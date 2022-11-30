У Месси проблемы с пенальти в важных матчах: недавно мазал в плей-офф ЛЧ, а на ЧМ – 2 промаха за 3 удара

Лидер сборной Аргентины Лионеь Месси в конце первого тайма важнейшего матча против Польши смазал пенальти и напомнил о своих проблемах при ударах с точки.

«Я зол из-за того, что не забил пенальти, но команда после моей ошибки заиграла лишь сильнее. Мы знали, что игра изменится, как только счет будет открыт», – сказал Лео после игры.

• Это 31-й промах Месси с пенальти – всего было 137 ударов. Процент реализации – 77. Для сравнения у Криштиану Роналду – 83%. А средний процент реализации в мужском футболе (исследование Instat) – 75,57.

• Месси до этого промаха забивал трижды подряд – с момента неудачного удара в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом». Кстати, тогда именно одного гола не хватило парижанам, чтобы перевести игру в дополнительное время в ответной встрече.

• На чемпионатах мира у Месси катастрофическая реализация пенальти (не считая послематчевые) – не забил два удара из трех. И это антирекорд как минимум с 1966 года, по данным Opta.

• У Месси есть очень плохое воспоминание, связанное с пенальти – промах в послематчевой серии финала Копа Америка-2016.

«К сожалению, это поражение сломало Месси больше остальных. Это было худшее зрелище в раздевалке после матча, которое я когда-либо видел».

Куртуа тоже взял удар Месси в левом от себя углу

Правда, тот промах в ЛЧ был иным – Месси пробил низом. Вот впечатления вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Я изучал его удары и отметил, что он увереннее бьет в левый от вратаря угол. Поэтому я и решил прыгнуть влево», – рассказывал Куртуа.

Фото: REUTERS/Dylan Martine; Gettyimages.ru/Shaun Botterill