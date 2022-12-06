Все пары 1/4 финала ЧМ. Есть одна сенсация

1/8 финала ЧМ-2022 закончилась, нас ждут четвертьфиналы. Вот сетка:

Кто оказался в восьмерке лучших?

Нидерланды уверенно обыграли США – 3:1. Начали с шедеврального гола после рекордно долгой комбинации, в итоге главный герой – защитник Дензел Думфрис, сделавший две голевые передачи и забивший третий мяч сам. Думфрис выбирался из самых низов, блеснул еще на Евро-2020, а теперь потащил в самый нужный момент в плей-офф. А еще он – король фэнтези!

Аргентина прошла Австралию – 2:1. У фаворита полчаса не получалось пробить австралийцев, но потом забил Лионель Месси – это исторический первый для него гол в плей-офф чемпионатов мира, причем в юбилейном 1000-м матче за карьеру. Во втором тайме забили еще после ошибки австралийского вратаря, но в концовке соперник все-таки напряг – отыграл один мяч и создал пару действительно опасных моментов. И все-таки Аргентина прошла дальше.

Франция победила Польшу в феноменальной игре для Килиана Мбаппе (3:1). Лидер сборной Франции отдал голевой пас на Оливье Жиру в первом тайме и помог ему забить рекордный гол за сборную (уже 52-й, больше нет ни у кого), а во втором дважды забил сам и вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира. Сам побил пачку рекордов и к новой приблизился.

Англия легко выбила Сенегал – забила два мяча в конце первого тайма, добавила третий во втором и обеспечила себе максимально спокойную концовку матча, где получилось поберечь физику и нервы лидеров. Англичане после двух пропущенных от Ирана в первой игре турнира затем трижды подряд сыграли на ноль.

Хорватия сделала то, что у нее идеально получалось на прошлом чемпионате мира: завела матч с Японией в дополнительное время, дошла до серии пенальти – и уверенно выиграла ее. Благодаря тому, что вратарь Доминик Ливакович взял три 11-метровых из четырех. В основное время подтащил мастер больших турниров Иван Перишич.

Бразилия максимально легко разобралась с Южной Кореей – уже к 13-й минуте вели в два мяча, а к 36-й – в четыре. Вернулся после травмы с забитым мячом Неймар, гол+пас у Винисиуса, а главный тренер Тите в концовке даже заменил вратаря, чтобы на поле за турнир вышли вообще все заявленные футболисты.

Марокко – главная сенсация чемпионата мира. Африканцы прошли Испанию: 0:0 за 120 минут, 3:0 в серии пенальти. Решающую попытку рискованной паненкой исполнил Ашраф Хакими, который родился и вырос в Мадриде. Марокко органично чувствует себя без мяча – до 11-метровых команда владела мячом лишь 23% времени, в среднем на туре показатель ниже только у Коста-Рики. Хороший пример, что для побед не прям обязательно давить соперника территориально.

Португалия без нервов расправилась со Швейцарией (6:1), хотя казалось, что неуступчивый и аккуратный стиль создаст проблемы команде Фернанду Сантуша. Возможно, Швейцария слишком сильно удивилась кадровому сюрпризу португальцев – Криштиану Роналду остался в запасе. Вышел лишь на 73-й минуте, а до этого грустил и радовался на скамейке. Зато миру открылся новый талант: 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш вышел в старте вместо Роналду и оформил хет-трик.

Когда будут четвертьфиналы?

Хорватия – Бразилия: пятница, 9 декабря, 18:00 по московскому времени.

Нидерланды – Аргентина: пятница, 9 декабря, 22:00.

Марокко – Португалия: суббота, 10 декабря, 18:00.

Англия – Франция: суббота, 10 декабря, 22:00.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Hannah Mckay