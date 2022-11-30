ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Когда ооочень нервные поляки узнали о выходе в плей-офф. В кадр попало счастье Левандовского

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Развязка в группе С – безумие! 

Сборная Польши проиграла Аргентина 0:2 и после финального свистка ждала результата в параллельной игре Саудовской Аравии и Мексики. Команда Херардо Мартино вела 2:0 и уступала по желтым карточкам – для плей-офф ей нужен был только один гол.

Польские фанаты надеялись, что этот гол не случится – напряженно обновляли ленты. 

И делились новостями. 

На поле было еще напряженнее. 

Там был один телефон на всех. Поляки смотрят трансляцию параллельной встречи. 

А на этом кадре Роберт Левандовски краем уха узнает большую новость – Саудовская Аравия забила! 

Даааа! 

Гжегож Крыховяк мысленно благодарит своих новых друзей – он как раз играет за саудовский «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.

Мексика была очень близко. Даже после пропущенного гола на 95-й у них оставался шанс. По-прежнему не хватало только одного мяча. 

 25-летний Сесар Монтес из «Монтеррея» внешне расстроился больше других. Хотя у него еще явно будет шанс сыграть на ЧМ.

Дикая развязка в группе С – считали даже карточки. Расклады по минутам

Тяжелая игра про футбол. Даже одна победа считается достижением

Польша выходила в плей-офф из-за преимущества над Мексикой по карточкам! Вот как работает это правило

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные