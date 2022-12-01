Германия вылетела! Япония – первая, а Испания не расстроилась второму месту. Итоги группы E

Вау!

Сумасшедшая развязка в группе E: Япония обыграла Испанию (2:1) и вышла с первого места, а Германия хоть и прибила Коста-Рику (4:2), но закончила третьей.

Япония – 1-е место

Япония вышла с первого места – ого! Японцы проигрывали Испании с начала первого тайма, но буквально за три минуты перевернули игру в начале второго: на 48-й минуте Рицу Доан сравнял, а на 51-й Ао Танака показал Ромелу Лукаку, как надо замыкать прострел – с линии ворот затолкал мяч в сетку. Сначала арбитры посчитали, что перед пасом мяч ушел за лицевую, однако после повтора решение изменили – и японская скамейка чуть не сошла с ума от радости.

Японии для выхода в плей-офф нужна была только победа – особенно когда Германия забила Коста-Рике и повела в счете. И они ее удержали.

Японцы впервые вышли из группы на двух ЧМ подряд и прервали красивую серию: они не пропускали ЧМ с 1998 года и чередовали невыходы из группы с вылетами в 1/8 финала.

Испания – 2-е место

Испания вышла со второго места, неожиданно проиграв Японии – но этот результат максимально устраивал испанцев.

Их мог выбить только невероятный расклад: если бы Германия ликвидировала разницу в восемь мячей или проиграла Коста-Рике. И если первый результат казался более реальным в первом тайме, то во втором несколько минут держалась сенсация: Ельцин Техеда и Хуан Пабло Варгас забили по голу за 12 минут в режиме лайв выбросили испанцев и немцев.

Но затем Испания вернулась на второе место благодаря результату в параллельном матче – и там осталась до конца обеих игр.

На двух прошлых ЧМ испанцы выступили явно ниже своих возможностей: в Бразилии не вышли из группы, в России вылетели в 1/8 финала. Теперь же благодаря поражению от Японии они еще и попали в относительно простую часть сетки – вышли на Марокко. Из топ-соперников в этой части сетки до полуфинала испанцы могут встретиться только с Португалией. А так бы их ждали Хорватия и Бразилия.

Германия – 3-е место

Германия с самого начала была в проигрышной ситуации – не все зависело от них. Им нужно было либо ликвидировать отставание от Испании в 8 матчей в случае победы, либо рассчитывать, что испанцы не проиграют Японии. Не получилось ни того, ни другого – Испания не особо напрягалась, потому что ее выводил в плей-офф практически любой результат в параллельной игре.

Немцы не выходят из группы на втором ЧМ подряд – впервые в истории! Еще никогда немецкая сборная дважды подряд не вылетала по итогам групповой стадии. Да и невыход из группы в России для них был первым.

Да уж, чемпионы мира-2014 явно не на это рассчитывали, когда получили в соперники Японию и Коста-Рику.

Коста-Рика – 4-е место

Коста-Рика осталась четвертой, пропустив больше всех на этом ЧМ (11 голов), но во втором тайме потрепала нервы и Германии, и Испании. Костариканцы примерно три минуты были в плей-офф благодаря тому, что повели в матче с немцами, а в параллельной игре Япония обыгрывала испанцев.

Но не сложилось: Германия быстро отыгралась и победила, опустив Коста-Рику на последнее место в группе. Они остались на дне на втором ЧМ подряд – после того, как сверкнули на ЧМ-2014. Кстати, забавно, что и Коста-Рика, и Германия после яркого для себя бразильского чемпионата мира дважды подряд не вышли из группы.

***

Испания теперь сыграет в 1/8 финала с Марокко, а Япония угодила в сложную часть сетки – и уже в первом матче плей-офф встретится с Хорватией. Но это точно лучше, чем путь Германии и Коста-Рики.

Фото: REUTERS/Matthew Childs