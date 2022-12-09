Проклятье Бразилии! Европейские сборные тормозят ее пятый ЧМ подряд

Бразилия вылетела с чемпионата мира! Проиграли Хорватии в 1/4 финала – по пенальти.

0:0 в основное, гол Неймара в дополнительное – но спасительный хорватский мяч в ответ и поражение в серии пенальти.

Европейцы бьют Бразилию в плей-офф ЧМ аж с 2006-го, каждый турнир – особенно часто как раз в четвертьфинале.

ЧМ-2006: вылет от Франции в 1/4 финала

Серия зародилась 16 лет назад. Тогда у бразильцев были звезды, взявшие ЧМ-2002. Возможно, местами команда выглядела лениво, но результаты радовали. Убрали Хорватию (1:0), Австралию (2:0) и Японию (4:1) в группе, а Гану (3:0) в 1/8 финала.

Но в четвертьфинале их ждали элитные французы. В итоге все решил гол Тьерри Анри – он наказал бразильцев за несогласованную попытку создать искусственный офсайд на одном из стандартов: почти вся команда осталась на линии штрафной, но трое идею не поддержали.

Бразилия за весь матч создала лишь один яркий момент: Сисиньо нашел передачей Зе Роберто, но хавбек «Баварии» с убойного расстояния промазал по воротам. Тогда шло уже компенсированное время – а ведь бразильскую атаку называли потенциально мощнейшей на ЧМ. Но в ключевой момент она не сработала.

Сисиньо потом вспомнил встречу Роналдо и Зиданом: «После матча Зидан пришел к нам в раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, но атмосфера была ужасной, некоторые парни плакали. И Роналдо сказал: «Зизу, сделай одолжение – уйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы нас выбили, но, пожалуйста, уйди». Он взял футболку и тихо ушел».

Это был конец поколения, которое разорвало всех на ЧМ-2002. Мастеровитая, но при этом возрастная и вальяжная команда в игре с первым же серьезным соперником элементарно стухла. Из тех, кто выходил в основе на ЧМ-2006, четыре года спустя в ЮАР поехали только Лусио, Жуан, Кака, Жилберту Силва и Робиньо.

ЧМ-2010: проиграли Нидерландам в 1/4 финала

Тот турнир ассоциируется с тренером Дунгой: бразильцы показывали вялый футбол, но добивались нужного результата. В группе обыграли КНДР (2:1) и Кот-д’Ивуар (3:1), а с Португалией (0:0) скатали прагматичную ничью. Снова вышли с первого места. Дунга шел вперед назло критикам, а дальше снес Чили (3:0) в 1/8 финала.

Но с Нидерландами все пошло не по плану: команда выступила неожиданно ярко, а Фелипе Мело проявил себя и как отличный футболист, и как неприятный человек. Сначала отдал шикарный голевой пас через все поле на Робиньо, а потом по-скотски наступил шипами на Роббена.

Больше всех старался Кака, но его усилий оказалось мало. Все решили два стандарта Нидерландов – оба с участием Уэсли Снейдера.

«Если вы можете победить Бразилию, одну из самых больших и лучших команд этого чемпионата мира, вы почувствуете облегчение», – радовался Снейдер. – Это был мой первый мяч головой, и я не думаю, что это еще повторится. Он просто соскользнул с моей лысой головы в сетку. Прекрасное чувство».

Дунга ожидаемо покинул сборную – болельщики тогда припоминали ему невызов Неймара и Роналдиньо.

ЧМ-2014: получили 1:7 от Германии в полуфинале и 0:3 от Нидерландов в игре за бронзу

На домашнем чемпионате мира бразильцы снова легко прошли группу, по пенальти обыграли Чили и с третьей попытки справились с четвертьфиналом – Колумбия не помешала. Но дальше был тот самый ужас с Германией, перед этим матчем красиво высказался Йохан Кройфф: «Надеюсь, в финал выйдет Германия. Бразилия на этом турнире просто-напросто отказывается играть в футбол».

Вы явно помните те 1:7, но отрезок с 23-ю по 29-ю бразильцы особенно провалили. За 6 минут пропустили аж 4 гола! Клозе, Кроос, еще раз Кроос и Хедира. Тогда плакала вся Бразилия.

Счет этого матча (именно счет, а не только результат) официально назвали самым сенсационным в истории чемпионатов мира – все рассчитали, посмотрите здесь.

«После первого пропущенного гола у нас опустились руки, – грустил вратарь Жулио Сезар. – Что поделаешь… Теперь нам предстоит вернуться домой, обнять родных… Жаль, что мы их расстроили. Невозможно объяснить необъяснимое».

«Сегодня был худший день в жизни всех футболистов. Бразильский народ имеет полное право критиковать нас», – признал Марсело.

Не молчала даже президент Бразилии Дилма Русеф: «Мы все расстроены из-за поражения сборной. Но давайте не будем посыпать голову пеплом. Бразилия, поднимись, стряхни пыль и возвращайся».

Матч за третье место уже мало кого волновал, но он тоже не удался. Бразилия проиграла Нидерландам – 0:3.

ЧМ-2018: проиграли Бельгии в 1/4 финала

На прошлом ЧМ бразильцы были традиционно хороши в группе: на старте сыграли вничью со швейцарцами (1:1), а потом уверенно победили Коста-Рику и Сербию (по 2:0). В 1/8 финала прошли мексиканцев, а потом опять возникли проблемы.

Бельгия регулярно вскрывала фланг Марсело, а у бразильцев мало что получалось в атаке. Сначала они забили сами себе в безобидной ситуации, а потом сработала связка Лукаку – Де Брюйне. А у Неймара так не получилось: его удар на 94-й, который мог стать спасительным, потащил Тибо Куртуа.

«Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере, – переживал Ней. – Невероятно больно, ведь мы могли это сделать. У нас было все, чтобы пройти дальше и написать историю. Очень сложно искать силы, чтобы захотеть играть в футбол снова. Но я уверен, Бог даст мне достаточно силы, чтобы все преодолеть».

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Jamie McDonald, Francois Xavier Marit – Pool; globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON