Что делать ФИФА при равенстве очков? Считать xG, подписчиков в соцсетях?

Турнирный сюжет в группе С так закрутился, что мы были в двух минутах от подсчета карточек. Когда Аргентина повела 2:0, Мексика и Польша (они претендовали на второе место) сравнялись по очкам, разнице, забитым мячам – поэтому включились желтые, ведь в личной встрече Мексика и Польша сыграли 0:0.

В итоге этот показатель не пригодился: Мексика пропустила один гол от Саудовской Аравии. Но само использование желтых карточек в групповом турнире – спорный критерий. Около 40% пользователей Sports.ru в первые часы после публикации опроса назвали правило не совсем справедливым. От него, кстати, на ЧМ-2018 пострадала симпатичная сборная Сенегала – по карточкам пропустила в плей-офф Японию.

ФИФА тоже недовольна правилом – отчасти из-за него на ЧМ-2026 планируют серии пенальти при ничейных результатах уже на групповом этапе! Но есть ли альтернативы? Авторы Sports.ru и тренер-аналитик Антон Михашенок предлагают варианты.

Правило так называемого фэйр-плей максимально одностороннее. Разве карточки в матче даются одной команде? Нет. Соответственно, куда логичнее смотреть и на то, сколько команда вынудила соперника получить карт: а мексиканцы спровоцировали восемь карточек против пяти польских.

Это как раз то самое преимущество остроатакующей команды: если на вас схватили больше карт, значит (неважно в каком стиле) вы атакуете острее.

Подчеркну: я не предлагаю убрать правило, а предлагаю считать разницу полученных и спровоцированных. Тогда станет меньше резона симулировать и провоцировать толчками, так как это тоже карточки. Если складывать полученные и спровоцированные, то Польша получила на две меньше, но и спровоцировала на три меньше – вот в этой разнице куда больше фэйр-плей, чем в линейно ограниченном правиле.

А так в плей-офф вышла команда, которая 20 минут боялась вступить в контакт с игроками Аргентины. Disgusting.

Артем Денисов – верит в xG

Следующая ступень в признании придвинутой статистики – ее реальное влияние на результат.

Фиксирую сразу: xG (то есть ожидаемые голы с подсчетом угрозы от всех ударов по воротам соперника) – это ни в коем случае не идеальный параметр определения лучших. Эти показатели не говорят, что одна команда обязана победить другую.

Именно поэтому сначала очки, разница мячей, личные встречи. И уже в самом конце – когда остается лишь угроза слепой жеребьевки – xG. Параметр, который в теории сделает футбол на ЧМ чуточку смелее. Хотя бы в третьем туре, где команды явно изучают расклады. И, разумеется, с заранее известным поставщиком статистики – все сразу будут знать, откуда берутся данные.

Можно даже радикально оценивать только показатель созданной угрозы, без учета разницы между созданной и допущенной.

Так в очень редкой и сложной ситуации поощрим именно тех, кто постоянно играл в атаку. Не просто владел мячом, но и обострял до удара. Не просто пулял по воротам, а бил из опасных позиций.

Глеб Чернявский – за выставочную серию пенальти

Я понимаю желание ФИФА ввести какой-то дополнительный критерий, прежде чем бросать монетку, но история с карточками кажется какой-то очень искусственной и недоработанной.

Предположим, идет первый тур, еще никто не думает ни о каких раскладах, получается жесткий матч, где команда вместе с соперником хватает много желтых карточек. И все, получается, она обречена?

Логичнее было бы ввести контроль по xG – создали меньше явных моментов? Ну и езжайте домой, там сидите в обороне.

Но вообще куда лучше проводить выставочную серию пенальти или буллитов. Игроки легко могут собраться на другом на стадионе на следующий день и честно определить победителя.

Справедливо, зрелищно, надежно – и не будет ни у кого никаких вопросов. А карточки точно надо отменять. Особенно учитывая, что на ЧМ-2026 будет по три команды в группе, что повышает вероятность одинаковых показателей.

Руслан Копылов – предлагает считать подписчиков в соцсетях

Более адекватные способы выявить победителя при равенстве очков опишут коллеги, поэтому я затрону тему денег. В этом году ФИФА увеличила призовые (42 млн долларов победителю, 440 всего) – на 10% больше, чем в 2018-м.

Эти деньги и доверие спонсоров (по данным GlobalData, 27 официальных партнеров, общая сумма спонсорства – 1,7 миллиарда долларов) нужно отбивать. В 2022-м главным товаром вне футбола становятся соцсети – нужно быть «фруктом, кусочек которого люди хотят откусить» (Криш, спасибо за цитату).

Для спонсоров и ФИФА важнее посты на фоне партнерских бордов – и количество подписчиков в инсте, которые это увидят. Поэтому игрок «Барселоны» Роберт Левандовски с десятками миллионов подписчиков в соцсетях – гораздо более ценный актив, чем вся, пусть и симпатичная, Мексика.

На спортивный принцип можно забить, когда дело касается денег. ФИФА не раз это доказывала.

***

Фото: REUTERS/Carl Recine, Peter Cziborra, Hamad I Mohammed, Dylan Martinez, Jennifer Lorenzini