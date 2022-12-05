Почему «чемпионат мира» нужно писать с маленьких букв – и только так

Отменяем «Чемпионат Мира».

Sports.ru филологический выходит на пик: говорим о главном. Наверняка вы обращали внимание, что во время ЧМ-2022 то там, то тут встречается странное: ключевое словосочетание «чемпионат мира» вдруг пишут по-разному.

Бывает Чемпионат мира.

Появляется чемпионат Мира.

Или даже Чемпионат Мира.

Очевидно, статус и масштаб турнира мотивируют добавлять больших букв. Но давайте зафиксируем: по правилам русского языка нужно писать «чемпионат мира» с двух маленьких .

Почему «ч» маленькая? Это же название!

Маленькая буква противоречит правилу, но такая традиция употребления сложилась в русском языке.

Именно две маленькие буквы зафиксированы в орфографическом словаре «Прописная или строчная», на который стоит ориентироваться при любых сомнениях в похожих ситуациях . Его авторы – современные лингвисты Владимир Лопатин, Людмила Чельцова и Ия Нечаева. Это актуальный словарь, предназначенный для студентов, преподавателей, редакторов и вообще всех, кто пишет на русском языке.

Эксперты «Грамоты.ру» регулярно отвечают на вопросы о том, как правильно – и тоже всегда указывают, что нужно писать «чемпионат мира».

Если у вас возникало впечатление, что такое написание расходится с нормой – все так. В справочнике Розенталя указано, что «первое слово в названии политических, культурных, спортивных и других мероприятий, имеющих общегосударственное или международное значение» пишется с большой буквы, обращает внимание автор телеграм-канала «Записки редакторки» Полина Шубина. Она предполагает, что чемпионат мира по футболу видится людям чем-то грандиозным, поэтому дополнительно мотивирует добавлять больших букв.

И все же языковая традиция относительно чемпионата мира сложилась иначе – это относится к любому виду спорта или даже не спорта. Если писать о чемпионате мира по поеданию хот-догов, прописные буквы тоже не понадобятся .

Чемпионат мира в начале предложения – конечно же, с большой, все остальные правила на втором плане по сравнению с базовым требованием выделять начало фразы крупно.

Хорошо, а почему «м» маленькая? Это же мир!

Да, мир, конечно, большой – но у самого слова нет никакой причины для написания с прописной буквы.

В строчке песни «Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной» ведь никто не стремится добавлять большую букву, вот и в «чемпионате мира» не стоит. Другое дело – Земля, когда это название планеты, а не просто указание на почву.

Если бы изначально с 1930-го проводили не WorldCup, а, например, Earth Cup – возможно, мы бы сейчас говорили, что в Катаре проходит «чемпионат Земли», и не сомневались в написании (и да – в английском языковая традиция другая, World Cup пишут с двух больших).

Когда речь о чемпионате Европы, все очевидно: Европа – название континента, поэтому второе слово пишется с большой буквы, но на первое, на сам «чемпионат», это никак не влияет, он остается с маленькой.

А как же «Кубок мира», «Лига чемпионов» и другие примеры?

В каждом случае есть свое объяснение.

У Кубка мира полное соответствие с правилом Розенталя – первое слово в названии масштабного события с большой буквы. Хоть в катарском Кубке мира по футболу (на русском так привычнее не о турнире, а о самом главном призе), хоть в Кубке мира по биатлону.

С Лигой чемпионов то же самое, и насколько бы великими ни были чемпионы, которые выходят на поле, второе слово пишется с маленькой.

При этом аббревиатуры в любом виде – это только большие буквы: ЧМ-2022, ЛЧ-2022/23, КМ-2025 по хоккею .

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А какие детали о правильном написании спортивных терминов или просто постоянно встречающихся в нашем контексте слов вы еще хотели бы узнать?

Может быть, что-то режет вам глаз? Было бы полезно навсегда зафиксировать, почему «выиграть», а не «выйграть», или почему нельзя «выиграть Англию» в матче ЧМ, а можно только «выиграть у Англии»?

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Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone