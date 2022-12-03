Внезапный герой Аргентины – вратарь Мартинес. Нереальный сэйв на 97-й минуте
Драма.
Аргентина победила Австралию 2:1 и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, но на 97-й минуте матча у Австралии был просто идеальный момент, чтобы сравнять счет.
Просто оцените, из какой позиции на 96:34 угрожал Гаранг Куол.
18-летний парень мог стать героем. А ведь у него очень сложная судьба: родился в Египте в семье выходцев из Южного Судана, пришлось в статусе беженцев уезжать в Австралию, которая приютила Куола и его родных.
Сказки не получилось.
С другой стороны, родился новый герой – Эмилиано Мартинес сделал важнейший сэйв на турнире.
После неудачи в первом матче (два пропущенных против Саудовской Аравии с двух ударов в створ) Мартинес обращался к психологу – так переживал.
Вряд ли аргентинцы еще в середине второго тайма думали, что так будут радоваться на 97-й минуте.
От этого праздновать после матча только приятнее.
Куол грустит, но у него, вероятно, все еще впереди.
Жуткая ошибка вратаря Австралии – не выдержал прессинг Аргентины. Такого на ЧМ еще не было
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Паласиос, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Монтьель, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).
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Австралия –
Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).
Фото: REUTERS/Carl Recine, Fabrizio Bensch, Paul Childs; Gettyimages.ru/Francois Nel
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