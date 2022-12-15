15-метровый пенальти, первый гол в снег, матч со сломанной ногой, выстрелы на финале – самые неожиданные истории о ЧМ

Первый в истории чемпионат мира прошел в Уругвае в 1930 году: за 17 дней сыграли 18 матчей, а победителями стали хозяева, переигравшие в финале со счетом 4:2 Аргентину.

Сейчас многие истории с этого турнира кажутся совсем неожиданными.

Европейцы плыли на кораблях, а Египет не попал на ЧМ из-за шторма

Всего участвовало 13 сборных, из которых только четыре были из Европы – остальные отказывались из-за мирового экономического кризиса. Европейцы добирались до Уругвая на пароходе и на почтовом корабле. Там – тренировались, общались, веселились. У нас есть подробный материал об этих приключениях

При этом на ЧМ на корабле вместе с югославами должны были прибыть и египтяне, но из-за шторма не попали на него. И не сыграли на турнире.

Исторический гол был забит в снег

Самый первый забитый мяч в истории чемпионатов мира состоялся в игре Франция – Мексика. Его автор Люсьен Лоран вспоминал: «Шел снег – в южном полушарии в это время зима. Один из партнеров сделал передачу в центр штрафной, и я пробил в касание с правой ноги. Все были счастливы, но не катались по земле, как принято сейчас. Быстрое рукопожатие – и продолжаем».

В той же игре полтора тайма в воротах провел полузащитник французов Шантрель – из-за травмы вратаря Тепо (замен тогда не было).

По одним данным первый в истории матч ЧМ посетило 4444 человека. По другим, не более тысячи.

Судили даже тренеры

Всего на матчах работало 15 судей, но двумя из них были тренеры сборных Румынии и Боливии. Особо запомнился бразильский арбитр Жилберто Рего: например, в полуфинале Уругвай – Югославия засчитал гол хозяев после того, как вылетевший в аут мяч в игру ввел посторонний человек. Им был полицейский – просто пнул его обратно и внезапно стал автором голевой передачи.

А на групповом этапе в матче Аргентины и Франции тот же Рего дал финальный свисток на шесть минут раньше. Еще и в тот момент, когда француз Ланжийе выбегал один на один с вратарем. Игроков потом вытаскивали из душевых обратно на поле.

Капитан аргентинской сборной пропустил матч второго тура из-за экзамена, а его команда била пенальти с 15 метров

Мануэль Феррейра в день матча с Мексикой должен был сдавать выпускной экзамен, поэтому не сыграл. Но все прошло хорошо – съездил, сдал, затем вернулся к матчу третьего тура.

В той игре был еще один интересный эпизод. В ворота мексиканцев назначили пенальти, а судьи тогда отмеряли 11 метров шагами. Боливийский арбитр (он же тренер своей сборной на ЧМ) Улисес Сауседо был высоким, так что своими длиннющими шагами поставил мяч метрах в 15 от ворот. Неудивительно, что пенальти аргентинцы не забили.

Хотя по другим данным не реализовали его специально – потому что тоже не согласились с решением судьи.

Никто не заметил нелегальную замену

В матче Румынии и Перу забили самый быстрый гол турнира – на 50-й секунде. А при счете 1:2 перуанцы схитрили – выпустили одного игрока вместо другого. О подмене никто не сигналил – у игроков не было номеров на майках, а в лицо тем более мало кого знали.

Но хитрость не помогла – румыны забили третий гол и победили.

В полуфинале играл футболист со сломанной ногой

Матч Аргентина – США и без того был грубым, но Рафаэлу Трэйси повезло меньше всех. Еще в первом тайме он сломал ногу, пытаясь защитить ворота, но каким-то образом доиграл до перерыва. А уже тогда был отправлен в больницу. Руководство американской делегации даже просило ФИФА сделать замену, но разрешения не получило.

Есть и еще одна история, уже связанная с врачом сборной США. В одном из эпизодов он выбежал на поле, уронил чемоданчик и разбил несколько банок с хлороформом. Матч приостановили – пришлось ждать, пока пары химикатов выветрятся, а врача вынесли на руках с поля. Хотя в рапорте была такая версия: кто-то из аргентинцев выбил из рук врача с нюхательной солью для приведения в чувство травмированного игрока.

На финал не попали многие болельщики – из-за тумана

Аргентинцы получили 20 тысяч билетов для своих фанатов. Многие из них добрались до стадиона уже в тот момент, когда матч закончился. Они переправлялись по воде, но в день игры с утра был густой туман, так что попасть раньше, к тому же с учетом усиленного контроля на границе, было невозможно.

Финалисты спорили, чьим мячом играть, а для судьи приготовили лодку

Отдельная история – суета вокруг финала. Только бельгиец Джон Лангенус (он, кстати, тоже чуть не опоздал из-за тумана) согласился обслуживать игру – и то исключительно при гарантиях безопасности. Специально для него подготовили лодку, чтобы он мог покинуть страну в течение часа.

На игре присутствовало 68 тысяч зрителей (на самом деле их могло быть и 90 тысяч), причем пишут, что меры безопасности были запредельными. А у полутора тысяч людей охрана отобрала пистолеты и револьверы, хотя стрелять в воздух после голов это не помешало. Возможно, успели обыскать не всех.

Еще Аргентина и Уругвай спорили, чьим мячом играть. Тогда первый тайм отыграли аргентинским (и Аргентина побеждала 2:1), второй – уругвайским (и Уругвай забил три безответных мяча). Впрочем, уругвайская пресса тех лет писала, что мяч в перерыве не менялся.

Последний гол в финале забил однорукий игрок

Счет 4:2 в пользу Уругвая сделал Эктор Кастро. Он был инвалидом – играл без кисти правой руки: в 13 лет неудачно воспользовался электропилой. Кастро – автор и первого гола Уругвая в истории ЧМ (это был победный мяч на групповом этапе в ворота Перу).

Еще он выигрывал с Уругваем за два года до этого Олимпиаду и Кубок Америки, а после – повторил успех на Копе.

Потеряли игрока и посчитали его умершим – а он вернулся

Когда сборная Румынии отправлялась домой, один из ее игроков – Альфред Айзенбайсер – заболел пневмонией и был госпитализирован в Генуе. В Бухаресте его не увидели после прибытия, поэтому распространился слух, что он умер в Южной Америке.

Представитель делегации объявил о его смерти. Как только начали готовиться к похоронам, игрок вернулся – вполне живой. Более того, он стал успешным фигуристом и позже выступал на Олимпиаде.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Hulton; globallookpress.com/Schirner Sportfoto Archive; commons.wikimedia.org/News photo, DHM Berlin