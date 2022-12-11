Премьер обещал полякам 30 млн злотых (6,4 млн евро!) за ЧМ, но так ничего и не выплатил. Почему?

Раскол.

Польша тихо вылетела с ЧМ-2022 – на первой же стадии плей-офф поляки ничего не смогли поделать с мощной сборной Франции.

Хотя гордиться им все равно есть чем – Польша впервые за 36 лет вылезла из группы на чемпионате мира. «Вот и для нашей сборной чемпионат мира окончен, но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто играют сильнее. Первый за 36 лет выход из группы – тоже успех. Спасибо за это команде и нашим болельщикам», – порадовался президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша.

Слезы гордости – не единственная награда поляков за плодотворную поездку в Катар.

Польше обещали мегапризовые. Не выполнили

WP Sportowe Fakty пишет, что до начала турнира в Катаре игроки и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заключили между сторонами тайное соглашение – если Польша выходит в плей-офф, то премьер-министр выделит из бюджета страны не менее 30 миллионов злотых на призовые.

Сначала Матеуш и вовсе обещал 50 млн – со временем аппетит пришлось умерить.

Хотя и 30 млн злотых – тоже весомая сумма. Если переводить в евро, то это около 6,4 миллионов для игроков, которые хоть и творили локальную историю, но все же вышли всего в 1/8 финала. Призовые от ФИФА получились почти в два раза меньше.

Только вот поляки не получили ничего.

«Не было никакого спора, – объясняет Чеслав Михневич. – Премьер-министр вскользь разговаривал с командой в день отъезда в Катар. Он ходил по комнате, разговаривал с кем-то за каждым столиком и просто много шутил. Это были ни к чему не обязывающие переговоры. Важными словами, которые нам сказал премьер: если мы выйдем из группы, то он подумает о премии. Но когда наступило время задавать вопросы насчет возможной премии – мы сами этого не сделали».

Михневич приукрашивает. На самом деле, разворот дал сам премьер-министр. Уже на следующий день Моравецкий заверил, что большая часть суммы будет перечислена на развитие юношеского футбола в стране. Все из-за острой реакции общественности.

Как именно отреагировали в Польше?

Негативно.

Поляки не понимают, почему за такой средний результат на ЧМ национальная команда вдруг должна получить так много государственных средств. Журналист Матеуш Борек в целом одобрил инициативу вознаграждать игроков за прогресс, но только не из налогов польских граждан.

«Я понимаю. Федерация заработала 20 миллионов злотых за выход в турнир, а президент футбольной ассоциации должен поделиться деньгами с игроками 50 на 50, а может и больше, — заявил Борек. — Я не могу представить ситуацию, когда мы попадем на ЧМ и никак на это не отреагируем. Однако здесь речь идет о престижной дисциплине и очень-очень богатых людях.

В стране, где платим аномальные суммы за топливо и электричество. Где многие люди безработны, а заводы вскоре начнут закрываться. Нам правда придется заплатить за выход сборной в плей-офф? Я надеюсь, что это фейк. Если оно материализуется в польской реальности, то я признаю, что совсем не понимаю этот мир».

«Уже в день отъезда сборной в Катар премьер-министр Моравецкий правда встречался с игроками и тренерским коллективом, чтобы пожелать всем удачи, — говорит журналист Кшиштоф Становский. — Игроки поговорили с Моравецким. Кшиштоф обещал, что в случае хорошего результата позаботится о соответствующем бонусе. Изначальные 50 млн превратились в 30 млн, потом воплотились в ноль. Но это была не та тема, которой игроки прямо жили. Большинство из них не воспринимали это обещание всерьез. Они оказались правы».

Призовые – катализатор ссоры Левандовского и Михлевича

Возможные призовые сильно повлияли на настрой поляков. Журналист Кшиштоф Становский пишет, что хоть большинство игроков и не поверило речам премьер-министра, но все-таки нашлись и те, кто до последнего ждал деньги. Например, голкипер Войчех Шченсны.

Левандовски был одним из тех, кто искренне верил словам Моравецкого. Однако Роберт выступал за равномерное распределение премии между всеми членами команды. В сборной многие с ним были несогласны – и капитан пошел за помощью Чеслава Михневича. Издание WP Sportowe Fakty предлагает, что Михневич выступает за выплаты по проведенным минутам на турнире, хотя никак не доказывает свой тезис.

На днях Чеслав сказал, что и вовсе не хотел брать никаких денег:

«Мы жили в Катаре почти 20 дней. Но о возможном бонусе в течение пяти минут говорил с Робертом Левандовским перед брифингом команды. Между нами не было разногласий. Говорю, что хотел бы, чтобы сотрудники, которые были с нами, были включены в распределение любой премии.

После брифинга я попросил команду закрыть тему, чтобы не возвращаться к ней. Я сказал, что у них есть предложение, но в итоге все решит премьер-министр. Мы закрыли тему за пять минут. Не было споров. Атмосфера была фантастической. Мы вообще не хотели бонусов. Мы не хотели денег. Мы не хотели участвовать в разделении. Я хотел, чтобы игроки и персонал получили. Я хотел, чтобы все, кто помогал нам, чувствовали себя важными и нужными».

Позиция тренера по этому вопросу накалила его отношения с Левандовским. Они почти не общались на тренировках, а Роберт после вылета от Франции открыто раскритиковал стиль игры этой сборной и заявил, что Польша никак не может гордиться собой.

«Тяжело переключаться со стиля на стиль. Если не создаете ситуаций, а они вдруг возникают, трудно сохранять спокойствие, завершая их. Футбол так не работает. Если несколько матчей обороняетесь и вдруг играете матч, где создаете окологолевые положения, каждому игроку будет очень трудно найти тайминг, почувствовать мяч и сохранить хладнокровие в важный момент, – уверяет Роберт. – Это сложный процесс, который нельзя пропустить. Чем больше каждая команда атакует, тем лучше она потом защищается, потому что чувствует дистанцию и момент, когда надо быть на позиции. У нее больше сил и радости. Ей нельзя просто сосредоточиться на защите, хотя зная наши ограничения или возможности, мы не можем думать только об атаке. Надо что-то менять.

Должен ли Михневич оставаться тренером? Это не ко мне вопрос, потому что я не решаю. Это – роль президента. А я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что мы только что закончили матч. Я должен сам анализировать наше выступление».

Фото: East News/Ayman Aref / NurPhoto via AFP; REUTERS/Hannah Mckay, Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Marcin Obara/Polska Agencja Prasowa, Tom Weller/dpa