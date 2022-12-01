ЧМ-2022 в Катаре
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Экстаз Японии, опустошение Германии, разбитая мечта Коста-Рики. Эмоции самой драматичной группы ЧМ

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Мы забыли о скуке.

Япония, Испания, Германия и Коста-Рика подарили потрясающий 3-й тур в группе Е.

Вот самые яркие эмоции вторых таймов – после перерыва ситуация в таблице переворачивалась несколько раз.

Первые таймы закончились со счетом 1:0 в пользу фаворитов – Испании и Германии. Но в самом начале второго японцы сравняли – на тот момент даже ничья выводила их в плей-офф. Автор гола – Рицу Доан, запустивший и камбэк против Германии.

А через 3 минуты случился второй гол японцев – 2:1! Это вывело азиатскую сборную на первое место в группе!

В параллельном матче немцы побежали отыгрывать разницу мячей с Испанией, но вместо этого пропустили. Ельцин Техеда твердо и четко сравнял счет!

Вся беспомощность сборной Германии – в одной фотографии Давида Раума.

А Коста-Рика не остановилась и забила второй. Счастливее никого не было – ведь они тоже выходили в плей-офф, на пару с Японией.

Немцы были ошарашены. Томас Мюллер и Йозуа Киммих пытались привести партнеров в чувство.

Германия пришла в себя (и помогли замены) – немцы сравняли. Для выхода этого все еще не хватало, но и Коста-Рика упала на третье место.

Третий гол немцев совсем разбил сердце костариканских футболистов. Они ведь уже поверили в выход в 1/8 финала.

В этот момент японцы ждали конец матча! Нервы на пределе!

Финальный свисток – и японское счастье!

Сборная Японии не верит в то, что произошло.

Испанцы тоже вышли в плей-офф. Но не сказать, что Гави и Педри выглядят особенно довольными.

А японские футболисты праздновали первое место в сложнейшей группе с болельщиками. Ведь поддержка от фанатов ощущалась – команде передавали такие флаги с пожеланиями.

В это время в 50 км на стадионе «Аль-Байт» немецкие футболисты были в полнейшем шоке. Вроде бы и играли хорошо, но второй раз подряд пролетели мимо плей-офф чемпионата мира.

Сборная Коста-Рики тоже грустила – они уже почувствовали вкус плей-офф. Но в итоге сползли на четвертое место в группе.

У Джамала Мусиалы и Кая Хавертца впереди еще будут чемпионаты мира, а вот для Томаса Мюллера турнир наверняка стал последним – нападающий «Баварии» намекнул на завершение карьеры в сборной.

Возможно, Мануэль Нойер тоже закрыл свою историю на чемпионатах мира вот таким финалом.

Мечта немцев разбилась.

Германия после золота ЧМ – ужас. Три провала, каждый страшнее предыдущего

Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Paul Childs, Susana Vera, Jennifer Lorenzini, Dylan Martinez, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Wolfgang Rattay, Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Stuart Franklin, Alex Grimm, Alexander Hassenstein

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