А если Испания правда не хотела 1-е место в группе? Логика есть (избежать Бразилии), но Энрике отрицает

Обещал никогда так не сливать.

Испания неожиданно проиграла Японии – и вышла в плей-офф ЧМ со второго места. Было близко к вылету – спасибо Германии, что собралась и победила костариканцев. Были три минуты в онлайн-таблице, когда испанцы вылетали одновременно с немцами.

В итоге для Испании все благополучно – со второго места они вышли в 1/8 финала на Марокко, визуально более удобного соперника, чем была бы Хорватия. Это поколение африканцев – вообще без опыта серьезных стадий на ЧМ (и вообще сборная впервые в плей-офф с 1986-го), а хорваты хоть и возрастные, все же финалисты прошлого турнира, к тому же с Лукой Модричем, всегда способным выдать гениальное.

А еще важнее следующий шаг: испанцы избежали возможного столкновения с Бразилией уже в четвертьфинале. Детали – ниже.

Главный вопрос: что если в концовке испанцев устраивало поражение, и они не сильно хотели переворачивать матч ради первого места в группе?

Луис Энрике отвергает: зол из-за упущенного первого места. Он обещал, что никогда не будет сливать ради выгодной позиции

Напрямую о таком формате игры в поддавки главного тренера сборной Испании не спрашивали, но его публичное мнение на этот счет заключено в общем комментарии по матчу с Японией.

« Я зол, потому что хотел занять первое место в группе . Это должно послужить нам предупреждением», – сказал Энрике.

А вот контекст и его пояснения о том, что могло пойти не так в игре против Японии:

«Ничего не происходит, вдруг ровно на пять минут мы полностью потеряли контроль над ситуацией и начали паниковать. Если бы Японии нужно было забить еще два гола, она смогла бы это сделать и похоронила бы нас. Когда команде вроде Японии нечего терять, происходит то, что произошло.

Нас просто переехали. Мы снова стали контролировать ситуацию, когда Япония отошла оборонять желаемое. Мы пытались делать все, что в наших силах, но заслуженно именно Япония вышла с первого места», – сформулировал тренер.

Но мы же понимаем, что в любом случае Энрике не признал бы игру в поддавки – так что до правды докопаться тут почти невозможно.

Перед игрой тренер испанцев рассуждал о подобном сценарии и был категоричен:

«Это прекрасный вопрос. Мы об этом думали, но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули – и вы вылетели. Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, а мы играем на ничью, но Япония забивает – и тут мы вылетаем.

Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала – нет смысла становиться вторыми. Мы хотим быть первыми. Если придется играть с Бразилией в четвертьфинале – отлично, сыграем . Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем».

Теперь разберемся, причем тут Бразилия.

В чем смысл выхода со второго места? А вы посмотрите на сетку

Структура плей-офф уже ясна на три четверти: мы знаем 12 участников из 16.

Мысленно можно вписать в графу G1 сборную Бразилии, все идет к ее первому месту.

И как раз на бразильцев двигались бы испанцы, если бы стали первыми в группе – после Хорватии маячили бы как раз они. Луис Энрике на одном из стримов называл Бразилию явным фаворитом любого чемпионата мира, в том числе катарского, и выделял мастерство бразильцев – коллективное и индивидуальное.

А еще в этой же верхней части сетки Аргентина – ее точно не перестали считать опасной даже после сенсационного поражения в первом матче.

Теперь испанцы далеки от южноамериканских грандов: после Марокко им из самых статусных может достаться Португалия (если зафиксируется на первом месте в группе H и потом пройдет того, кто финиширует следом за бразильцами). Франция/Англия – потенциальные соперники только в полуфинале, где уже невозможно получить ничего простого.

9 чемпионов мира подряд – победители групп. Со 2-го место не брали золота 40 лет

Сценария, когда чемпионом мира стала бы команда, вышедшая в плей-офф со второго места в группе, не было очень давно.

Предыдущий такой случай – золото Италии в 1982-м . Тогда итальянцы вышли из первого группового этапа во второй вообще без побед: сыграли три ничьих с Польшей, Перу и Камеруном, а африканцев обошли только за счет большего количества голов (разница 2:2 против 1:1).

Зато потом обыграли подряд Аргентину и Бразилию в мини-группе на втором этапе, победили поляков в полуфинале и обыграли Германию в финале.

Дальше все от Аргентины-1986 до Франции-2018 выигрывали группу и начинали плей-офф против команды со второго места.

Фото: REUTERS/Susana Vera