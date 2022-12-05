Рекорд Бразилии: выпустили третьего вратаря на 10 минут – теперь на ЧМ сыграли все 26 футболистов

Похлопаем Тите.

За 10 минут до конца матча с Южной Кореей (4:1) тренер сборной Бразилии Тите провернул нетипичную замену: выпустил вместо Алиссона третьего вратаря команды – Уэвертона.

Но смысл раскрылся почти сразу: Уэвертон стал последним игроком из бразильской заявки, который вышел на поле в матче ЧМ-2022. А Бразилия стала первой сборной, использовавшей 26 футболистов на чемпионате мира (благодаря расширенному формату заявки на турнир – обычно было по 23 игрока).

Внушительной части резервистов Тите дал сыграть в третьем туре против Камеруна (0:1).

И самое приятное, что бразильский тренер сделал это просто для поддержания атмосферы в команде. 10 минут, 4:1 и тотальное превосходство – мог себе позволить.

Это третий случай в истории ЧМ, когда тренер дает сыграть всем в заявке.

Греция-1994

ЧМ-1994 стал первым чемпионатом мира для греков. После качественной квалификации, где Греция опередила Россию, от нее ждали точно не того, что в итоге получилось.

Тренер Алкетас Панагулиас предпочел взять в США ветеранов, которые пробивались на турнир, отказавшись от талантливых новичков. Только два футболиста в заявке были младше 25 лет. Панагулиас так и не нашел оптимальное сочетание – он задействовал вообще всех игроков, которые были в заявке (22 человека).

Уникальная ситуация сложилась с вратарями: Антониус Мину, Элиас Атмацидис и Христос Каркаманис провели по игре. Из всей команды только пятеро сыграли во всех трех матчах.

Вместе с этим Греции не повезло попасть в группу смерти к Аргентине, Болгарии (полуфиналисту ЧМ-1990) и мощной Нигерии. На выходе греки получили от аргентинцев и болгар по 0:4, а в последнем туре уступили еще и Нигерии (0:2).

Нидерланды-2014

Луи ван Гал в 2014-м тоже задействовал всех 23 игрока – и тоже в стиле Тите.

Ван Гал вообще активно ротировал состав: из 23 человек только пятеро вышли на поле лишь в одном матче (при том, что голландцы провели на турнире семь встреч – добрались до полуфинала и игры за третье место).

Среди тех, кто сыграл в одном матче, были оба запасных вратаря. Основным на турнире был Йеспер Силлессен, но его дважды меняли. Тим Крул вышел под серию пенальти с Коста-Рикой в четвертьфинале: Ван Гал расчехлил его из запаса специально под серию и угадал – кипер отбил два пенальти (еще дважды угадал направление и был максимально близок), протащив сборную в полуфинал.

А вот появление Мишеля Ворма в игре за третье место было символическим: он вышел в дополнительное время при счете 3:0.

Нидерланды тогда обыграли как раз Бразилию. Символично!

Фото: REUTERS/Paul Childs; Gettyimages.ru/Simon Bruty, Buda Mendes