам, стал толкать и провоцировать еще до матча, говорить всякое. Их тренер тоже нас не уважал.

Я всегда отношусь уважительно к сопернику. Но мне нравится, когда и меня уважают. А они не уважали».

Давно мы не видели Лео таким злым.

Перед матчем Ван Гал говорил, что Месси можно закрыть

Что же так взбесило Лео? Слова Ван Гала накануне матча:

«Наши планы я вам не раскрою – это было бы очень глупо. Но несложно ответить на вопрос, как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».

Перед игрой Луи узнал, что Аргентина перешла на схему с тремя центральными защитниками, и прокомментировал это так:

«У них теперь на одного игрока в атаке меньше. Так что все придется делать Месси – вы ждете пасов от него. И у него остается только один адресат-нападающий. Это вселяет в меня оптимизм».

У Луи в целом получилось ограничить звезду. У Лео 2 удара в створ (один из них с пенальти) и 1 ключевой пас. Лучше на ЧМ-2022 пока получилось только у сборной Мексики (там 1 удар и 1 ключевой пас). Зато Лео отрабатывал в прессинге (много по своим меркам).

Ван Гал после матча констатировал на пресс-конференции: «Я немного понимаю по-испански. После матча вратарь Аргентины сказал мне, что я слишком много говорю».

«Поимел вас дважды». Эмилиано Мартинес жег и после серии пенальти

Ван Гал не просто так упомянул Эмилиано Мартинеса. Вратарь сборной Аргентины после двух отбитых ударов стал центром сразу двух заварушек на поле. Тогда и прокричал Ван Галу те неприятные вещи. В медиа пишут, что вратарь «Астон Виллы» крикнул: «Держи рот закрытым, ###### мудак! Я поимел вас дважды!».

Потом Мартинес рассказал в интервью, из-за чего так эмоционально реагировал:

«Ван Гал говорил, что у Нидерландов есть преимущество при пенальти, что они выиграют. Думаю, ему надо заткнуться. Я сохранил его слова себе в телефон и использовал для мотивации перед игрой».

Матч Нидерландов и Аргентины – самый грубый на чемпионатах мира

В матче Нидерландов и Аргентины судья Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек . Испанец раздавал предупреждения даже во время серии пенальти (и перед ней).

В итоге по общему количеству предупреждений этот четвертьфинал побил рекорд чемпионатов мира – даже в знаменитой «Битве при Нюрнберге» между Португалией и Голландией в 2006-м было 8 желтых и 4 красных (да, это тоже 2 желтых, но они трансформируются в 1 красную).

Ну а в конце Аргентина отпраздновала победу в серии пенальти вот так.

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP; REUTERS/Paul Childs; Gettyimages.ru/Sebastian Frej/MB Media