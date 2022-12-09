Ван Гал пошутил, что они с Депаем целуются в губы – настолько у них хорошие отношения. В «МЮ» все было хуже

Ответ Ди Марии.

Луи ван Гал – главный поставщик ярких цитат на ЧМ-2022. Луи прямо на тренировке предлагал жене заняться сексом в номере, отправлял домой журналиста, которому не нравилась скучная игра сборной, и говорил, что выглядит как бог.

Перед матчем с Аргентиной Ван Гал выдал новый перл – на этот раз героем стал Мемфис Депай.

Все началось с вопроса журналиста об Анхеле Ди Марии, который считает Луи худшим тренером в карьере.

«Анхель Ди Мария – очень хороший футболист. Когда я работал с ним в «МЮ», у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем.

Похожая ситуация в «МЮ» была и у Мемфиса, который сейчас сидит рядом со мной. Но тренер не делает ничего просто так. Возможно, это было неправильно, но посмотрите, какие отношения между нами сейчас – все совсем иначе. Теперь мы целуемся в губы. Нет, мы не будем делать это здесь. Конечно, ему это не всегда нравится – что ж, жалко, но все равно приятно», – пошутил тренер сборной Нидерландов.

Депай, сидевший рядом, засмеялся и закрыл лицо руками.

Страсть к поцелуям Луи проявлял и после матча 1/8 финала между Нидерландами и США – тогда главный тренер чмокнул Дензела Думфриса, который забил и сделал два ассиста. «Вчера я подарил ему большой крепкий поцелуй. И собираюсь сделать это еще раз... Вот так», – такой фразой сопроводил поцелуй Ван Гал.

Ван Гал и Депай были в «МЮ». После яркого старта Мемфис выпал из состава

Летом 2015 года перспективный 21-летний вингер Мемфис Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 млн евро. Ван Гал уже больше года возглавлял «МЮ» и хотел видеть Мемфиса.

Карьера в Англии началась для Мемфиса неплохо – в матче квалификации к групповому этапу ЛЧ против «Брюгге» на «Олд Траффорд» он сделал дубль и отдал ассист. Ван Гал был в восторге.

«Я очень рад за Мемфиса, ему был нужен такой матч. Сегодня его просто хочется расцеловать. Я уже говорил, что это лишь вопрос времени. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, но ему сложно. Депаю всего 21 год, он отыграл всего два сезона за ПСВ. Но я в нем уверен – и сегодня он забил два гола и отдал блестящий пас на третий гол, это был фантастический кросс», – говорил Луи.

Однако уже зимой Ван Гал намекал, что Мемфис не может подстроиться под философию команды. Весной Депай стал получать гораздо меньше игровой практики. А в конце сезона-2015/16 Ван Гала уволили. Депай же продержался в «МЮ» всего на полгода дольше – уже в начале 2017-го Мемфис ушел в «Лион», где мощно перезапустил карьеру.

Луи после неудачи в «МЮ» взял пятилетнюю паузу и вернулся в 2021 году – как раз в сборную Нидерландов. Там они снова пересеклись с Депаем.

И даже несмотря на прошлые разногласия между игроком и тренером царит гармония.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Shaun Botterill