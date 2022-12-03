ЧМ-2022 в Катаре
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Внезапный герой Аргентины – вратарь Мартинес. Нереальный сэйв на 97-й минуте

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Драма.

Аргентина победила Австралию 2:1 и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, но на 97-й минуте матча у Австралии был просто идеальный момент, чтобы сравнять счет. 

Просто оцените, из какой позиции на 96:34 угрожал Гаранг Куол.

18-летний парень мог стать героем. А ведь у него очень сложная судьба: родился в Египте в семье выходцев из Южного Судана, пришлось в статусе беженцев уезжать в Австралию, которая приютила Куола и его родных. 

Сказки не получилось.

С другой стороны, родился новый герой – Эмилиано Мартинес сделал важнейший сэйв на турнире.

После неудачи в первом матче (два пропущенных против Саудовской Аравии с двух ударов в створ) Мартинес обращался к психологу – так переживал.

Вряд ли аргентинцы еще в середине второго тайма думали, что так будут радоваться на 97-й минуте.

От этого праздновать после матча только приятнее.

Куол грустит, но у него, вероятно, все еще впереди.

Жуткая ошибка вратаря Австралии – не выдержал прессинг Аргентины. Такого на ЧМ еще не было

Аргентина – Австралия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Месси, 2:0 – 57 Альварес, 2:1 – 77, автогол Фернандес.
АргентинаМартинес, Молина (Паласиос, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Монтьель, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).
АвстралияРайан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).
Предупреждения:
Ирвайн (15), Дегенек (38).

Фото: REUTERS/Carl Recine, Fabrizio Bensch, Paul Childs; Gettyimages.ru/Francois Nel

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