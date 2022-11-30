Когда ооочень нервные поляки узнали о выходе в плей-офф. В кадр попало счастье Левандовского
Развязка в группе С – безумие!
Сборная Польши проиграла Аргентина 0:2 и после финального свистка ждала результата в параллельной игре Саудовской Аравии и Мексики. Команда Херардо Мартино вела 2:0 и уступала по желтым карточкам – для плей-офф ей нужен был только один гол.
Польские фанаты надеялись, что этот гол не случится – напряженно обновляли ленты.
И делились новостями.
На поле было еще напряженнее.
Там был один телефон на всех. Поляки смотрят трансляцию параллельной встречи.
А на этом кадре Роберт Левандовски краем уха узнает большую новость – Саудовская Аравия забила!
Даааа!
Гжегож Крыховяк мысленно благодарит своих новых друзей – он как раз играет за саудовский «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.
Мексика была очень близко. Даже после пропущенного гола на 95-й у них оставался шанс. По-прежнему не хватало только одного мяча.
25-летний Сесар Монтес из «Монтеррея» внешне расстроился больше других. Хотя у него еще явно будет шанс сыграть на ЧМ.
Дикая развязка в группе С – считали даже карточки. Расклады по минутам
Тяжелая игра про футбол. Даже одна победа считается достижением
Польша выходила в плей-офф из-за преимущества над Мексикой по карточкам! Вот как работает это правило
Фото: REUTERS/Matthew Childs, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Clive Brunskill
Комментарии