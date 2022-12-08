Я болею за Аргентину в Буэнос-Айресе. Вы не представляете, какой тут культ Месси и сборной

Друг Sports.ru Кирилл Артеменко оказался в Аргентине во время чемпионата мира – по нашей просьбе он рассказывает, как страна живет и верит.

Когда я был школьником, не пропускал ни одного матча «Зенита» и смотрел все матчи сборной России – пока сборная не взяла на Евро-2008 бронзу. Сразу после гола Аршавина в ворота Ван дер Сара в четвертьфинале я решил, что лучший момент в жизни футбольного болельщика у меня уже случился и больше смотреть футбол нет никакого смысла. Простите, друзья, но и через 14 лет я думаю, что тогда я все правильно понял и сэкономил себе массу времени для других бессмысленных развлечений, ничуть не лучших, чем просмотр футбола.

Был еще, конечно, чемпионат-2018 и матчи сборной России в плей-офф. Но все не то, что в 2008-м.

Это важный дисклеймер: я ничего не понимаю в современном футболе, не слежу за современным футболом. Как болельщик я даже не кузьмич – я полный лох.

Но мне повезло быть в Аргентине во время мундиаля .

***

В Буэнос-Айресе я с середины сентября – весной мы с женой решили, что будем рожать здесь ребенка. Наш сын родился за месяц с небольшим до начала чемпионата. Где-то через неделю после родов мы купили коляску и пошли гулять втроем по уже знакомому району. Многие балконы квартир, витрины кафе и ресторанов теперь были увешаны аргентинскими флагами. А на флаге Аргентины, как читает Оксимирон (признан в России иностранным агентом – Sports.ru) в недавнем треке, белый снег, синяя река. И солнышко.

В следующие недели флаги Аргентины запестрели везде. В эмигрантском чате кто-то написал: «Скоро приезжаем в Аргентину, где можно посмотреть футбол?». Старожилы ответили: «Везде». – «Ну понятно, что везде? А где лучше всего?» – «Нет, вы не понимаете. Приезжайте, все сами увидите».

Мы живем в Палермо, это один из нескольких центральных районов Буэнос-Айреса и, пожалуй, самый зеленый район, полный парков и скверов. Собственно, именно в Палермо, рядом с площадью Италии построена фан-зона с большим экраном. Но я туда не хожу, потому что не люблю толкотню! Но на чужих фотографиях все выглядит очень весело.

Когда начался чемпионат, я решил, что теперь нам с младенцем есть за кого болеть. В конце концов, мой сын – настоящий аргентинец по рождению.

Матч со сборной Саудовской Аравии был по местному времени в семь утра. Я решил пропустить это унизительное для арабов зрелище и сел за работу. Довольно скоро весь наш дом заорал – это Месси забил пенальти.

Через час я услышал, что сосед сверху громко матерится и, судя по звукам, пинает мебель. Позже я услышал, как он опрокинул стул. После этого я открыл Sports.ru и проверил счет. О, подумал я, я привез в Аргентину из России немножко футбольной удачи. А еще я решил, что раз Аргентина достаточно плоха, то мне интересно за нее болеть !

Буэнос-Айрес был оглушен горем. Недавно переехавший сюда приятель написал мне, что его сосед-аргентинец выпил пива в 9 утра и заявил, что на работу, пожалуй, сегодня не пойдет: настроения уже нет. Лица прохожих весь день были серыми, как петербургское небо.

Но к матчу с Мексикой город снова заполонили Месси.

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Буэнос-Айрес — это город аутдор-спорта. Нигде – ни в России, ни в Европе – я не видел такого количества бегунов на тротуарах, любителей воркаута – на газонах, фанатов турников – на турниках.

На тренировке по аэробике (здесь занятия на воздухе часто бесплатные, муниципальные) рядом можно увидеть и старушку, и девочку-подростка. С начала чемпионата спортом на свежем воздухе в основном занимаются Месси. Да и в бары люди ходят в одинаковых футболках главной звезды сборной и любимца всей страны.

