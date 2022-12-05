Неймар вернулся! Забил победный (игнорил странные танцы вратаря), обнял фаната на трибуне, приблизился к Пеле

Признался: после травмы плакал всю ночь.

Неймар на ЧМ-2022 стартовал с травмы в игре с Сербией и напугал бразильских фанатов – но вернулся к плей-офф, на матч с Южной Кореей.

Получилось ярко уже в первые минуты. Бразилия разобрала корейцев за 13 минут: Винисиус открыл счет на 7-й, а вскоре Неймар забил второй – и в итоге победный – мяч следом.

11-метровый заработал Ришарлисон, а после этого бразильцы включили популярный на этом турнире метод. Рафинья придерживал мяч перед ударом, чтобы все отвлекающие маневры соперника сосредоточились на нем.

А потом передал Неймару, который и собирался бить изначально.

Неймар выслушал судью Клемана Тюрпена – они прекрасно знакомы по чемпионату Франции.

И поставил мяч на точку. В это время голкипер корейцев Ким Сын Гю гулял по штрафной.

Неймар наблюдал за этими перемещениями со скептикой на лице.

Кипер сначала стандартно встал по центру.

Потом сдвинулся в угол и провел несколько секунд там, открывая противоположный. Неймар следил.

Во время разбега Неймара вратарь двинулся к центру.

И был в привычном положении прямо перед ударом.

Но в итоге толком никуда и не прыгнул – только присел на колено, пока наблюдал за катящимся рядом мячом. Неймар не поддался.

Бразилец счастлив: забил на третьем подряд чемпионате мира. Только Пеле и Роналдо добивались подобного у бразильцев.

А ведь было правда неясно, сможет ли он быстро вернуться после сербской атаки в стартовом матче.

Неймар делил эмоции со всеми, причем не только на поле. Например, он тепло обнял фаната с трибуны – судя по всему, знакомого, но все же.

Неймар восстановился за полторы недели. Хотя до последнего были сомнения

В матче первого тура Неймар поймал на себе девять фолов от сербов и получил травму голеностопа. Было сразу ясно, что он пропустит второй тур, Швейцарию, а к третьему, говорили в сборной, можно было разве что форсировать восстановление – и выпустить игрока с риском, не до конца здоровым.

Не пришлось: Бразилия забила швейцарцам поздно, но все-таки гарантировала себе плей-офф уже после двух матчей. Неймар даже не ездил на стадион, смотрел игру из номера в отеле, чтобы не отвлекаться от восстановления.

В третьем туре отдыхали вообще все основные игроки сборной Бразилии, а для Неймара это была дополнительная пауза, чтобы подготовиться к старту плей-офф. По ходу оказалось, что он еще и приболел, шансы вернуться по впечатлениям со стороны снизились – но четких прогнозов ни от докторов, ни от главного тренера Тите, ни от самого Неймара не звучало. Говорили только о том, что отрезок перед 1/8 финала – ключевой с точки зрения реабилитации.

За пару дней до встречи с Южной Кореей появился позитив: Неймар забил в двусторонке и уже не испытывал сильного дискомфорта. «Чувствую себя хорошо», – написал он в соцсетях, фото с улыбчивым Неймаром появлялись с тренировок. Тите на пресс-конференции ответил, что Неймар выйдет в основном составе, если будет готов. Но уверенности не было.

Вплоть до объявления стартового состава – с Неймаром в нем.

Дополнительный признак того, что голеностоп в порядке – Тите не стал менять лидера в перерыве, когда все уже было ясно, когда Бразилия вела в четыре мяча. Неймар пошел отдыхать только на 80-й минуте, позже всех из замененных полевых.

«Я был по-настоящему напуган из-за травмы, потому что все шло очень хорошо, у меня был очень хороший сезон. Было крайне неприятно получить такое повреждение. Я потом всю ночь проплакал, моя семья знает об этом. Но все обошлось », – признался Ней уже после разгрома южнокорейцев.

Неймарозависимость есть. Но Бразилия справляется

«Чтобы Бразилия стала чемпионом мира, нельзя зависеть от одного Неймара», – сформулировал перед матчем легендарный Кафу, он смотрит все игры Бразилии с трибуны.

Термин Neymardependencia, как раз объясняющий зависимость от игрока, в Бразилии используют часто. На ЧМ-2014 без Неймара бразильцы получили семь голов от немцев и проиграли матч за третье место. Через четыре года уже с ним не выбрались из четвертьфинала.

ESPN перед игрой против Швейцарии подсчитывал процент успешности сборной Бразилии с Неймаром. Если брать процент побед по отношению к матчам, расклад такой:

• Перед ЧМ-2014: с ним Бразилия выиграла 65% матчей, без него – 50%.

• Перед ЧМ-2018: с ним – 78%, без него – 63%.

• Перед ЧМ-2022: с ним – 81%, без него – 63%.

На ЧМ-2022 пока все хорошо – и с Неймаром, и без.

До Пеле – всего гол. Победу Неймар посвятил легенде

Понятно, что Неймар обгонит Пеле по забитым мячам за сборную Бразилии и станет лучшим бомбардиром в ее истории. Вопрос – когда это произойдет.

Перед ЧМ-2022 он отставал на два гола. Корейцам забил 76-й. Следующий уже позволит сравняться. Эффектно будет сделать это на чемпионате мира.

Саму победу Неймар посвятил как раз Пеле – вся Бразилия сейчас мечтает взять титул для него.

Следующий шаг – четвертьфинал против Хорватии. Он состоится 9 декабря (18:00 по Москве) в Аль-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Pedro Nunes, Kim Hong-Ji; кадры трансляции «Матч ТВ»