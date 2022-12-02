Иранцы вернулись домой после молчаливого протеста на ЧМ. Страна смотрела матч с США везде – даже в театре
Хватало тех, кто праздновал поражение.
Сборная Ирана до последних минут претендовала на выход из группы ЧМ-2022, но в целом невнятно провела решающий матч против США – и осталась третьей.
Мы показывали и рассказывали, как болели иранцы на стадионах в Катаре и почему для многих это был протест.
Теперь давайте посмотрим, как переживали за сборную внутри страны, в самом Иране.
Решающий матч против США иранцы смотрели в кинотеатрах и даже театре
В матче против США, который должен был стать самым политическим на турнире, все прошло без скандалов и обострений. Напротив, американские игроки утешали иранцев после игры.
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А иранцы верили. Они болели даже в театрах. Как масштабно!
И кинотеатрах.
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Напомним, что в стране уже два месяца бушуют протесты, которые вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране.
Сразу после матча в соцсетях пошли видео с аплодисментами, фейерверками и автомобильными сигналами в честь победы США. Это были те, кто в сборной и ее потенциальном спортивном успехе видели инструмент государственной пропаганды.
«Кто бы мог подумать, что я отпраздную гол Америки» – написал журналист Саид Зафарани.
Также распространялась новость о застреленном в голову Мехране Самаке. Он передвигался на своем автомобиле, подал звуковой сигнал в знак одобрения поражения от США.
Генерал Хоссейн Салами (начальник Революционной гвардии – правительственной силовой организации, подавляющей противников режима) заявил, что праздновавшие делали это от имени врагов. А экс-министр культуры Аббас Салехи, близкий к аятолле Хаменеи, написал, что более горьким, чем поражение, было счастье людей, которые ему радовались.
В среду сборная Ирана прилетела домой. В аэропорту команду встретили люди с государственными флагами
В среду, 1 декабря, команда прилетела в Тегеран – в аэропорт имени имама Хомейни. Там иранцев встречали десятки болельщиков с флагами. У некоторых были таблички «солдаты страны».
Информационного шума вокруг иранцев на ЧМ было много. Перед первым матчем с Англией футболисты демонстративно не пели гимн. Это восприняли как шаг против властей Ирана – молчаливый протест и проявление солидарности с выступившими против правящего режима.
По информации CNN, игрокам пригрозили, что их семьи столкнутся с «жестокостью и пытками», если в дальнейшем они не будут петь или присоединятся к любой другой политической акции.
Якобы перед стартом ЧМ футболистам обещали «подарки и машины», но после истории с гимном начались только угрозы. Перед игрой с США команда все же пела гимн – но будто сквозь зубы.
Вероятно, поведение игроков в Катаре еще проанализируют.
После невыхода в плей-офф тренер Карлуш Кейруш объявил об уходе из сборной: «Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо».
Перед США Кейруш же зарубился с Юргеном Клинсманном по теме культуры.
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На иранских демонстрациях и на трибунах стадионов в Катаре встречалась другая версия флага Ирана – лев с мечом по центру.
Нынешний вид приняли в 1980-м. Эмблема посередине теперь состоит из четырех полумесяцев и меча. В зеленую и красную полосы 22 раза вписаны слова «Аллах акбар» (Бог велик).
Возле аэропорта тоже мелькали фанаты с официальными флагами Ирана.
Перед матчем Иран – США скандалы везде – даже вокруг гимна и флага. Что и почему задевает власти Ирана?
Фото: REUTERS/Reuters Sports Picture Service – RSPS; globallookpress.com/Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency; East News/HADI ZAND / ISNA / AFP, Atta KENARE / AFP, Fatemeh Bahrami / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP
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