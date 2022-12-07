Пента-трик Саленко на ЧМ: видел пять голов во сне, удивился рекорду, долго не мог сдать допинг-тест

Гонсалу Рамуш успешно заменил Криштиану Роналду в составе сборной Португалии: забил три гола Швейцарии и добавил ассист. Это первые четыре очка по системе «гол + пас» в одном матче ЧМ после феерии Олега Саленко в игре против Камеруна на ЧМ-1994.

Да, прошло почти 30 лет.

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Конец июня 1994-го. Завершался групповой этап первого для сборной России чемпионата мира. В калифорнийском Стэнфорде встречались Россия и Камерун.

• Россия без шансов проиграла Бразилии (0:2), быстро повела в матче со шведами, но и там уступила (1:3) – вместе с удалением Горлуковича все решили два гола головой Мартина Далина. В формате ЧМ с шестью группами была возможность выйти с третьего места, но в случае с Россией надо было забивать много и надеяться на определенный исход других матчей.

• Камерун традиционно скандалил со своей федерацией из-за денег, но к последнему туру набрал даже больше очков, чем Россия: тоже проиграл Бразилии, зато вытащил бодрую ничью 2:2 против шведов. При победе над российской сборной у них был шанс на плей-офф.

А в итоге – 6:1 и сразу два исторических достижения. Первое случилось в начале второго тайма: 42-летний Роже Милла стал самым возрастным автором забитого гола, и этот рекорд до сих пор не побит. Станислав Черчесов, пропустивший этот мяч, передавал слова Миллы после матча: «Он мне честно признался, что этот гол отнял у него все силы. Больше не мог и шага сделать».

Не побит и второй рекорд – пять голов Саленко в одном матче.

Рекорд Саленко: уложился в час и успел отдать ассист

Как это было:

• На 16-й минуте сразу же пробил по отскочившему мячу в штрафной площади камерунцев и открыл счет.

• На 41-й наши вышли вдвоем на вратаря и после паса Цымбаларя Саленко забил практически в пустые ворота.

• В самом конце первого тайма Саленко реализовал пенальти за снос Цымбаларя.

• Покер он сделал на 73-й минуте после прострела Тетрадзе.

• А еще через две минуты забил рекордный пятый гол, реализовав выход один на один после еще одного паса Тетрадзе. Саленко отпраздновал в обнимку с угловым флажком.

В самом конце на поле вышел 20-летний Владимир Бесчастных и разогнал шестую голевую атаку: после его прострела Саленко аккуратно отпасовал головой на Радченко – и тот забил. 5+1 на чемпионате мира – невероятное достижение. А на пять голов было затрачено даже меньше часа – 59 минут.

Вживую рекорд увидели почти 75 тысяч болельщиков.

«Все вокруг зашептали: рекорд, рекорд. Я спрашиваю: что такое? Ну, мне и объяснили»

Журналистам после матча пришлось серьезно задержаться: Саленко забрали на допинг-контроль, который проходил чрезвычайно долго. Он выпил пять банок безалкогольного пива и две большие бутылки воды, но ничего не получалось. «Слишком много потерял влаги во время игры, и теперь все, что выпивает, идет на компенсацию потерь», – объяснял массажист сборной России.

Удивила первая реакция Саленко: «Рекорд? Какой рекорд? Пока мне приятно, что мы выиграли. И пока я не понимаю значения того, что сделал». Позже он рассказывал, что о рекорде узнал во время объявления диктора по стадиону: «Кажется, было чуть более десяти минут до конца матча».

Позже у Саленко была чуть другая версия: «Вплоть до финального свистка о рекорде не знал. На табло вроде написали, мол, мировое достижение, но во время игры как-то не до этого было. Потом уже, после матча, когда я с Миллой фотографировался, все вокруг зашептали: рекорд, рекорд. Я спрашиваю: что такое? Ну, мне и объяснили».

Гостиничный номер с Саленко на том ЧМ делил Радченко: «Представляешь, проснулся сожитель мой и объявляет, что привиделось ему, будто забьет он, ни много ни мало, пять голов, грохнем мы Камерун и до финала еще потом дойдем. Жаль, подъем ранний был, иначе бы он и финал успел досмотреть».

