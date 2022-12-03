Внезапный герой Аргентины – вратарь Мартинес. Нереальный сэйв на 97-й минуте

Драма.

Аргентина победила Австралию 2:1 и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, но на 97-й минуте матча у Австралии был просто идеальный момент, чтобы сравнять счет.

Просто оцените, из какой позиции на 96:34 угрожал Гаранг Куол.

18-летний парень мог стать героем. А ведь у него очень сложная судьба: родился в Египте в семье выходцев из Южного Судана, пришлось в статусе беженцев уезжать в Австралию, которая приютила Куола и его родных.

Сказки не получилось.

С другой стороны, родился новый герой – Эмилиано Мартинес сделал важнейший сэйв на турнире.

После неудачи в первом матче (два пропущенных против Саудовской Аравии с двух ударов в створ) Мартинес обращался к психологу – так переживал.

Вряд ли аргентинцы еще в середине второго тайма думали, что так будут радоваться на 97-й минуте.

От этого праздновать после матча только приятнее.

Куол грустит, но у него, вероятно, все еще впереди.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Fabrizio Bensch, Paul Childs; Gettyimages.ru/Francois Nel