Комментатор матча тараторит по-испански: «Месси, люди ждут! Лео, люди мечтают!».

Матч с Мексикой я смотрел в маленьком пивном баре на соседней улице. Все стулья из бара выставили на тротуар, ко входу вытащили телевизор, несколько десятков зрителей смотрели матч.

На жаре люди пили пиво и апероли, собаки – воду из мисок.

Все болели за Аргентину.

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Буэнос-Айрес – это город собак. Кажется, собака тут есть в каждой семьей. Лабрадоры, ретриверы, бульдоги, боксеры, испанские гончие – и очень много разных дворняг. Все они тоже носят футболки сборной: в зоомагазинах здесь продаются попоны для псов в цветах Аргентины . Вот витрина одного из зоомагазинов прямо сейчас.

Между первым и вторым голом Аргентины в ворота Мексики за соседний со мной столик присел смотреть матч бездомный – или просто очень бедно и грязно одетый мужчина. Через пару минут ему принесли хот-дог – его заказала женщина за мной. К хот-догу бармены вынесли стакан воды со льдом – в Буэнос-Айресе сейчас +30.

Дело в том, что Аргентина – левая страна с развитой искренней, нелицемерной инклюзией. Попросту говоря – люди тут любят людей. Это проявляется не только в базовых нормах вроде соблюдения прав ЛГБТ, наличия пандусов во всех общественных местах и трепетного отношения к детям, но и в том, что, например, люди с инвалидностью не чувствуют себя некстати, веселясь вместе со всеми.

Смотрите, как танцует эта девушка на костылях в одном из парков в Палермо Голливуд после победы над Мексикой!

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Накануне матчей сборной и в день матча машины на улицах постоянно бибикают: би-би! биби-би! Биби биби-биби! Когда играет сборная — обычно бешеные улицы Буэнос-Айреса вымирают. В каждом кафе персонал смотрит футбол. В супермаркетах ни души. Некоторые заведения и вовсе закрыты, потому что что может быть важнее сборной? На дорогах остаются такси и автобусы.

Во время матча с Польшей автобус на светофоре останавливается метров за 20 до стоп-линии – ровно напротив нашего бара. Водитель вытягивает шею к телевизору и смотрит 30 секунд матча .

Матч с Австралией я смотрел стоя, потому что сидячих мест уже не было. С каждым новым успехом сборной наш локальный бар пополняли новые гости.

После голов в ворота Австралии на балконы в доме через дорогу высыпают люди и орут Vamos! (видео). Рассыпают с балкона бумажные обрезки.

Я пишу жене сообщение: “Лео забил”. “Наш Лео забил спать. Весь дом дико орет” – пишет она.

Мы назвали сына Леонидом – совершенно не имея в виду Месси (я же не смотрю футбол). Однако аргентинцы, которые спрашивают на улице, как зовут нашего сына, говорят: Leo? Como Leo Messi?

Футбол здесь классно смотреть даже тем, кто футболом совсем не интересуется. После побед на улицах люди сутками поют песни и скачут, обнявшись.

Я опоздал к началу матча с Австралией, и идя мимо парка, увидел двух мужчин — единственных людей в парке, не прилипших к смартфону в смартфон. Они синхронно исполняли ката, упражнения из восточных единоборств. Такова аргентинская аскеза. Закалка духа, истязание плоти, демонстративный отказ от футбола.

Сегодняшний матч я пойду смотреть в тот же бар. Снова Нидерланды, снова четвертьфинал, но уже чемпионата мира, а не Европы. Снова сборная – но уже Аргентины, а не России. В футболе-то я ничего не понимаю, а коллективное переживание радости от футбола здесь невозможно не ощутить .

На нашем флаге — белый снег и синяя река. И солнышко.

Автор: Кирилл Артеменко, сооснователь и гендиректор медиакомпании «Бумага» (читать «Бумагу» сейчас можно с помощью этого VPN, смотреть ЧМ на русском из-за границы – тоже).

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian; globallookpress.com/Mariana Nedelcu/dpa, Esteban Osorio/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Gustavo Garello; Кирилл Артеменко