Саленко объяснил крупную победу так: «Мы вышли совершенно раскрепощенными психологически. С одним желанием – сыграть в свое удовольствие, показать футбол. У русских все время так – когда очень чего-то хочешь, часто не получается. А когда расслабляешься, все идет как по маслу».

Главный тренер сборной России Павел Садырин добавил: «Лучше настроиться на матч нам в какой-то мере помогли местные газеты, в которых на все лады обсуждалось, сколько мячей забьют в наши ворота камерунцы – два, пять, десять…».

Саленко выкрутился и отвечая на странный вопрос – было ли сложнее забить пять голов или пройти антидопинговый тест: «Скажу так: забивать голы куда приятнее. Но последний гол, я имею в виду анализ, мне все-таки удался».

Надежда на выход из группы жила еще пару дней. Сборной России могли помочь вполне реальные варианты с победой Бельгии над Саудовской Аравией или Аргентины над Болгарией. Но в первом случае все решил неожиданный гол Аль-Овайрана, а во втором – дисквалификация Диего Марадоны, без которого аргентинцы расклеились и проиграли.

На ЧМ-1990 сборная СССР побила Камерун 4:0 – и заняла четвертое место в группе. Спустя четыре года сборная России выиграла 6:1 – и осталась третьей. Многие нашли другой интерес на ЧМ – болеть против голов Христо Стоичкова, чтобы Саленко остался лучшим бомбардиров. В итоге они оба забили по шесть голов за турнир.

Саленко вспоминал: «В шутку болгарин мне сказал: «Я тебя пожалел, мог бы забить еще, и не делили бы мы с тобой «Золотую бутсу». На что я ответил: «Это ты, Христо, скажи спасибо, что Россия дальше группового турнира не прошла».

Дальше – ноль матчей в сборной, конец карьеры в 30 лет

Саленко в предшествующем ЧМ сезоне наколотил рекордные для российских игроков 16 голов в Примере за «Логроньес» – только шестеро в том сезоне-1993/94 забили больше, а столько же – Бебето, Уго Санчес, Миятович и Стоичков. «Я команду с последнего места в середину таблицы вытащил. Показал испанцам, что и один игрок может стоить полкоманды», – слова Саленко.

Далее был переход на сезон в «Валенсию», два гола «Реалу» и тяжелая травма. Потом Саленко ушел в «Рейнджерс», выступал за «Истанбулспор», а карьеру в Польше. Травмы и их неправильное лечение испортили оставшуюся часть карьеры после чемпионата мира. В 30 лет он перестал играть в футбол.

Со времен ЧМ, когда Садырина сменил Олег Романцев, Саленко не играл и за сборную России: «Романцев вообще от меня скрывался. Я ему звонил на базу, но он все время куда-то непостижимым образом испарялся». Почему так было – объяснил: «Сейчас уже я понимаю, что причиной конфликта было нежелание тренера держать в команде человека, чей уровень был бы выше его собственного. Как ни крути, после ЧМ-94 у меня было гораздо больше авторитета, чем у Романцева».

Еще одна версия: «Все это отголоски раскола сборной в 1994-м. Лидеры романцевской команды просили меня не вызывать».

Саленко после игровой карьеры: пляжный футбол, пиво и работа экспертом

Возглавлял сборную Украины по пляжному футболу, работал экспертом на украинском футбольном канале, пытался производить собственное пиво, тренировал любительскую команду в Киевской области и играл за ветеранов.

Саленко установил рекорд чемпионатов мира 28 лет назад, с тех пор пять голов в одном матче так никто и не забил. А четырьмя мячами в одном матче последний раз отметился Эмилио Бутрагеньо – и это было 36 лет назад. Всего футболистов с покером на ЧМ – шесть. А с пента-триком – только один.

Использованы цитаты: «Спорт-Экспресс», еженедельник «Футбол», «Футбол. Хоккей», «Невский спорт».

Фото: East News/AFP PHOTO/JOEL MABANGLO; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT; globallookpress.com/imago sportfotodienst