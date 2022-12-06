ЧМ-2022 в Катаре
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Все пары 1/4 финала ЧМ. Есть одна сенсация

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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1/8 финала ЧМ-2022 закончилась, нас ждут четвертьфиналы. Вот сетка:

Кто оказался в восьмерке лучших?

Нидерланды уверенно обыграли США – 3:1. Начали с шедеврального гола после рекордно долгой комбинации, в итоге главный герой – защитник Дензел Думфрис, сделавший две голевые передачи и забивший третий мяч сам. Думфрис выбирался из самых низов, блеснул еще на Евро-2020, а теперь потащил в самый нужный момент в плей-офф. А еще он – король фэнтези!

Аргентина прошла Австралию – 2:1. У фаворита полчаса не получалось пробить австралийцев, но потом забил Лионель Месси – это исторический первый для него гол в плей-офф чемпионатов мира, причем в юбилейном 1000-м матче за карьеру. Во втором тайме забили еще после ошибки австралийского вратаря, но в концовке соперник все-таки напряг – отыграл один мяч и создал пару действительно опасных моментов. И все-таки Аргентина прошла дальше.

Франция победила Польшу в феноменальной игре для Килиана Мбаппе (3:1). Лидер сборной Франции отдал голевой пас на Оливье Жиру в первом тайме и помог ему забить рекордный гол за сборную (уже 52-й, больше нет ни у кого), а во втором дважды забил сам и вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира. Сам побил пачку рекордов и к новой приблизился.

Англия легко выбила Сенегал – забила два мяча в конце первого тайма, добавила третий во втором и обеспечила себе максимально спокойную концовку матча, где получилось поберечь физику и нервы лидеров. Англичане после двух пропущенных от Ирана в первой игре турнира затем трижды подряд сыграли на ноль.

Хорватия сделала то, что у нее идеально получалось на прошлом чемпионате мира: завела матч с Японией в дополнительное время, дошла до серии пенальти – и уверенно выиграла ее. Благодаря тому, что вратарь Доминик Ливакович взял три 11-метровых из четырех. В основное время подтащил мастер больших турниров Иван Перишич.

Бразилия максимально легко разобралась с Южной Кореей – уже к 13-й минуте вели в два мяча, а к 36-й – в четыре. Вернулся после травмы с забитым мячом Неймар, гол+пас у Винисиуса, а главный тренер Тите в концовке даже заменил вратаря, чтобы на поле за турнир вышли вообще все заявленные футболисты.

Марокко – главная сенсация чемпионата мира. Африканцы прошли Испанию: 0:0 за 120 минут, 3:0 в серии пенальти. Решающую попытку рискованной паненкой исполнил Ашраф Хакими, который родился и вырос в Мадриде. Марокко органично чувствует себя без мяча – до 11-метровых команда владела мячом лишь 23% времени, в среднем на туре показатель ниже только у Коста-Рики. Хороший пример, что для побед не прям обязательно давить соперника территориально.

Португалия без нервов расправилась со Швейцарией (6:1), хотя казалось, что неуступчивый и аккуратный стиль создаст проблемы команде Фернанду Сантуша. Возможно, Швейцария слишком сильно удивилась кадровому сюрпризу португальцев – Криштиану Роналду остался в запасе. Вышел лишь на 73-й минуте, а до этого грустил и радовался на скамейке. Зато миру открылся новый талант: 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш вышел в старте вместо Роналду и оформил хет-трик.

Когда будут четвертьфиналы?

Хорватия – Бразилия: пятница, 9 декабря, 18:00 по московскому времени. 

Нидерланды – Аргентина: пятница, 9 декабря, 22:00.

Марокко – Португалия: суббота, 10 декабря, 18:00.

Англия – Франция: суббота, 10 декабря, 22:00.

Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Hannah Mckay

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