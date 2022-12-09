«Похоже на ночной кошмар». Монолог Неймара после вылета и, возможно, последнего ЧМ

А Ришарлисон хочет спрятаться.

После вылета Бразилии за Неймара было особенно больно: он плакал и, кажется, просто не мог осознать поражение.

После игры Ней чуть успокоился и сразу дал интервью – приводим его полностью:

«Это похоже на ночной кошмар. Я не могу поверить в происходящее. Это поражение будет ранить еще долгое время. Вот почему это так печально. Я хотел бы поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, привязанность и уважение ко всем моим товарищам по команде.

Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили [в раздевалке] о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого. Виновных нет, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем».

По словам Неймара, его заранее назначили бить пенальти последним. Бразилец считает, что это не сильно повлияло на ситуацию: если бы порядок изменили, результат мог остаться таким же. Неймар пытался поддержать Родриго, который неудачно пробил первый пенальти.

Поедет ли Неймар на ЧМ-2026?

«Честно говоря, не знаю. Думаю, что говорить об этом сейчас неправильно, потому что у меня горячая голова, я плохо соображаю. Сказать, что это конец, было бы преждевременно, но я не могу ничего гарантировать. Посмотрим, что будет дальше.

Я хочу взять время, чтобы подумать, поразмыслить, чего я хочу для себя. Я не закрываю двери в сборную, но и не говорю на 100%, что вернусь».

Что говорили другие бразильцы?

Команда переживает.

Ришарлисон просто хочет спрятаться от всех: «Настало время пойти в комнату и поплакать. Хочется зайти туда и больше никогда не выходить. К сожалению, мы не выиграли чемпионат мира. Мы установили очень высокие ожидания, но потерпели неудачу».

Тиаго Силва тоже грустит, но уже рассуждает о будущем: «Сейчас трудно говорить. Очень больно терять что-то важное, к чему стремишься. Пытаешься взять себя в руки и жить дальше, других вариантов нет.

Я тот, кто вставал каждый раз, когда падал. Но, к несчастью, как игрок я не смогу поднять этот кубок. Кто знает, может, позже, в другой роли».

Тите сдержал слово и оставляет сборную: «Болезненное поражение, но я в мире с самим собой. Это конец цикла. Цикл закончен, как я и говорил больше 1,5 лет назад.

Я не в состоянии оценить проделанную мной работу. Со временем вы сами дадите оценку. У меня нет такой возможности сейчас, после вылета».

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Lee Smith